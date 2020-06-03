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Ціни на фрукти і ягоди в Україні підскочили до історичного максимуму, - Українська плодоовочева асоціація

Ціни на фрукти і ягоди в Україні підскочили до історичного максимуму, - Українська плодоовочева асоціація

Ціни на основні фрукти і ягоди в Україні через несприятливі погодні умови цього року значно вищі, ніж у 2019 році, найбільше подорожчали суниця садова, черешня і яблуко.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням на її сайті, найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців УПОА, став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю.

Тому пропозиція полуниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди", - пояснили в УПОА.

Крім того, в асоціації зазначили, що зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на експорт цієї ягоди в замороженому вигляді.

"Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки цьогоріч знизиться. Крім того, за нашими даними, "заморозчики" будуть дуже обережно підходити до ціноутворення на свіжу суницю садову, оскільки на ринку і зараз достатньо пропозицій продукції врожаю 2019 року, а Єгипет і Марокко і зараз продають залишки замороженої ягоди за низькими цінами", – зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

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Майже так само різко, як і полуниця, подорожчали черешня і яблуко. Серед причин - загибель основної частини врожаю черешні внаслідок заморозків.

"Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні", - зазначили в асоціації.

Водночас, зауважують в УПОА, ціни на яблука залишалися високими весь сезон через зниження врожаю в 2019 році.

"На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко", - пояснили в асоціації.

Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу, кажуть в УПОА.

У той же час, за даними плодоовочевої асоціації, з імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим, після яблука, фруктом. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40%. Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими.

"Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні також не доводиться", - повідомили в УПОА.

Вже зараз на ринку починає з’являтися перша жимолость. Правда, за інформацією асоціації, ціни на неї поки що остаточно не сформувалися, оскільки обсяги пропозиції залишаються дуже невеликими.

Через тиждень на ринок повинні почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України. Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності.

"Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше", - підсумували в асоціації.

Автор: 

зростання (145) ціни (3910) фрукти (112)


