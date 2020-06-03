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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Розправа над Майданом 2.0. Як люди Коломойського і Медведчука хочуть покарати майданівців. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіста Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як ОПЗЖ й олігарх Ігор Коломойський переписують історію Євромайдану.

До вечора 2 червня півсотні нардепів оскаржили в Конституційному Суді амністію учасникам Євромайдану. На думку ОПЗЖ і їхніх поплічників, закон сформував у суспільстві "враження про дозволеність безкарно скоювати злочини".

Серед підписантів - люди, яким явно не сподобався розворот від Росії, наприклад, Віктор Медведчук, Наталія Королевська з чоловіком, брат і сестра Льовочкіни і Нестор Шуфрич (його, нагадаємо, Святослав Вакарчук врятував від побиття протестувальниками). Є і троє "слуг народу" - Олександр Дубинський, Антон Поляков і Анна Скороход, такі собі представники інтересів Коломойського в парламенті.

У 2014-му біло-сині втекли з країни, а зараз відродилися як фенікси з попелу. Як так вийшло? Хто допоміг їм утриматися на плаву і не опинитися у в'язниці? І що отримає за це взамін? Ще цікавіше - як такий неприхований союз Коломойського і ОПЗЖ вдарить по позиціях Володимира Зеленського? І при чому тут місцеві вибори, які мають відбутися вже цієї осені?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

майдан (763) злочини проти Майдану (309) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+33
Расправа над Майданом 2.0. Как люди Коломойского и Медведчука хотят наказать майдановцев - Цензор.НЕТ 5915
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03.06.2020 19:25
+33
Розправа над Майданом 2.0. Як люди Коломойського і Медведчука хочуть покарати майданівців - Цензор.НЕТ 6279
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03.06.2020 19:50
+28
Не ври. Одни тихо сидели под лавкой. Другие отсиживались в Ростове. Только вы тут воняли на форуме, ненавидя Порошенко и украинскую власть
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03.06.2020 19:47
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і що це ти підригівська пліснява тут роздухарилась? ))
Всі твої ригівські блазні сидять по мацквах та ростовах. Ми ж все чекаємо, поки і ви, підригівські квакушки до них переїдете.
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04.06.2020 15:22 Відповісти
))))) во во, очередное соевое. Ты читать нучись, я тебе сказал фамилии в студию. Каждое шоколадное чмо всегда сливается как нет оргументов.
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04.06.2020 15:34 Відповісти
для "заж"опників, типа тебе, я навіть не збираюсь викладати "аргументи". В вас в голові клепки не вистачає, і мої зусилля будуть марною витратою часу.
Для того, щоб з тобою хоч виникло бажання спілкуватись - українську вчи, "опзж"опник.
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04.06.2020 15:39 Відповісти
То, что я имею хоть грамм отношения к опзжшным тварям чисто плод твоей большой фантазии. Моя мама большую часть жизни работала учителем украинской литературы и языка. Думаю в прямом общении ты бы хорошо соснул в знании языка
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04.06.2020 15:44 Відповісти
то продемонструй тут своє "общєниіє" ))))
Чи мама забороняє? ))))))
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04.06.2020 15:58 Відповісти
к сожалению приходится с тобой общаться, хотя тебе и на осознание этого мозгов не хватает. В рошене нет натуральных ингридиентов, рекомендую уменьшить прием сои и пальмового масла, может немного клетки мозга восстановятся
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04.06.2020 16:04 Відповісти
я не наполягав, та і навіть не запрошував таких равликів як ти до діалогу.
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04.06.2020 16:05 Відповісти
"...что я имею хоть грамм отношения к опзжшным тварям чисто плод твоей большой фантазии..."

