Розправа над Майданом 2.0. Як люди Коломойського і Медведчука хочуть покарати майданівців. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіста Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як ОПЗЖ й олігарх Ігор Коломойський переписують історію Євромайдану.

До вечора 2 червня півсотні нардепів оскаржили в Конституційному Суді амністію учасникам Євромайдану. На думку ОПЗЖ і їхніх поплічників, закон сформував у суспільстві "враження про дозволеність безкарно скоювати злочини".

Серед підписантів - люди, яким явно не сподобався розворот від Росії, наприклад, Віктор Медведчук, Наталія Королевська з чоловіком, брат і сестра Льовочкіни і Нестор Шуфрич (його, нагадаємо, Святослав Вакарчук врятував від побиття протестувальниками). Є і троє "слуг народу" - Олександр Дубинський, Антон Поляков і Анна Скороход, такі собі представники інтересів Коломойського в парламенті.

У 2014-му біло-сині втекли з країни, а зараз відродилися як фенікси з попелу. Як так вийшло? Хто допоміг їм утриматися на плаву і не опинитися у в'язниці? І що отримає за це взамін? Ще цікавіше - як такий неприхований союз Коломойського і ОПЗЖ вдарить по позиціях Володимира Зеленського? І при чому тут місцеві вибори, які мають відбутися вже цієї осені?

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