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Топ коментарі
+36
Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация - Цензор.НЕТ 3731
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03.06.2020 18:00
+28
График ЗЕпакращань для лохотрату.Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация - Цензор.НЕТ 5395
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03.06.2020 18:01
+17
с такими мышами во власти скоро вы в реальности узнаете по чем будет запах здобы понюхать и сколько стоит полвареника.
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03.06.2020 18:03
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ну каждый день вы погорячились. Это если совсем здоровые плантари клубники.
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03.06.2020 18:48 Відповісти
Так зарплаты в основном больше 10 кгрн. Вы хотите чтобы клубника по 10 грн была?
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03.06.2020 18:59 Відповісти
Представьте себе, я, как покупатель, хочу клубнику по 1 гривне за кило. Это ответ на ваш вопрос о хотелках.
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03.06.2020 19:46 Відповісти
Знаю человек на даче занимается клубникой. За сад 6 соток за год надо заплатить 2000 грн.
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03.06.2020 20:38 Відповісти
зелеНая мразота!чем скорей погоним зелЮ на ростов тем лучше!
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03.06.2020 18:25 Відповісти
Да-да, ведь это именно из-за Зели такая погода - зима без снега, весна без дождей, лето без тепла. Зеля просто всесилен, раз так на погоду влияет!
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03.06.2020 21:47 Відповісти
А он пробовал?
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04.06.2020 18:36 Відповісти
Одесса-горошек 80,клубника 60,черешня 70
Це перемога,начало лета
А,да,яблоки 45-50
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03.06.2020 18:30 Відповісти
Бананы - 28
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03.06.2020 18:56 Відповісти
по 20 прим'яті ,типу на варення)
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03.06.2020 19:41 Відповісти
Главнає шо баригу прагналі.
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03.06.2020 22:36 Відповісти
Барыгу не прогнали, а перевели на положение не светится, и продолжать управлять страной, со своего Штаба вывезенного с Банковой.
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04.06.2020 03:04 Відповісти
У вас кацапів якась паралельна реальність.
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04.06.2020 08:26 Відповісти
Зато зелень резко подешевела, особенно квартальская
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03.06.2020 18:32 Відповісти
Розумні люди купують морозильні камери . В лісі є малина , чорниця , суниця , ожина , гриби . Можна поїхати в саме забите село і купити напряму в зубожілого селянина прямо з городу чи саду вишні , черешні , сливи . Восени - яблука , груші , картоплю та все підряд . А не переплочувати баригам на базарах і в супермаркетах .
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03.06.2020 18:41 Відповісти
Де ж ту морозильну камеру ставити в хрущобі?
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Включайте фантазію .
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03.06.2020 20:12 Відповісти
Може, ще свиню на балконі завести, щоб, не виходячи з хати?
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03.06.2020 19:11 Відповісти
Лучше корову и кур.
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03.06.2020 20:00 Відповісти
Аби випасати худобу на галявині, треба зробити підйомник.
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04.06.2020 18:39 Відповісти
Ахметов тебе даст морозильную камеру. Когда придет кругленький счет за електроенергию то хозяину придется не только коня резать а и жену с тещей задушить за идею купить морозильную камеру или большой холодильник.
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03.06.2020 19:16 Відповісти
240 кВт/год в рік . А++. Не лякайте людей . ))) Холодильник і морозильник А++ їдять разом , вдвічі менше ніж один старий холодильник С .
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03.06.2020 20:14 Відповісти
начнем с того, что люди в "забитых селах" продают вишни-черешни по примерно тем же ценам что и в супермаркетах. А то и дороже. Еще добавь стоимость бензина, электроэнергии на морозилку и хранение, и выйдет дешевле покупать зимой мороженную в супермаркетах.
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03.06.2020 19:35 Відповісти
Це ви не в тих людей купляєте . Місцевий пиячок легко дозволить вам нарвати 2 відра сливок за чекушку самогонки 😁 . Одинока бабка , у якої великий старий сад , де все гниє і пропадає - продасть в семеро дешевше ніж на базарі , ще й допоможе нарвати .
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03.06.2020 20:19 Відповісти
Чому ми маємо в 21-му сторіччі жити, як в костромських деревнях, збирательством?
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03.06.2020 20:30 Відповісти
осталось поехать в село и поспрашивать местного алкаша
А насчет бабки всемеро дешевле - ты давно в селах не покупал ничего. Селяне прекрасно знают стоимость фтруктов в городе, из каждого села минимум 2-3 человека ездят в город продавать вишни-черешни, и дешевле селяне продавать не будут.
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03.06.2020 20:47 Відповісти
Такое на московии возможно, но в Украине нет. Конечно есть села в дальней дали от городов, но таких не много, и пока до них доедешь, то ягоды реально окажутся золотыми!
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03.06.2020 21:50 Відповісти
Вот что за бред от нулевки с английским прокси: "люди в "забитых селах" продают вишни-черешни по примерно тем же ценам что и в супермаркетах. А то и дороже..."
Получается что перевозчики и супермаркеты торгуют себе в убыток. Шедевр рашопропаганды.
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03.06.2020 20:29 Відповісти
Вони на расеї так і живуть, лазять по лісах і по алкашах.
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03.06.2020 20:32 Відповісти
Супермаркет покупает не у людей в селах, а у крупных производителей, за копейки, потом перепродает.
Поедь по "забитым селам", попробуй найти там клубничку дешевую.
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03.06.2020 20:45 Відповісти
Так супермаркети оптом збирають, тому і дешевше... Так, в селах в сезон яблука не по 20 грн, звичайно, але і не по 2 грн!
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03.06.2020 21:22 Відповісти
Лиса только нет одни поля.
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03.06.2020 19:48 Відповісти
ни че зимой и хлеб раза в 2-3 выростет.резерв распечатали дожди льют не будет урожая.свет подорожал и еще поднимут
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03.06.2020 18:44 Відповісти
Ехал на велосипеде с села, бомж на пустой пригородной остановке автобуса разложил пакеты с едой ужинать и что обратил внимание в одном пакете у него несколько яблок. Сегодня зашел в крупный магазин, бананы по 30, а яблоки трех видов по 38 и 39 гривен за кг и четвертый вид покоцанные- 2 сорта по 26. WTF ??!! Клубника по 84. На мелких рынках 60-80 была вчера. У людей на улице и по 50 вчера мелкую клубнику видел.

