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Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7: "Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає"

Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7:

Президент США Дональд Трамп, попри критику з боку деяких союзників щодо ініціативи запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, продовжує наполягати на цьому.

Про це глава Білого дому заявив у середу в радіоінтерв'ю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання не в тому, що він (президент РФ - ред.) зробив, - це питання здорового глузду. Ми G7, але його (Путіна - ред.) там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи заслуговує президент РФ на прийняття в групу світових лідерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

У цьому ж контексті Трамп зазначив, що Путін нещодавно залучався до спільних зусиль щодо врегулювання нафтової кризи. Крім того, на думку президента США, було би простіше домовитися з Росією щодо нового договору про ядерне стримування, якби Путін був присутній на зустрічі лідерів держав.

Нагадуємо, Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Великої сімки" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7

Автор: 

G-7 G7 (1032) путін володимир (23765) росія (64958) Трамп Дональд (5510)


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Топ коментарі
+19
разбомбил бы Путин Сиэтл, так Трамп бы вообще обосрался от похвал гному
видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
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03.06.2020 19:26
+18
Рыжая Тварь. Во время Второй мировой тоже все встречи посвещались господину Гитлеру, только почему тогда его не приглашали?
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03.06.2020 19:31
+11
Трампушка хочет что бы Пыня привселюдно ему по губам поводил.Сколько раз ***** демонстративно
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
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03.06.2020 19:33
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разбомбил бы Путин Сиэтл, так Трамп бы вообще обосрался от похвал гному
видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
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03.06.2020 19:26 Відповісти
нижайше пригласить соизволил
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03.06.2020 19:59 Відповісти
https://defence-line.org/2020/06/budenovka-mistera-trampa/

