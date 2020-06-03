Ціни на фрукти і ягоди в Україні підскочили до історичного максимуму, - Українська плодоовочева асоціація
Ціни на основні фрукти і ягоди в Україні через несприятливі погодні умови цього року значно вищі, ніж у 2019 році, найбільше подорожчали суниця садова, черешня і яблуко.
Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням на її сайті, найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців УПОА, став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю.
Тому пропозиція полуниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди", - пояснили в УПОА.
Крім того, в асоціації зазначили, що зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на експорт цієї ягоди в замороженому вигляді.
"Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки цьогоріч знизиться. Крім того, за нашими даними, "заморозчики" будуть дуже обережно підходити до ціноутворення на свіжу суницю садову, оскільки на ринку і зараз достатньо пропозицій продукції врожаю 2019 року, а Єгипет і Марокко і зараз продають залишки замороженої ягоди за низькими цінами", – зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.
Майже так само різко, як і полуниця, подорожчали черешня і яблуко. Серед причин - загибель основної частини врожаю черешні внаслідок заморозків.
"Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні", - зазначили в асоціації.
Водночас, зауважують в УПОА, ціни на яблука залишалися високими весь сезон через зниження врожаю в 2019 році.
"На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко", - пояснили в асоціації.
Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу, кажуть в УПОА.
У той же час, за даними плодоовочевої асоціації, з імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим, після яблука, фруктом. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40%. Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими.
"Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні також не доводиться", - повідомили в УПОА.
Вже зараз на ринку починає з’являтися перша жимолость. Правда, за інформацією асоціації, ціни на неї поки що остаточно не сформувалися, оскільки обсяги пропозиції залишаються дуже невеликими.
Через тиждень на ринок повинні почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України. Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності.
"Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше", - підсумували в асоціації.
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Це перемога,начало лета
А,да,яблоки 45-50
А насчет бабки всемеро дешевле - ты давно в селах не покупал ничего. Селяне прекрасно знают стоимость фтруктов в городе, из каждого села минимум 2-3 человека ездят в город продавать вишни-черешни, и дешевле селяне продавать не будут.
Получается что перевозчики и супермаркеты торгуют себе в убыток. Шедевр рашопропаганды.
Поедь по "забитым селам", попробуй найти там клубничку дешевую.
Я не бомж, но по 39 гривен я себе яблок как-то не куплю. Поеду после работы на 2 дня выходных к себе в село пол гектара земельки, из них 2 сотки клубники, начинает поспевать, будем есть пока не лопну. А там в августе-сентябре 10 соток виноградник что-то да поспеет. А кто сраки по морям каждый год полощут пусть покупают как лупят АТБ, Сильпо и прочие говносети.
И бананы ехали из Омэрики Южной, пошлину заплатили и все равно дешевле яблок, приехавших в АТБ из Зачепиловки и без пошлин.
Говорили, шо они не в кучах под навесом хранятся.
Говорили, шо гниют они там.
1) Наши яблоки хранятся точно так же в хранилищах, как и польские.
2) Польские яблоки чуть выше качеством, чем наши. По химикатам одинаково.
3) Цена на польские яблоки ниже, чем на наши. Наши производители просто оборзевшие.
4) Ну и более оборзевшие, чем производители - это торговые сети.
Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.
Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.
Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.
Картопелька (молода ) по 15 - 25 .петрушка .укроп ..кабаки ..Все у бабулек на базарі.
А полуниця почекає пару днів . Он тепло ..грибочки підуть
от в хмельницьку президент вже підтримав пропозицію довгострокових орендарів на продовження цієї оренди...без продажу
Морковка молодая 3,99 = 28 зл.
Огурцы грунтовые 7 зл. = 50 грн., правда тоже не ахти, есть и подвявшие и начинающие подгнивать.
Клубника была по 30 зл, сейчас возле Бедронки на раскладке 15 зл. = 105 грн./кг, в основном кислятина. Если хочешь сладкой надо ездить искать, цена может быть и до 20 зл.
Бойтесь ребята, осень это период обострений в Украине, не дразните людей и мы будем и дальше жить "мирно" не воюяя на Донбассе.