Я не бомж, но по 39 гривен я себе яблок как-то не куплю. Поеду после работы на 2 дня выходных к себе в село пол гектара земельки, из них 2 сотки клубники, начинает поспевать, будем есть пока не лопну. А там в августе-сентябре 10 соток виноградник что-то да поспеет. А кто сраки по морям каждый год полощут пусть покупают как лупят АТБ, Сильпо и прочие говносети.
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03.06.2020 18:46 Відповісти
Так а нахй яблоки по 36 в АТБ, если там же рядом на прилавке бананы по 28??
И бананы ехали из Омэрики Южной, пошлину заплатили и все равно дешевле яблок, приехавших в АТБ из Зачепиловки и без пошлин.
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03.06.2020 18:54 Відповісти
https://censor.net/user/335402 думаю что те яблочки не украинские а типа польских. Пока росли разов 10 обработанные химикатами. Наши не долежуют до июня месяца.
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03.06.2020 18:57 Відповісти
мне в детстве кто-то рассказывал, что для того, чтобы с осени до мая сохранить яблоки и лук, надо хранилище.

Говорили, шо они не в кучах под навесом хранятся.

Говорили, шо гниют они там.
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03.06.2020 19:18 Відповісти
Украинские...и не по 36...а по 50...
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03.06.2020 19:17 Відповісти
обрабатывают 15-19 раз яблочки!
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03.06.2020 19:58 Відповісти
Бред.
1) Наши яблоки хранятся точно так же в хранилищах, как и польские.
2) Польские яблоки чуть выше качеством, чем наши. По химикатам одинаково.
3) Цена на польские яблоки ниже, чем на наши. Наши производители просто оборзевшие.
4) Ну и более оборзевшие, чем производители - это торговые сети.
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03.06.2020 20:05 Відповісти
Бомж яблука при дорозі нарвав , а не купляв . А свіжі фрукти можна їсти від пуза в Єгипті , де все включено . Минулого року ми ласували полуницю на Банановому острові , на Нілі . Першого березня . Не підсипана і без натратів . Не теплична . Всі нез'їджені фрукти , заставили забрати з собою 😁👍
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03.06.2020 20:26 Відповісти
нарвав яблок????вы в своем уме?
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03.06.2020 20:38 Відповісти
Ну че - прошлогодних нарвав...
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07.06.2020 10:39 Відповісти
как вариант
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07.06.2020 12:25 Відповісти
Виталий у тебя белая гарячка ? Это было два дня назад в Украине. Какие яблоки могут быть сейчас на дереве ? В Египет еще нужно как-то улететь.
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03.06.2020 22:34 Відповісти
А че вы так свысока к простому народу относитесь? Бомжи они и в Египет летают за яблоками, если приспичит - народ это вольный. А за недельку работы по сортингу на свалке можно запросто горячий тур приобрести "все включено". И бомжам выгодно - они за пять дней тура выпивают на халяву свою трехлетнюю норму.
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07.06.2020 10:43 Відповісти
А грибочки не подорожают? триповые имеется в виду.
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03.06.2020 18:50 Відповісти
А были по чем?
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04.06.2020 18:44 Відповісти
Это смотря какие грибочки. А вообще галлюциногенные (триповые) грибочки у разных дилеров по-разному стоят.
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07.06.2020 10:38 Відповісти
Это понятно, даже шампиньоны на одном рынке по-разному стоят..
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07.06.2020 16:02 Відповісти
Протягом другого місяця карантину в Україні прискорилося падіння базових галузей економіки.
Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.
Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.
Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.
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03.06.2020 18:55 Відповісти
всего навсего дайте возможность завозить из Европы дешёвые продукты и наш вітчизнянний виробник (точнее перекупщик) сдуется и снизит цены
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03.06.2020 18:58 Відповісти
Молоко ..-15 (півторачка ) Сир -40-45 кг . цибулька - 5 ...капуста -10 .
Картопелька (молода ) по 15 - 25 .петрушка .укроп ..кабаки ..Все у бабулек на базарі.