Але це не заважає тобі драти горлянку тут за відвертого ворога країни, яким насправді виявився каломойський. Злиття бєнємойського з мертвечуком - то закономірне та послідовне явище для людини, яка ніколи не вболівала за Україну, а лише за власні статки та вплив.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
Да ти шо?)))) Аэросвит - самый крупный авиа перевозчик Украины в постосетском пространсве - проект созданный Беней, отжатый новым президентом - Януковичем, который в итоге соснул и свалил из страны
Буковель - жемчужина, за которую не стыдно и перед европейскими туристами - проект Бени, отжат уже или нет не знаю
Приват банк - самый продвинутый и современный банк Украины. Терминалы и банкоматы на каждом углу, масса отделений, приложения для бизнеса и физ лиц - проект Бени, который отжал новый президент Порошенко, который потом соснул (надеюсь аналогию прослеживаешь)
Является ли Коломойский зажравшимся олигархом, который много кому шею перекусил для достижения своих целей - да. Но он свои бабки не по кацапстану или Липецку прятал, а вкладывал в бизнес проекты именно Украины, обеспечивая украинцев сотнями тысяч рабочих мест.
Коломойский и регионалы?? даже не смешно, высосано из пальца.
Повторю тебе последний раз. Прежде чем делать выводы, научись анализировать информацию своей бошкой.
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04.06.2020 16:17 Відповісти
Вот, объясни мне. Вы обвиняете пороха в бездействии, это так, но при этом сами бездействуете и что еще хуже, то, что не просто бездействуете, а открыто способствуете. Если он бездействовал, то зачем вы способствуете? Т. Е. Если он бездействовал, то вам можно быть врагами Украины? Я что-то не понимаю, вы о##уели нет, мрази рыговские? Вас как ловят за руку, там вы сразу :"а вот порошенко", так вы хуже его в миллиарды раз, потому что конкретно враги страны.
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04.06.2020 15:24 Відповісти
хто "ви"? До кого ви звертаєтесь? Це троляка, Ви можете в нього запитати лише про "єдинаюрасєю" наприклад, або про "партіюжиріновскага" )))
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04.06.2020 15:28 Відповісти
До всіх зебілів це "ви". Це треба бути зовсім тупим ******* щоб робити гірше і потім казати на бездіяльність пороха, при тому що роблять не тільки бездіяльність, а навпаки, діють у полі інтересів ворога. А ще страшніше це все хавати, наче так і потрібно. Це взагалі якісь дауни що тролі їхні, що виборці.
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04.06.2020 15:41 Відповісти
та їм начхати і на те що робив Порох, і на те, що буде з країною, і на багато важливих для українців речей. Замість "поганого" Пороха, який втримав країну на межі громадянської війни, вони голосують за мерзотника, який віддає на засраху в рамках обміну "полоненими" відвертих бандюганів, які знищили пасажирів міжнародного рейсу, віддають беркутів, які розстрілювали людей, а такі голубєнки шукають в діях Пороха якісь примарні помилки, забуваючи про те, що у 2014-15-16-му роках в країні взагалі не було а ні грошей, а ні підтримки, а ні ззовні країни, а ні в середині. Бо всі структури були орієнтовані на банду януковича, всі чекали його повернення, саботували зміни де тільки могли. Тому ці недоумки проголосували "абинєпєтя", і отримали отаке гуано в президенти країни - зелену плісняву. Що ж їм тепер залишається? Лише гавкати на папєрєдніков, бо вони навіть не в змозі визнати свою помилку, свій підступний, дурнуватий вибір у 2019-му році.
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04.06.2020 15:53 Відповісти
Ну возможно тебе и хватило мови, віри и Томоса. Для халопов обычно достаточно всякой виртуальной херни. А мне не хватило мяса регионалов и хоть одной реальной реформы. А про армию и защиту страны даже не заикайся. Что-то я не наблюдаю ампутированных от снаряд конечностей у сынка пороха. Страну защитили добровольцы и Майдановцы, хлынувшие на линию столкновения, армия волонтеров, снабжавшие добровольцев и не безразличные патриоты украинцы, снабжающие волонтеров.
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04.06.2020 16:21 Відповісти
ну не всі ж, як ти, орієнтуються лише на повний холодильник. Для когось і віра, і мова, і Томос, значать набагато більше ніж кіло сардельок в холодильнику.
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04.06.2020 16:29 Відповісти
Конечно. Для узколобых крепостных такого мифического бреда всегда было достаточно. Янукович своим даунбасским избирателям что обещал, правильно - стабильность. Этого людям хватило, пипл хавал.
Віра - абсолютно абстрактное понятие. Кто-то верит в Бога, кто-то в человечество, семью, любовь, детей, что-то светлое. Кто-то не верит ни во что. Веру не возможно забрать или подарить, а значит такие политические лозунги сплошная пустышка для лохов
Мова - в Украине за все время независимости постоянно пытались столкнуть лбами запад и восток по языковому вопросу. Делалось это преднамеренно и особо не обделенные интелектом на это велись. Но абсолютно в любом городе можно встретить и украиноязычные и русскоговорящие семьи. Причем в моей семье на половину и так и так. Мову невозможно не возможно забрать или подарить, а значит такие политические лозунги сплошная пустышка для лохов
Томос - указ о церковном устройстве. Возвращаемся к пункту Віра. У кого был вера, так и осталась. У кого ее небыло, так и не появилась. Т.е. эта бумажка абсолютно ни на что не повлияла. Кроме дополнительных очков хайпа.

