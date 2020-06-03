Словаччина передала Україні три автомобілі швидкої допомоги для потреб КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

У Києві за участю заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулася церемонія передачі Україні гуманітарної допомоги від Словаччини - трьох автомобілів швидкої допомоги

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні ці автомобілі фактично допомагатимуть у боротьбі на два фронти. Перший фронт - це боротьба з коронавірусом. Другий фронт - це боротьба з російською агресією. Наші українці, що живуть на лінії зіткнення, не одні. Європейські держави, в даному випадку Словаччина, допомагають і підтримують їх", - заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Сертифікати на три автомобілі швидкої допомоги Mercedes Benz Sprinter були офіційно вручені українській стороні 28 листопада 2019 року в Станиці Луганській, під час робочого візиту міністра закордонних справ і європейських питань Словаччини Мирослава Лайчака. 25 травня 2020 року автомобілі прибули до Києва.

Надалі швидкі будуть передані офіційним одержувачем, міжнародною благодійною організацією "Міжнародна Медична Допомога", до Луганської області для потреб КПВВ "Станиця Луганська".