А полуниця почекає пару днів . Он тепло ..грибочки підуть
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03.06.2020 19:06 Відповісти
у вас що МВС спить? у нас яблучка по 40
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03.06.2020 21:25 Відповісти
Зачем Цензор.Нет печатает эту ахинею?!! Бананы по 24 грн растут на полях Украины прямо под снегом? Зеленая блевотина убивает конкуренцию во всех секторах экономики: яблоки будут по 140((( Срочно надо убрать мафиози авакова, хапугу шмыгу, зеленого недоумка и всех "слуг уродов" иначе нам капец((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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03.06.2020 19:06 Відповісти
шмигаль обрадував, що з 10 червня мвф виділить україні 5 млрд...а раніше президент казав, що гроші направлять до бюджету...тобто на проїдання...от і поїмо
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03.06.2020 19:07 Відповісти
раньше 10 обещали за рынок земли...
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03.06.2020 19:59 Відповісти
і 10 проїдять, ще до ринку...а потім на предмет закону про землю звернуться до суду - конституційного, апеляційного, печерського, баришівського чи штату делавер і виявлять порушення з розходженнями там...
от в хмельницьку президент вже підтримав пропозицію довгострокових орендарів на продовження цієї оренди...без продажу
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03.06.2020 20:06 Відповісти
Всегда есть чем заменить то, за что просят немыслимые деньги.
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03.06.2020 19:09 Відповісти
Можна і на кашлі деякий час виїзджати, та ми ж люди, дорослі переб'ються, а діти просять.
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03.06.2020 19:35 Відповісти
Кинэць эпохи бидности во всей красе
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03.06.2020 19:12 Відповісти
Бананы с#ка дешевле чем яблоки
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03.06.2020 19:21 Відповісти
В нормальных странах пониженные пошлины и ндс на импортные овощи/фрукты - это забота о здоровье нации , даже в России ндс 10 процентов на эти товары ....
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03.06.2020 19:25 Відповісти
Если собрать кашу из них из-под гусениц мордорских бульдозеров?
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03.06.2020 22:22 Відповісти
Правильно, зебілам вітаміни їсти шкідливо, бо ще думати почнуть і у зеленського рейтинг впаде
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03.06.2020 19:27 Відповісти
Даю цены в Польше, супермаркет Бедронка: яблоки 4 зл. = 28 грн. правда кислятина сплошная, сладкие не перезимовали. Картошка молодая - так 3.99 но я взял по акции по 2.99 = 21 грн., правда там повыбирать надо, есть зеленая и чуть подгнившая.
Морковка молодая 3,99 = 28 зл.
Огурцы грунтовые 7 зл. = 50 грн., правда тоже не ахти, есть и подвявшие и начинающие подгнивать.
Клубника была по 30 зл, сейчас возле Бедронки на раскладке 15 зл. = 105 грн./кг, в основном кислятина. Если хочешь сладкой надо ездить искать, цена может быть и до 20 зл.
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03.06.2020 19:40 Відповісти
Ягоды не хотят появляться на свет, боятся COVID-19.
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03.06.2020 19:46 Відповісти
И хрен с ними, пускай выкидывают на помойку если дебилы.
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03.06.2020 19:47 Відповісти
Через неделю клубники будет завались! У меня море крыжовника, каждый год урожай!
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03.06.2020 20:01 Відповісти
У нас на рынке куркули держат цену на клубнику 70-80гр все в клубнике а особо непокупают у них уже от этой клубники башню сносит-покупаю огурцы говорю мне 1 кг огурцов а тетя продавщица говорит а вам клубнику за 75 или за 80 😀
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03.06.2020 20:24 Відповісти
Так же куркули держали за рассаду помидоров по 30 грн за десяток на дохлых недорынках. С учетом что основная их целевая аудитория пенсионеры в основном не могла свободно выезжать на дачи в пригород то думаю сильно они не наторговали на своей рассаде.
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03.06.2020 22:51 Відповісти
Срочно в топ новость! Уже и Цензор переходит на борщевой набор. Прогресс.
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03.06.2020 20:28 Відповісти
До чого тут погода, якщо за цей рік ціни на все зросли? До цього ж, зарплати впали на 9%, пенсії вистачає лише на три склянки чаю від велюрових народних служек.
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03.06.2020 20:44 Відповісти
Мне пофиг на подъем цен,а большинству нет.
Бойтесь ребята, осень это период обострений в Украине, не дразните людей и мы будем и дальше жить "мирно" не воюяя на Донбассе.
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03.06.2020 22:45 Відповісти
так не сезон же. подешевеет
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03.06.2020 23:36 Відповісти
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