А теперь сравни это с реформы: судебной системы, правоохранительных органов, медицины, местного самоуправелния, и т.д. и т.п. И скажи мне украинцы ждали "мову, віру і Томос"? А еще соевые удивляются почему 4%
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04.06.2020 16:55 Відповісти
"скоро только кошки родятся". Будь яка розвинена країна йшла до стану, в якому вона живе зараз десятиріччями, а деякі, навіть сторіччями. А ви хочете за 5 років зламати те, що будувалось в державі, та і в головах також, 100 років. А так не буває! Живіть у своїй казці, обирайте собі клоунів, зеків. Тільки потім і всі претензії "а пачиму ми так живем" висувайте лише собі.
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09.06.2020 15:59 Відповісти
пис, то тобі і децентралізація не подобається? А от я нариклад, бачу дуже багато гарного від впровадження децентралізації, бачу на власні очі у власному місті.
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09.06.2020 16:00 Відповісти
пис: а в себе ти "ампутированных от снаряд конечностей" бачиш? Ото ж бо і воно.
Сходив в поліцянти і вважаєш свій борг батьківщині "віддав" ?
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04.06.2020 16:31 Відповісти
запомни, я вообще никому и ничего не должен, кроме благодарности за жизнь своим родителям. Я был на Майдане минимум неделю каждого месяца, дольше не мог по работе. Служил в полиции 2.5. года все ожидая когда же наконец "прорвет" страну на реформы. Я "отдал" больше чем большинство украинцев и уж тем более ты.
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04.06.2020 16:36 Відповісти
то чого ти вирішив що держава тобі щось винна?
Дивні заяви від ригівського шанувальника про людину, яку ти зовсім не знаєш)). Але на таких як ти я не зважаю. В мене на таких як ти імунітет, вже давно.
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04.06.2020 16:42 Відповісти
Где я написал что мне что-то должно гос-во?
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04.06.2020 16:56 Відповісти
Перечитай мои сообщения и ткни меня носом хоть в одно слово в поддержку рыгаловских тварей. "не просто бездействуете, а открыто способствуете" - выстрел в молоко. Я в числе первых поверил в реформы пороха и пошел служить в новую патрульную полицию. 2.5 года отслужил и хотел поменять отношение граждан и принести пользу городу, пока Аваков все хоронил, алкаш Луцик покрывал все схемы, а алкашка Гонтарева игралась с курсом и в отжимание банков, что привело к очередному обнищанию народа. Порох сволочь, которая продалась регионалам и просрала такой шанс для страны. А мог войти в историю как самы великий президент страны. Зеленский идет по его стопам.
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04.06.2020 15:38 Відповісти
научитесь анализировать информацию своей головой и не вестись так тупо на пропаганду.

