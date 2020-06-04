Українці беруть участь у тиражі на $378 мільйонів у лотереї США в п'ятницю ввечері

9, 20, 23, 26, 29 і "Мегабол" 8. Ці номери могли відразу перетворити когось на мультимільйонера ... але їх нікому не вдалося вгадати. Тому перший приз популярної американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і найближчої п'ятниці, 5 червня, становитиме вже 378 млн доларів.

Лотерея Мега Мілліонс - США розігрує найбільший джекпот у світі на сьогоднішній день. Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться в п'ятницю, 5 червня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $378 мільйонів. Взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу - 9, 20, 23, 26, 29 і "Мегабол" 8. Вгадай хтось із учасників лотереї минулого вівторка ці номери, йому (або їй) дістався б грандіозний приз у 357 мільйонів доларів.Проте троє учасників зуміли вгадати п'ять із шести вищезазначених номерів - переможці забрали додому втішний приз в $1 мільйон кожен!

Ще 45 (!) переможців, які зуміли вгадати чотири із шести виграшних номерів, отримали по $10,000 кожен! До слова, 8 з них вибрали опцію "мегаплайер", завдяки якій будь-який другорядний приз збільшується в кілька разів, залежно від номера, під яким випадає відповідна куля Мегаплайер, і отримали на руки $30,000 замість $10,000!

В цілому, за результатами тиражу минулого вівторка було зареєстровано 581,365 квитка, що виграли.

Так що ж треба зробити, щоб зіграти за джекпот у $378 млн з України?

Процес купівлі білета дуже простий, і займає лічені хвилини:

Створіть обліковий запис на сайті theLotter.

Виберіть лотерею Mega Millions із 45 доступних на сайті лотерей. Відзначте на формі ваші улюблені номери або довіртеся фортуні, натиснувши на кнопку "Авто-вибір". Виберіть кількість полів, які ви хочете заповнити, або збільште свої шанси на виграш із систематичною формою або вступивши в синдикат. Підтвердіть покупку білета.

От і все! Все, що вам потрібно зробити після цього, це дочекатися результатів!

Що відбувається, коли ви виграєте?

Коли ви виграєте приз на сайті theLotter, ви отримуєте повну суму виграшу (після вирахування податків). theLotter ніколи не візьме відсоток з призу - оплата послуг theLotter здійснюється за рахунок трохи дорожчої ціни білета. Невеликі виграші будуть переведені на ваш баланс на сайті; ви зможете в будь-який час їх вивести, або використовувати їх для подальшої гри в лотереї. Якщо вам пощастить виграти джекпот або інший великий приз, вам, можливо, доведеться поїхати до Сполучених Штатів, щоб отримати гроші особисто. В такому випадку theLotter допоможе вам вирішити організаційні питання.

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