это еще вопрос кто именно нижайший
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03.06.2020 20:44 Відповісти
шо б ты понимал - каждое публичное Его слово(а их не так уж и много) мгновенно транслируется ведущими мировыми СМИ(правда, под разными соусами) против правды не попрёшь, даже всемогущий модераст пред ней бессилен
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03.06.2020 21:14 Відповісти
ему по видимому побоку, раз несет такое
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03.06.2020 21:51 Відповісти
Трамп собирает коалицию против Китая .хочет денег струсить и кацапы ему просто необходимы .
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03.06.2020 22:59 Відповісти
если бы кацапы были в южной америке, а не в соседях Китая, тогда возможно. Путин так и на бутылку может сесть, подгадь он Китаю.
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04.06.2020 08:52 Відповісти
Точно... А кто нибудь сказал "патлатому деду", что ВСЕ встречи Рузвельта, Черчиля и Сталина были "о Гитлере", но последнего там не было... Как-то обошлись...
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04.06.2020 18:52 Відповісти
и теперь мямлят после многочисленных хим-био и т.д. атак на них - Пусин хороший парень.
жаль Сралин не бомбанул их - знали бы ЧТО взрастили
ну щас Путин напр. ударит по Варшаве и шо? как всегда - сопли в кулак, кулак в штаны, штаны в химчистку
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07.06.2020 14:36 Відповісти
ой, дурак
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03.06.2020 19:28 Відповісти
Если бы Трампу доложили, что Antifa, которая, по его же мнению, причастна к организации этого хаоса в США, начиналась как спецоперация фсб еще в 2004 году и действовала в Украине, пытаясь организовать террор против националистических украинских организаций, он бы подумал перед тем как ляпнуть очередную дурь. Кто постарше помнит эти надписи Antifa на стенах одесских домов. Помнят как был убит паренек на проспекте Мира.
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03.06.2020 19:43 Відповісти
Схоже шо буде Ж 2,Ху"ло та Трамп.
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03.06.2020 19:28 Відповісти
не шути так: g2 - это зе+бе(с) "олл райтс резервед"
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03.06.2020 19:41 Відповісти
Пусть Мелания для "дорогого гостя" еще танец живота спляшет.
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03.06.2020 19:28 Відповісти
Трамп членоголовый просто, он думает, что неправильно обсуждать дела ***** без путина
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03.06.2020 19:29 Відповісти
Рыжая Тварь. Во время Второй мировой тоже все встречи посвещались господину Гитлеру, только почему тогда его не приглашали?
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03.06.2020 19:31 Відповісти
Все вірно - суперники мають контактувати між собою.
Тоді скоріше знайдуть спільну мову.
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03.06.2020 19:32 Відповісти
Трампушка хочет что бы Пыня привселюдно ему по губам поводил.Сколько раз ***** демонстративно
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
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03.06.2020 19:33 Відповісти
Сволочь! Рыжий бабуин никак не может отказаться от контактов с путлером. Необъяснимое логикой и здравым смыслом тяготение. Когда-нибудь мы узнаем, ЧТО за этим стоит...
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03.06.2020 19:34 Відповісти
что тут необъяснимого, какой в заднице компромат, КИТАЙ - вот весь "компромат", рыжий не знает что делать с Китаем, мечта идиота дружить с пуйлом против Китая, кстати абамка желал того же, вспомним "перезагрузку", но китайцы даже если заподозрят парашку в дружбе с США сразу же пойдут освобождать братьев ордынцев от пиндосов, как ордынцы Украину, во общем "Сибир наш" и дальше по сценарию, мало того что у них самих башни нет, так ещё и ручной Ын есть с ядерными боеголовками.
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03.06.2020 20:51 Відповісти
Много версий ходит. И ваша среди них... Но что-то мне подсказывает, что у Трампа к Путину нечто личное... Чем-то повязаны и крепко...
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03.06.2020 21:03 Відповісти
не обижайтесь, но женщины всегда охотней верят в нечто личное
P.S. своими догадками вы разобьёте сердце Мелании
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03.06.2020 21:45 Відповісти
росія не виконує тих договорів що підписала, а Трамп хоче запросити путіна щоб що ?... Підписати якийсь договір ?... А взагалі "цензор" почав мене банити, то йдіть і ви собі лісом.
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03.06.2020 19:34 Відповісти
"Простота, хуже воровства"...
Или он действительно симпатик путина?
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03.06.2020 19:36 Відповісти
А вы еще сомневаетесь?
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03.06.2020 19:38 Відповісти
Не знаю. Много сделано против РФ в его каденцию. Обаме и не снилось, только бла-бла-бла было. А при Трампе- РФ реально страдает.
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03.06.2020 19:41 Відповісти
Не его заслуга! Скорее, вопреки усилиям рыжего...
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03.06.2020 20:11 Відповісти
Есть факты. Домыслы всегда хуже, чем факты.
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03.06.2020 20:15 Відповісти
Именно о фактах и идет речь. Все санкции, наложенные на РФ еще при Обаме после событий 2014 года в Украине, Трамп не хотел продлевать. Напротив, долдонил, что надо сотрудничать. Только давление Конгресса и ближайшего круга силовиков (которых он уволил одного за другим в первые месяцы своего президентства) заставили его это сделать. Он подписал. Помните, он показал этот указ со своей подписью и сказал: я не хотел этого делать! Эти слова были обращены путену. А его скандальные заявления в первые годы в отношении Крыма, русского населения там и пр.?! Выделение военной помощи - тоже заслуга Конресса. И всё остальное... До недавнего времени Трамп был занят грозящим ему импичментом и между делом налаживанием "сотрудничества" с мировыми изгоями Ыном и Путиным. Ближайшее окружение держали его за руки фигурально говоря от токсичного сближения с русфюрером... Надеюсь, что в ноябре американцы с треском прокатят его на выборах. И он пойдет под суд. А над ним висят несколько уголовных дел...
