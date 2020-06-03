Профільний парламентський комітет рекомендував "слугу народу" Ткаченка до призначення на посаду міністра культури
Парламентський комітет з питань медичної гуманітарної та інформаційної політики рекомендував призначити нардепа від "Слуги народу" і главу цього комітету Олександра Ткаченка міністром культури і інформполітики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила очільниця пресофісу "СН" Євгенія Кравчук.
"Завтра - голосування в залі", - додала вона.
Інформація про можливе призначення Ткаченка міністром культури з'явилася 1 червня, після того, як фракція "Слуга народу" підтримала його кандидатуру.
В "СН" повідомили, що після вступу на посаду міністра замість нього головою комітету з питань інформполітики рекомендуватимуть Микиту Потураєва.
Топ коментарі
+12 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.06.2020 17:38
+8 Алла Новосад #194524
показати весь коментар03.06.2020 17:47
+7 Who’s Here
показати весь коментар03.06.2020 17:35
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https://www.facebook.com/borys.humenyuk/posts/1418223435109665?__xts__%5B0%5D=68.ARAnSPCcM0nR8rgRpZiGnk_weZ52AogCfUkQF3vStLk7M_TvtkwsBG95l-oEV4ZIzgfyssAoL55Xpt_v1Eme-******************************************************************-*******************************************************************************************************************************************-3edUFeGYOm0_A-PZ2UNLUE4i3sYxGCHIzHqo4n9GW6Cy77jxBw&__tn__=H-R 1 травня 2014 р.
Важко ступаючи на порозі хати з'явився цей сивий чоловік якраз в той момент, коли дід Микола провадив тактичні заняття з ведення партизанської війни. Дідові однолітки, жінки та неповнолітніх хлопчаки, яким не світять воєнкомати і поле бойових дій, тісно сиділи в літній кухні за столом на лавах, на бамбетлі, навіть на холодній печі. На прохання присутніх я мабуть утретє розповідав історію про Захара Беркута, як він, на манер спартанців, заманив ворога у пастку поміж гір, при тому віддавши на заклання ворогу двох своїх синів.
- Заледве до вас дістався, хлопці, - тяжко дихав чоловік, присівши скраєчку на лаву, - Усі навколишні села гудуть, про що ви тут змовляєтеся.
Ми лише перезирнулися з дідом Миколою, а чоловік вів:
- Так от, хлопці, часу в мене немає, і сил жити нема, і дивитися на це все теж сил нема, у мене рак, хлопці, я - вмираю, - в кімнаті запала така тиша, що, здавалось, зараз у вікнах від напруги потріскають шибки. Навіть стріха на дідовій хаті, де одвіку жили собі миші й горобці завмерла від жаху.
- Коли прийдуть душогуби, я буцімто піду зустрічати їх з короваєм і все таке, а ви в той коровай динаміту напхаєте. Будьте певні, я підірву себе і їх не вагаючись, - як про якісь буденні речі, говорив цей звичайний сільський чоловік, прикидаючи ймовірні обставини. - Чи посадіть мене на бензовоза, а коли я до тих наближуся, ви по мені смальніть, і най то всьо палає, - стояла така напруга, що у мене заскимів зуб, а в діда Миколи хруснули стиснуті в кулак пальці.
- Шкода - часу немає. Не забудьте. Виявіть повагу. Все. Це моє останнє бажання.
