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Новини Вступна кампанія
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ЗНО в Києві відбудеться, але рекомендуємо брати участь у ньому тільки тим, хто збирається вступати до вишів, - КМДА

ЗНО в Києві відбудеться, але рекомендуємо брати участь у ньому тільки тим, хто збирається вступати до вишів, - КМДА

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у Києві відбудеться, але участь можуть взяти лише ті, кому воно необхідне для вступу до українських вишів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Зовнішнє незалежне оцінювання в столиці відбудеться! Ми пропонуємо в умовах карантину дати змогу взяти участь у тестуванні лише тим, кому воно потрібно для вступу до українських ВНЗ! Решта випускників при потребі буде мати змогу пройти ЗНО в будь-який наступний рік", – написав Мондриївський на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що головною метою цього рішення є запобігання спалаху пандемії у Києві. Попри те, що учасники тестування будуть максимально убезпечені від ризику захворювання, завдяки контролю стану здоров’я та заходам із дезінфекції, адже карантин ще триває і загроза повністю не усунена.

"Пропозиція столичних фахівців – це пропозиція для всієї країни. Запроваджуючи карантинні обмеження, ми зупинили поширення коронавірусу і маємо і надалі робити все можливе для нашої з вами безпеки. Наша позиція відповідає вимогам закону та часу, в якому ми з вами зараз живемо", – заявив  Мондриївський.

Читайте також: Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

Як повідомлялося, ЗНО в Україні відбудеться з 25 червня по 17 липня, пробне - 15 і 17 червня. Додаткова сесія ЗНО запланована на 24 липня - 10 серпня.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що ЗНО в 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання і з використанням засобів індивідуального захисту. При цьому формат і процедура його проведення у 2020 році не зміняться. Всі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту й антисептиками. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть.

За правилами при здачі ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників і 2 інструктори. Обов'язковою є дистанція 1,5 метра між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв'язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечено і біля входу в приміщення, в якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей. Також без змін залишаться кількість тестів і їхній зміст.

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вступна кампанія (228) Київ (19423) тестування (456)


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А те, кто не собирается поступать - не теряйте время и бегом на клубнику.
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03.06.2020 18:29 Відповісти
Туди і з дипломом і без нього пряма дорога.
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03.06.2020 18:54 Відповісти
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03.06.2020 19:03 Відповісти
я не знаю для чего ВНО если не идти в ВУЗ, но результаты сдачи тех же экзаменов год спустя будут куда хуже
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03.06.2020 18:55 Відповісти
В принципі цілком притомна ініціатива, коли хтось у нас влаштовується на роботу у нього не дивляться на оцінки зі школи, не дивляться навіть на наявність дипломів вищих учбових закладів і їхні оцінки. У нас система освіти дискредитована. Зазвичай дивляться на попереднє місто роботи та як людина виконує тестові завдання. Тож немає потреби зайвий раз няпрягати випускників шкіл якщо вони не планують навчання далі.
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03.06.2020 19:20 Відповісти
 
 