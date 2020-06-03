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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів потрапили українські військовослужбовці поблизу Богданівки.

Вогнем ЗСУ у відповідь ворожа активність була зупинена. Втрати противника уточнюються.

Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

2 червня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Майорське, Павлопіль, Мар'їнка, Богданівка, Старогнатівка, Новозванівка і Хутір Вільний.

За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення: тяжке тілесне ушкодження, пограбування, 12 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами і 10 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 64 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 4 людини і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 3 особи та 2 транспортні засоби.

Читайте також: За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак

Автор: 

обстріл (28274) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Це ж саме в районі Петрівське- Богданівка відбулося ;розведення; військ...
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03.06.2020 18:18
+3
Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8215
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03.06.2020 18:37
+2
Ти хоч уявляєш скільки концтаборів треба побудувати, щоб розмістити все населення РФ?
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03.06.2020 18:19
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Пандемия по прогнозам ВОЗ пойдет на спад после 2026 года и поэтому всякие выборы президентов и парламентов следует отменить. Если до 2030 года просто прекратить стрелять то в Украине наступит мир без украинцев
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03.06.2020 18:14 Відповісти
Слава яйцам.... вместо того шоб решать как вернуть потеряные территории наш дон кихот борится с ветряными мельницами.от военные молодцы храбрость и честь живет у них внутри.защитим країну від червоної нечісті,а там і в країні порядок подолаемо
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03.06.2020 18:15 Відповісти
Потрібен Воєнний стан, як план Б. Бо план А зазнав повної поразки, терористи провалили всі переговори і не виконали жодних обіцянок і перейшли до активізації бойових дій. Викрадення українського військового має поставити жирну крапку в спробах домовитись з тими з ким домовитись неможливо в принципі - з російськими дикунами-терористами! Тільки повне знищення терористів, переговори можуть бути тільки по умовам капітуляції терористів і їх подальшому довічному перебуванню в концтаборі.
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03.06.2020 18:17 Відповісти
Ти хоч уявляєш скільки концтаборів треба побудувати, щоб розмістити все населення РФ?
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03.06.2020 18:19 Відповісти
Насправді відсоток тих хто приймав участь в війні проти України дуже невисокий, тому два три концтабора буде достатньо.
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03.06.2020 18:32 Відповісти
Какой концлагерь.... в печку их.годувати ще їх усе життя.....
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03.06.2020 18:21 Відповісти
Це ж саме в районі Петрівське- Богданівка відбулося ;розведення; військ...
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03.06.2020 18:18 Відповісти
просто зеля близко отвел, щас дальше отведет и все норм будет
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03.06.2020 18:21 Відповісти
"Наемники РФ"...хто їх найняв?
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03.06.2020 18:27 Відповісти
Ответ точен в самом вопросе.
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03.06.2020 19:32 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8215
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03.06.2020 18:37 Відповісти
Вопрос (и ответ) ядрено пророссийским элементам: разве украинцы, нанятые Россией убивать в Украине украинских граждан (а украинские военные также украинские в Украине граждане!), - не российские боевики? Это также ответ,- кто такие «мирные жители Донбасса».
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03.06.2020 19:03 Відповісти
https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/ скоро при зустрічі з будь-яким росіянином будуть виникати ось такі епізоди в голові
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03.06.2020 19:08 Відповісти
 
 