Чоловік пішов, залишивши відчиненими двері, а ми ще довго мовчки слухали постукування його палички і неквапливі кроки, які злегка віддзвонювали від землі, віддаляючись усе далі й далі.
https://www.facebook.com/dotsent.golovchenko?__tn__=CH-R&eid=ARAeRTCWhcDPOmxd9mbCB2P5wJxgDiD7lU44OvGZf-**************************************&hc_ref=ARQmZH305xX6wwLrux8FzMEORcuXvcsAgWM2aeKZXE9nNNOJ1c-OFzB2cX1MLcE6Jpg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA
Nina Golovchenko
https://www.facebook.com/dotsent.golovchenko/posts/2550688775198357?__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=H-R 29 квітня
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Вірш «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Заповіт » (2014) зі збірки https://www.facebook.com/borys.humenyuk?__tn__=KH-R&eid=ARCUNv0MHfdPFQfxozXqtqjaPrriToLYVT1UMvWG3gHWHQlC-ul_18juaEySPjtBRtk5Rz4fMbRaDZpu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA Борис Гуменюк «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Вірші_з_війни » є чи не найпотужнішим поетичним відгуком у ******** українській літературі на російсько-українську війну на Донбасі, що триває. [Антитерористична операція на сході України (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #АТО ), 14.04.2014− 30.04.2018; тепер − Операція об'єднаних сил (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #ООС )].
2014 року на фронт, у зону Антитерористичної операції з Майдану добровільно рушили найкращі сини України. Вони пішли, щоб у тяжкому кривавому протистоянні захистити нашу незалежність.
Один із таких добровольців і став автором новітнього «Заповіту». Слово поета-фронтовика, що перегукується зі знаменитим «Заповітом» Тараса Шевченка, набуває особливої ваги у часи, коли вирішується доля рідної землі.
Борис Гуменюк обрав класичну форму поетичного послання - заповіт. Але наповнив його новітнім змістом й уклав своєрідний каталог справжніх цінностей життя: поле, жито, небо, жайвір, луки, квіти, кохання, батьки, діти…
На прикладі «Заповіту» Б. Гуменюка ми спостерігаємо класичний віршорядок верлібру, де поет використав увесь арсенал художніх засобів цієї форми поезії: синтаксичний паралелізм, антитезу, каталогізацію, градацію, рефрен, анафору, епіфору тощо.
Поет послуговується звичайною розмовною мовою, але вкраплює в оповідь такі зворушливі деталі, які пробивають найчерствіше серце.
У вірші домінує епічний спокій автора-воїна, стримана емоція туги, болю; відсутність крику, надриву, патосу трагізму чи героїзму; мудре сприймання повторюваності історії в усіх її виявах; спокійне єднання у спільній біді, у спільному копанні цієї «нена́висної донецької землі», «дорогої української землі», цієї «солодкої ласкавої землі»…
Борис ГУМЕНЮК
ЗАПОВІТ
Сьогодні знову копаємо землю
Цю нена́висну донецьку землю
Цю черству закам'янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б'ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І - благаємо вас - ніяких хрестів
Пам'ятних знаків чи меморіальних плит
Нам це не треба
Адже це не для нас - для себе
Ви ставите нам величні пам'ятники
Не треба ніде карбувати наших імен
Просто пам'ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати
І - все
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками і синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук з сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам
Нехай кохані запам'ятають нас красенями
Такими які подобалися багатьом дівчатам
А дісталися їм
Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола
Наших холодних вуст
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам'ятають наші теплі очі
Наші теплі усмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло
А завтра стануть нашими могилами
Поховайте нас
Не потрібно прощальних промов, −
У тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть
Було б добре як би на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І - небо
Багато неба -
Ви можете собі уявити якій хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(На пам'ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас)
Але це буде завтра
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури.
Ще живі
08.08.2014 р.
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
Склад комітету:
Ткаченко Олександр - "Слуга народу" - голова комітету
Констанкевич Ірина - «За майбутнє» ( Бенино )
Лерос Гео Багратович - «Слуга народу»
Потураєв Микита - «Слуга народу»
Кравчук Євгенія - «Слуга народу»
Абдуллін Олександр - «Батьківщина»
Нальотов Дмитро - «Слуга народу»
Рябуха Тетяна - «Слуга народу»
Сушко Павло - «Слуга народу»
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
понятиям это событие культурной жизни ???
Страна дебилов.
Где те гандоны, которые ставят дебилов руководить своей культурой?
Огласите весь список.