Театр абсурду: адвокати Порошенка розповіли, як ДБР "зліпила" "справу картин" на основі Вікіпедії

Так звана "справа про картини", через яку силовики ДБР незаконно штурмували Музей Гончара, сфабрикована на основі публікації на сайті Гордона, а в якості доказів слідчі ДБР використовували інформацію з Вікіпедії. Це стало відомо після того, як адвокати п’ятого Президента Петра Порошенка отримали документи з суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

Про деталі вони повідомили під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна". Як відомо, Печерський суд визнав силове захоплення музею незаконним. Адвокати наголосили, що до сфабрикованої справи безпосередньо причетні генпрокурор Ірина Венедіктова, яка на момент порушення провадження очолювала ДБР, заступник директора ДБР Соколов, а також перший заступник, колишній адвокат Януковича Бабіков, які відповідно до закону не мають права втручатися у слідство.

"Отримані документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім’я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація Гордона дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин", – коментує документи ДБР адвокат Ілля Новіков.

"Слідство проводилося дуже по-сучасному – воно проводилось у Вікіпедії. Був складений протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті Вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був Президентом України, зараз є народним депутатом України. І ця важлива для слідства інформація була зафіксована у матеріалах кримінальної справи", – іронізує Новіков.

"Після цього в день, коли ламали двері музею, оперативний відділ ДБР склав службову записку, фактично ДБР саме собі написало записку про те, що за наявною оперативною інформацією, виходячи із поведінки людей, у власності яких перебувають картини, тобто директора музею, ці картини планують знищити. Як речовий доказ у справі. І для того, щоб цього не допустити, була влаштована ця акція, яку ви всі бачили", – нагадав Новіков про штурм Музею Гончара, який транслювався в прямому ефірі.

Читайте також: Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко

"Ми вже говорили про те, що навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними. Зараз ми розуміємо, чому це відбулося. Тому що навіть в рамках того, що було надано суду, ці натяжки не проходять", – резюмує Новіков.

Адвокати звернули увагу на те, що ДБР силою вривалось у музей Гончара на підставі припущень, що керівництво Музею може знищити картини, а потім ДБР передало ці картини на зберігання тому самому керівництву Музею Гончара.

"Цілий уповноважений ДБР робить висновок, що достатні підстави вважати, що можливе знищення майна. Тобто в нього достатні підстави вважати, що керівництво Музею Гончара бажає знищити 43 картини всесвітньо відомих художників вартістю, як вони самі сказали, скажену купу мільйонів доларів. Саме ці брехливі кілька рядків були покладені слідчим Дощенком в основу для організації зламу дверей, захоплення музею і проведення незаконного обшуку в приміщенні Музею Гончара. Як ми бачимо, жодної необхідності рятування майна не було. Це доводить також і те, що картини лишалися на місці і були передані на зберігання музею, якого за кілька годин до того підозрювали у намірах знищити ці картини", – вказує Головань на абсурдність цієї історії.

Також дивіться: Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

Ілля Новіков наголосив, що платники податків тільки цього року профінансували ДБР на суму півтора мільярда гривень, а його слідчі "клепають" справи із Вікіпедії. "Ця ситуація і смішна і одночасно сумна. Смішна, бо зрозуміло, що так кримінальні справи не розслідуються. Якщо ви ведете слідство у Вікіпедії, що вам заважає проводити допити у ТікТок. Якість вашої роботи від цього не впаде. Але насправді все досить серйозно. Мабуть, коли президент Зеленський на своїй пресконференції говорив про пригоди та вироки, які він впевнений, будуть – він мав на увазі щось подібне. Йому без сумніву доповідали про роботу, яка проводиться. Ми не знаємо, чи доповідали йому, що робота проводиться у Вікіпедії. Можливо, він в курсі, можливо, він вважає що це нормально. І те, що президент Зеленський вже від свого імені переповідав і робив прогнози, то мова йшла саме про це", – показує Новіков копії протоколів про вивчення Вікіпедії.

Адвокат Ігор Головань, який продемонстрував аудіозапис так званого "обшуку" музею Гончара, наголосив, що слідча група ДБР неодноразово порушила законодавство і це оскаржується у відповідному порядку. "Вже оскаржена бездіяльність правоохоронних органів стосовно реєстрації кримінального провадження стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів", – зазначив Головань.

"Нами подано також 5 заяв про кримінальне правопорушення стосовно дій, які вчинили, а саме зловживання своїм службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи, службове підроблення, тобто внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, мається на увазі протокол обшуку та інші документи досудового розслідування. Ще дві заяви нами подано стосовно перешкоджання діяльності депутатів та журналістів. Ми зробимо все можливо і доб’ємося, щоб всі ті, хто брав участь в цьому дійстві, були притягнені до передбаченої законом відповідальності. Ще раз наголошую, безпосереднє керівництво всіма цими історіями здійснювалося особисто Генеральним прокурором Венедіктовою", – переконаний Головань.

"Ці дії ДБР і ця сфабрикована справа по Музею Гончара, як на мене, є квінтесенцією сфабрикованого Зеленським непрофесійного управління державою. І все це виглядало би смішно, аби не було так сумно, бо рапорт пише Соколов, санкцію на цей рапорт дає "на 300 відсотків свій" генеральний прокурор Венедиктова, на той момент керуюча ДБР, виконавцем призначається адвокат Януковича Бабіков. Замість того, аби розслідувати крадіжку 2 700 вагонів з зерном на майже 800 мільйонів гривень, замість того, аби розслідувати лобізм команди Зеленського в тютюновій сфері, через який держава втратила більше 3 млрд. грн. Замість того, щоб розслідувати багатомільярдні крадіжки в податковій і митниці в уряді Зеленського, про які заявив Уманський. Замість того, щоб розслідувати шалену корупцію сьогоднішню, яка коїться в енергетиці -замість цього у нас 10 слідчих і близько 20 спецназівців незаконно штурмують національний музей Гончара без рішення суду. І на підставі Вікіпедії. Все це доводить, що і ця, і інші сфабриковані справи носять суто політичний характер і є переслідуванням опозиції", – зазначив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Якщо сьогодні на це свавілля закривати очі, завтра вони так само незаконно без жодних рішень судів, без жодних документів, без жодних підстав втомляться в офіси будь-якої компанії, вломляться в житло будь-кого з наших громадян. Ми дали шанс ДБР і вимагали від них вибачитися перед національним музеєм Гончара і його директором. Замість того ДБР встановило незаконне стеження за музеєм і його керівництвом, а після того в них ще вистачило нахабства заявляти, що штурму не було. Перешкоджання народним депутатам не було, побиття журналістів не було, вся країна бачила, весь світ бачив, всі українські журналісти бачили, ДБР не бачило. І цинічно бреше. Ми ідентифікували майже всіх хто приймав в цьому участь. І ми, дійсно, будемо домагатися, щоб всі хто приймав у цьому участь були притягнуті до відповідальності", – повідомив Артур Герасимов.

"Штурм Національного музею – це світова ганьба, а також ще один сигнал того, що влада віяла під тотальний контроль правоохоронні органи з метою переслідування опозиції. Шановна влада, перестаньте ганьбити країну на весь світ. Перестаньте будувати і закріплювати в Україні тоталітарну державу. Володимир Олександрович, може досить?", – наголосив Герасимов.