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03.06.2020 20:35 Відповісти
Если бы я верил таким россказням, я бы, скорей всего, был бы "порохоботом". Но я люблю не заявления "в первые годы", а конкретные действия, потом результаты, т.е. "факты" и по существу! Но вы меня не поймете- вы точно "порохобот", т.к. видно, что романтик. Я угадал? (знак вопроса, точно здесь лишний)
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03.06.2020 20:50 Відповісти
Я не "порохобот"... Никаким образом не связана с Украиной. Живу в Литве. Отсюда наблюдаю, как бесчинствуют "реваншисты", захватившие власть. Это предатели и государственные преступники. И Зебобик в первую очередь - лживая и продажная мразь!
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03.06.2020 21:01 Відповісти
Ок. Я уверен, что Зебобик только продолжатель политики Пети. Все эти "дела"против пети в ГБР-цирк для лохов! Зе. как и По это два брата близнеца и вредителя для народа Украины. Народ всё это понимает, но Зе в своё время обманул население своими роликами на популярных лозунгах, о том как он пошлёт нах. МВФ. А они(МВФ) его прижали, как и петю в своё время. Но зе разозлил огромную массу людей, а петя предал только небольшую часть населения. В этом есть разница и она огромна. Поэтому зе уже пора.
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03.06.2020 21:13 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 5087
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03.06.2020 21:32 Відповісти
судя по всему, даже по здешним коментаторам, его сделают победителем чернож*пых погромщиков, защитником цивилизации, президентом всего мира во общем ****** II а демократы будут организаторами погромов, дай бог что бы это было не так!
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03.06.2020 21:26 Відповісти
Предвыборная кампания, такое дело. Тут "некто максим" целый день на говно исходит поливая демократв и вылизывая трампушку.
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03.06.2020 22:06 Відповісти
Трамп хороший человек, но Путин этим воспользуется и обманет Трампа.
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03.06.2020 19:37 Відповісти
Прямо "букет одуванчиков"
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03.06.2020 19:39 Відповісти
Трамп делает в Америке хорошее дело. Если он добьётся своего - вся планета почувствует улучшение.
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03.06.2020 20:09 Відповісти
Божья роса
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03.06.2020 20:16 Відповісти
И чего же своего он добивается???
Хочет стать анпиратором, как дед пуйло???
Тогда уж точно всей планете станет лучше, и даже всей галактике, а особенно нектумаксиму.
😛😛😛😛😛😛😛
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03.06.2020 22:02 Відповісти
Опять какие-то тупые сравнения, пропагандистские клише и идиотские смихуёчки. О чём с тобой говорить?
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03.06.2020 22:32 Відповісти
Скоро в аду с ним встретитесь.
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03.06.2020 19:38 Відповісти
Он занят! Едет улучшать отношения с Вануату!
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03.06.2020 19:39 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 8805
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03.06.2020 19:44 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 4285
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03.06.2020 19:46 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2525Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 594
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03.06.2020 19:46 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2508
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03.06.2020 19:47 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2199
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03.06.2020 19:50 Відповісти
А может он хочет привселюдно опустить путина?
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03.06.2020 19:55 Відповісти
Чому президент США Трамп ходить без маски? Чому вчора його показували з купою охорони,і ні на кому маски? Чому сьогодні він і все вище військове керівництво було без масок? Якщо він нарцис і ще й мільярдер,то він точно любить своє життя.А ще якщо він агент *****,то він повинен був також одягнути біологічний костюм показово.Чому саме лівак Байден показово ходить в масці? Чому республіканці ходять без масок,а саме демократи в масках.Всі говорять за Око Овертона,а як видно на це самі повелись.
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03.06.2020 19:55 Відповісти
Путин велик
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03.06.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/user/410710,откуда ты вылезло? даже дети знают.что в Украине стало неприлично писать путин,порялочные люди пишут ***** !
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03.06.2020 21:48 Відповісти
Писать такую мерзость христианину ни к лицу ну если Вы без этого не можете то и будьте Х***лом!
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04.06.2020 17:38 Відповісти
а создавать кумира из *****,слуги сатаны, и писать с него иконы ,это разве не мерзость настоящему христианину?
Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7: "Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає" - Цензор.НЕТ 9863
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05.06.2020 14:10 Відповісти
а как такое укладывается в вашем "православном" мозгу?

