Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів потрапили українські військовослужбовці поблизу Богданівки.

Вогнем ЗСУ у відповідь ворожа активність була зупинена. Втрати противника уточнюються.

Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

2 червня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Майорське, Павлопіль, Мар'їнка, Богданівка, Старогнатівка, Новозванівка і Хутір Вільний.

За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення: тяжке тілесне ушкодження, пограбування, 12 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами і 10 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 64 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 4 людини і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 3 особи та 2 транспортні засоби.

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