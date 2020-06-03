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Новини Допомога Україні
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Словаччина передала Україні три автомобілі швидкої допомоги для потреб КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

У Києві за участю заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулася церемонія передачі Україні гуманітарної допомоги від Словаччини - трьох автомобілів швидкої допомоги

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Словаччина передала Україні три автомобілі швидкої допомоги для потреб КПВВ Станиця Луганська 01

"Сьогодні ці автомобілі фактично допомагатимуть у боротьбі на два фронти. Перший фронт - це боротьба з коронавірусом. Другий фронт - це боротьба з російською агресією. Наші українці, що живуть на лінії зіткнення, не одні. Європейські держави, в даному випадку Словаччина, допомагають і підтримують їх", - заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Сертифікати на три автомобілі швидкої допомоги Mercedes Benz Sprinter були офіційно вручені українській стороні 28 листопада 2019 року в Станиці Луганській, під час робочого візиту міністра закордонних справ і європейських питань Словаччини Мирослава Лайчака. 25 травня 2020 року автомобілі прибули до Києва.

Надалі швидкі будуть передані офіційним одержувачем, міжнародною благодійною організацією "Міжнародна Медична Допомога", до Луганської області для потреб КПВВ "Станиця Луганська".

Автор: 

МЗС (4110) Словаччина (1097) швидка (265) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+2
Какая на них цена в Китае?
Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 5876
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03.06.2020 17:56
+2
Поставьте их на том месте где лавочка стояла...
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03.06.2020 17:57
+2
Спасибо, вот, вы, словаки - действительно, братья-славяне.
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03.06.2020 18:04
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Какая на них цена в Китае?
Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 5876
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03.06.2020 17:56 Відповісти
машины б/у судя по выцветевшим проблесковым фонарям
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03.06.2020 22:38 Відповісти
Поставьте их на том месте где лавочка стояла...
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03.06.2020 17:57 Відповісти
а скорые через мост пройдут?
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03.06.2020 18:23 Відповісти
Лавочку на руках орки унесли...и скорую унесут...
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03.06.2020 19:06 Відповісти
И не украдёшь ничего, лучше деньгами давайте.
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Украдут....зеленое стадо найдет что украсть...скажут то нужно докупить...и это...
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03.06.2020 18:00 Відповісти
А під ким зараз Станиця Луганська?
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Спасибо, вот, вы, словаки - действительно, братья-славяне.
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03.06.2020 18:04 Відповісти
Поззорище - выставляют Украину нищей побирушкой - вот что умеют делать Зеленские.
На таможне воруют $ 3 млрд. в год и принимают в дар три "скорыe помощи" ....
Испанский стыдобыссько ...
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03.06.2020 18:16 Відповісти
Дякую братам-словакам.
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04.06.2020 00:44 Відповісти
вот за это спасибо
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04.06.2020 02:58 Відповісти
 
 