https://www.dp.ru/a/2019/04/28/Patriarh_Kirill_osvjatil_i Патриарх Кирилл освятил икону Путина для храма
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05.06.2020 14:16 Відповісти
Кому ще не зрозуміло - трамп це агент кремля, завдання якого знищити США зсередини, зруйнувати зовнішню та внутрішню політику, економіку та сприяти всіляко зміні світового порядку і як наслідок занурити світ в чорні часи хаосу.
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03.06.2020 19:58 Відповісти
Ну й коментарі.В нас думають,що так як в нас,президент США це цар.Йому це радять радники.Чи може всіх московити купили? В ***** грошей не вистачить,що підкупити всіх радників.Ви самі звеличуєте Московію і *****.І робите з нього всесвітнього лідера.
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03.06.2020 20:01 Відповісти
Трамп обосрался везде, где только можно, по-этому кремлю нужно срочно спасать старого рыжего пердуна.
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03.06.2020 20:08 Відповісти
А Украину там будут обсуждать? Может и бубочку пригласить? А сев.корею небось тоже будут упоминать, пончика тоже приглашайте. А то рыжий чубчик несправедлив к остальным "обсуждаемым"
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03.06.2020 20:24 Відповісти
Трамп бізнесмен, принципи відсутні. Ворогів, як і друзів неіснує. Є тільки конкуренти, або партнери.
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03.06.2020 20:28 Відповісти
Ну мог бы хотя бы в режиме "видеоконференс" чтобы не контачиться
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03.06.2020 20:31 Відповісти
картинки какие то идиотские,люди публикуют,Путин большой,Трамп боты чистит,просто Трамп на крючке у *****,но он такая рыба,что утащил нахер рыбака и потопит.
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03.06.2020 20:30 Відповісти
Может он и большая рыба , но какая то - дохлая . . Кацапня на своём ТВ крутит ролики про то как они превращают США в ядерный пепел , а этот рыжий клоун продолжает ходить перед кацапским х.йлом на цырлах .
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03.06.2020 21:12 Відповісти
Не его там нет. Правильно....ИХ!!! там нет. Вы вообще о каком росте говорите и какое лицо, из семнадцати доступных, обсуждаете?
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03.06.2020 20:36 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 8760
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03.06.2020 20:37 Відповісти
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03.06.2020 21:06 Відповісти
Ну що, розвиднилось? Коли я писав, після вибрання Трампа, що це агент впливу *****, ніхто не вірив.
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03.06.2020 20:42 Відповісти
Донни, Донни... Дождись осени,когда тебя сменит на посту президента другой политик и едь лобызаться со своим кентом. Если ты ему будешь нужен тогда, в чем есть сомнение...
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03.06.2020 20:49 Відповісти
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 7632
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03.06.2020 20:54 Відповісти
Кажеш, "Половина встреч посвящена России"??? Так чому Україну не запросити? Адже ця половина стосується російько-українької війни і окупації касапами території України!
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03.06.2020 21:07 Відповісти
Впечатление такое, что трамп завидует бесу путлеру, завидует его безграничной власти, поскольку натура авантюристическая, далеко не интеллектуал, но толпе он нравится.
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03.06.2020 21:19 Відповісти
Вот пошлёт приглашение и сразу же беспорядки и волнениния на улицах городов Америки прекратяться. Проверено на Макроне.
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03.06.2020 21:28 Відповісти
какое же оно ...
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03.06.2020 21:40 Відповісти
Рыжий . так зови тогда и Ына, Мадуро . Асада . О них ведь тоже говорите ? Реальный петух Донни !
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03.06.2020 21:49 Відповісти
обьясните кто-нибудь Трампу,что чем больше он будет стараться задобрить пуйла,тем больше тот будет гадить Трампу на голову!
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03.06.2020 21:52 Відповісти
Донни забери его к себе в омерику и пусть там тебе даёт указания шо делать.
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03.06.2020 22:07 Відповісти
Этим двоим авантюристам крайне необходимо перетереть будущее больших сумм, припрятанных обнулёнышем в Америке и не без помощи Рыжего, на случай поражения последнего в предстоящей президентской гонке.
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03.06.2020 22:23 Відповісти
В Тегеране и в Ялте были встречи большой тройки Рузвельта, Черчилля и Сталина ( не к ночи будет помянут) и обсуждалась там Германия, но ни кому не пришла идиотская мысль пригласить туда же Гитлера. (Трамппопон или полный недоумок несущий пургу или продажная девка рашен фашизмус)
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03.06.2020 22:23 Відповісти
Трампушка кроме парашки еще и Австралию и Южную Корею на самит пригласил. Антикитайскую каолицию сбивает.Если ***** поедет ,будет вертеться между молотом и наковальней.
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04.06.2020 00:00 Відповісти
Смычка рижего куклускановца с фюрером православного рейха.
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04.06.2020 05:37 Відповісти
 
 