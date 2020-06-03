Профільний парламентський комітет рекомендував "слугу народу" Ткаченка до призначення на посаду міністра культури

Парламентський комітет з питань медичної гуманітарної та інформаційної політики рекомендував призначити нардепа від "Слуги народу" і главу цього комітету Олександра Ткаченка міністром культури і інформполітики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила очільниця пресофісу "СН" Євгенія Кравчук.

"Завтра - голосування в залі", - додала вона.

Інформація про можливе призначення Ткаченка міністром культури з'явилася 1 червня, після того, як фракція "Слуга народу" підтримала його кандидатуру.

В "СН" повідомили, що після вступу на посаду міністра замість нього головою комітету з питань інформполітики рекомендуватимуть Микиту Потураєва.

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