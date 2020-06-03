ЗНО в Києві відбудеться, але рекомендуємо брати участь у ньому тільки тим, хто збирається вступати до вишів, - КМДА

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у Києві відбудеться, але участь можуть взяти лише ті, кому воно необхідне для вступу до українських вишів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Зовнішнє незалежне оцінювання в столиці відбудеться! Ми пропонуємо в умовах карантину дати змогу взяти участь у тестуванні лише тим, кому воно потрібно для вступу до українських ВНЗ! Решта випускників при потребі буде мати змогу пройти ЗНО в будь-який наступний рік", – написав Мондриївський на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що головною метою цього рішення є запобігання спалаху пандемії у Києві. Попри те, що учасники тестування будуть максимально убезпечені від ризику захворювання, завдяки контролю стану здоров’я та заходам із дезінфекції, адже карантин ще триває і загроза повністю не усунена.

"Пропозиція столичних фахівців – це пропозиція для всієї країни. Запроваджуючи карантинні обмеження, ми зупинили поширення коронавірусу і маємо і надалі робити все можливе для нашої з вами безпеки. Наша позиція відповідає вимогам закону та часу, в якому ми з вами зараз живемо", – заявив Мондриївський.

Читайте також: Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

Як повідомлялося, ЗНО в Україні відбудеться з 25 червня по 17 липня, пробне - 15 і 17 червня. Додаткова сесія ЗНО запланована на 24 липня - 10 серпня.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що ЗНО в 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання і з використанням засобів індивідуального захисту. При цьому формат і процедура його проведення у 2020 році не зміняться. Всі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту й антисептиками. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть.

За правилами при здачі ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників і 2 інструктори. Обов'язковою є дистанція 1,5 метра між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв'язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечено і біля входу в приміщення, в якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей. Також без змін залишаться кількість тестів і їхній зміст.