))))))))))))))))))))))
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04.06.2020 15:43 Відповісти
И? Этот из пальца высратый видеоролик по вашему что-то доказывает?)) Как Коломойский объяснял, что НАТО одуплится, только когда козломордые заедут танками в Польшу? Он что-то не так сказал? Европейские импотенты вместо реальной помощи 6 лет выражают "обеспокоенность" а кацапы понимают только позицию силы. Беня наменул ребятам, что доиграетесь
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04.06.2020 15:49 Відповісти
я не дискутую з комахами. Відв"янь.
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04.06.2020 15:53 Відповісти
слился)) давай рули, только не плачь там
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04.06.2020 16:06 Відповісти
нарешті вже, відчепилась кацапська нікчема. Шо, "робочий" день закінчився? )))))))
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04.06.2020 16:08 Відповісти
я очень много работал, чтобы сейчас самому определять когда заканчивается мой рабочий день. Чего и вам желаю
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04.06.2020 16:24 Відповісти
дякую. А українську все ж таки раджу вивчити.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
В молоко? Я вижу это молоко в твоем тексте, когда "а порох", а эти? Вода в Крым не гос измена? Отвод пехоты не гос. измена?
Заявление разумкова про закон о языках не гос. измена? Сам дубинский, не гос измена? Заявление Кулебы вчерашнее, это что? Сивоха в совете это как? И вы еще говорите "а порох"? Что порох? Поставил конкретно слабый закон о языках, который вы уже сломать мечтаете в пользу руссификации? Не в пользу Украины, а в пользу кому угодно, но только не Украины, а порох виноват. Да он виноват и виноват он в том, что договаривался, тем самым допуская до власти рыгов , а не молча ликвидировал их и твоих друзей типа руSSкого фашиста шария.
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04.06.2020 15:54 Відповісти
Я уже написал, возможно не вам, здесь соевый бот меня отвлекает, что Зеленский полностью повторяет путь Порошенко и также отскачет с рейтингом в 4% как грязь под ногтями. Сейчас происходят крайне печальные вещи, но репортаж Цензора о "Фениксе" партии рыгалов, которые что-то там мутят с Коломойским. Все рыгалы должны были быть уничтожены сразу после Майдана. Порошенко обязан был начинать нещадоно сажать как бывших депутатов ВР, так и их шестерок и смотрящих в областных центрах. Часть бы успел показательно рассажать по зонам, а остальные бы обосравшись свалили в свой любимый кацапстан. Такого понятия как ОПЗЖ, мертвечук и прощая гниль в 2020-м году уже бы просто не существовало. А порох бы пошел на второй срок президенства.
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04.06.2020 16:01 Відповісти
то ти ще й прибічник гулагівських методів?? Оооо, яке все запущене )))
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04.06.2020 16:18 Відповісти
Он здесь все правильно сказал. Это не гулаговские методы, это методы борьбы здорового организма. Мы защищаемся, мы находимся в своей стране, мы не оккупанты и имеем право оборонятся так, как считаем нужным. А вы вечно прикрываясь гулагом хотите отбелить врага. Именно потому что порох не поступил так как он написал, мы сейчас имеем клоуна, потому что реванш был взят сразу же, а не сейчас и это последствие бездействия пороха. Если вы не хотите понять факт, если после выбора клоуна вам до сих пор не дошло, что на большинство крайне эффективно действует пропаганда, то хотя бы уже молчали, потому что ваши действия теперь крайне похожи на отбеливание пророссийской чумы и в любой нормальной стране при войне, с этими падлами давно бы нашли управу. Но у нас, как только предлогают действенные меры против фашистов, вы сразу же вылазите со своим совком. Это не совок, это нормальное желание уничтожить врага, который уничтожит нас, если мы не уничтожим его. У меня есть все основания подозревать всех тех кто постоянно отговаривает в работе на врага.
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08.06.2020 19:31 Відповісти
в правовій країні не можна кидати за грати лише за погляди. За дії - так, а за погляди - ні. В іншому випадку ми перетворимось саме на оті гулаги та оту засцяну рашу, яка за вислови чи погляди кидає людей до буцегарні. Засоби мають бути цивілізованими, ІМХО, і обов"язково і виключно за здійснені ДІЇ.
Пис, а хто був винний у 2010-му, коли ми отримали не клоуна а зека??
Є таке класне прислів"я, поганому танцюристу, або яйця заважають, або сорочка задовга. Не порох винний у виборі у 2019-му клоуна. Винні оті "виборці", які на ранок після Майдану хотіли вже прокинутись у Швейцарії.
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09.06.2020 15:46 Відповісти
Це не є погляди, це є ворожа пропаганда. Це роблять під час війни нормальні країни, в нас війна, ви все одно відбілюєте ворогів. Я все сказав.
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09.06.2020 16:48 Відповісти
Я понял твою позицию и поддерживаю ее. Более того, все те кто говорят что так нельзя делать, сами себе противоречат. У нас тупой зеленый именно благодаря бездействию, именно потому что пропаганда врага сработала на ура и быдлота, а это именно быдлота "устала от войны". Одно дело когда это говорит солдат, ему просто нужно отдохнуть, но другое дело когда какое-то непонятно кто, которое на деле просто презирает правительство настолько, что хочет уничтожить страну. А таких у нас 73 % даунов "каких разниц".
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08.06.2020 19:38 Відповісти
Хотя может быть я погорячился, но голосовать за клоуна, это действительно дауны.
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08.06.2020 19:40 Відповісти
сподіваюсь, що на мапі України ти хоч знайдеш Запоріжжя, кацапе?
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04.06.2020 15:27 Відповісти
я обеспечиваю себя сам с юношества. Работы были разные и пришлось побывать фактически в каждом уголочке страны. Я на карте очень много могу найти такого, чего тебе сраное подобие патриота и не снилось
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04.06.2020 15:40 Відповісти
ага, дуже гарно знаєш дорогу на ростов, кацапсінка. Я в курсі )))
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04.06.2020 15:44 Відповісти
заело тебя чувак, может просто тупой....и я зря трачу свое время. Пока только слышу кацап, Ростов, не слышу хоть одного вменяемого аргумента
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04.06.2020 15:50 Відповісти
дивись вище, там відповідь. https://censor.net/ua/comments/locate/3199878/019214e7-f1d7-72e7-ba97-535079a1805b
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04.06.2020 15:54 Відповісти
После Майдана должны были приговоры Партии Регионов и их до сих пор нет. Нужно добиваться расправы над всеми предателями и ворами и бандитами времен Януковича!!!
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04.06.2020 14:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Bd3wqkBfAAg&feature=emb_rel_end
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04.06.2020 15:43 Відповісти
ответ простой, на всё это -МАЙДАНОВЦЕВ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ, А ЗАЖОПНИКОВ И СОТНИ НЕТ, Я ДУМАЮ, ЧТО ,ФОНАРЕЙ В КИЕВЕ НА НИХ ХВАТИТ.
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04.06.2020 15:56 Відповісти
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