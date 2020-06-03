Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7: "Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає"
Президент США Дональд Трамп, попри критику з боку деяких союзників щодо ініціативи запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, продовжує наполягати на цьому.
Про це глава Білого дому заявив у середу в радіоінтерв'ю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Питання не в тому, що він (президент РФ - ред.) зробив, - це питання здорового глузду. Ми G7, але його (Путіна - ред.) там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи заслуговує президент РФ на прийняття в групу світових лідерів.
У цьому ж контексті Трамп зазначив, що Путін нещодавно залучався до спільних зусиль щодо врегулювання нафтової кризи. Крім того, на думку президента США, було би простіше домовитися з Росією щодо нового договору про ядерне стримування, якби Путін був присутній на зустрічі лідерів держав.
Нагадуємо, Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Великої сімки" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи.
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видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
это еще вопрос кто именно нижайший
жаль Сралин не бомбанул их - знали бы ЧТО взрастили
ну щас Путин напр. ударит по Варшаве и шо? как всегда - сопли в кулак, кулак в штаны, штаны в химчистку
Тоді скоріше знайдуть спільну мову.
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
P.S. своими догадками вы разобьёте сердце Мелании
Или он действительно симпатик путина?
Хочет стать анпиратором, как дед пуйло???
Тогда уж точно всей планете станет лучше, и даже всей галактике, а особенно нектумаксиму.
😛😛😛😛😛😛😛
https://www.dp.ru/a/2019/04/28/Patriarh_Kirill_osvjatil_i Патриарх Кирилл освятил икону Путина для храма