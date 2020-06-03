Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7: "Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає"

Президент США Дональд Трамп, попри критику з боку деяких союзників щодо ініціативи запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, продовжує наполягати на цьому.

Про це глава Білого дому заявив у середу в радіоінтерв'ю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання не в тому, що він (президент РФ - ред.) зробив, - це питання здорового глузду. Ми G7, але його (Путіна - ред.) там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи заслуговує президент РФ на прийняття в групу світових лідерів.

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У цьому ж контексті Трамп зазначив, що Путін нещодавно залучався до спільних зусиль щодо врегулювання нафтової кризи. Крім того, на думку президента США, було би простіше домовитися з Росією щодо нового договору про ядерне стримування, якби Путін був присутній на зустрічі лідерів держав.

Нагадуємо, Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Великої сімки" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи.

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