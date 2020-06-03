Нардепи "Голосу" Васильченко і Железняк покинули засідання податкового комітету ВР, який відмовився приймати їхні правки до законопроєкту про гральний бізнес
Із законопроєкту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", який готується до другого читання, пропали деякі вже підтримані норми.
Про це в Facebook повідомила нардепка "Голосу" Галина Васильченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з Ярославом Железняком покинули засідання Комітету через те, що була проголосована процедура, згідно з якою ми не мали можливості відстояти свої важливі правки!", - підкреслила вона.
Васильченко назвала пропоновані правки:
▪️Гральні автомати можуть бути тільки в 5-ти зіркових готелях. Зараз у законопроекті і далі є 3 та 4 зіркові!
▪️ Має бути обмежена кількість гральних автоматів в країні з врахуванням чисельності населення. Ця норма була прийнята в 1-му читанні. Але УВАГА - вона просто пропала до 2-го читання. Ми хотіли її повернути", - зазначила нардепка.
▪️ Зникла норма, яка НЕ дозволяє розміщувати гральні автомати (навіть у готелях) ближче, ніж 500 м до дошкільних закладів освіти, шкіл, дитячих розважальних центрів. Хоча це положення, підкреслила Васильченко, було ПРИЙНЯТО в 1-му читанні.
▪️Гральні автомати якщо і розміщувати, то тільки в самих приміщеннях готелів, а не на "території готелів", як це пише в законопроекті. Адже таке трактування дає багато можливостей для зловживань! - переконана нардеп.
"Буду наполягати на всіх своїх правках у сесійній залі і переконувати депутатів підтримати позиції в інтересах людей, щоб не допустити розвитку лудоманії в Україні!", - резюмувала Васильченко.
Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1371372083054271&set=a.215035422021282&type=3 25 травня о 23:21 ·
З ТАКИМИ ДРУЗЯМИ І ВОРОГІВ НЕ ТРЕБА
Кирило ТИМОШЕНКО, колишній спортивний оглядач на "Інтері" та працівник штабу Зеленського на виборах президента -2019, після перемоги, був призначений на посаду заступника керівника офісу Президента України, де він відповідає за інформаційну політику.
Чим власне займається це "інформбюро"? - роздає різні доручення Кабміну. Прочитайте цікавий документ за підписом К.Тимошенко. Лист датований 11 березня 2020 року до Кабінету Міністрів України в якому Тимошенко просить Кабмін "дати доручення Міністерству розвитку ... РОЗРОБИТИ та ВПРОВАДИТИ пілотний проект "Дунайя" ... приблизно площею 535 га піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик (Кундук) Татарбунарського району Одеської області."
Окрім цього, Тимошенко пропонує Кабміну дати доручення Одеській ОДА, щодо ПРИЙНЯТТЯ відповідних рішень та СПРИЯННЯ у підготовці розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для організації території піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик». Цікаво сформульовано. Чиновник адміністрації президента доручає Кабміну, щоб той доручив ОДА, що та «прийняла відповідні рішення та сприяла…»
Ось як, прикриваючись іменем президента, можна "уМИкнути Україну" і робити вигляд, що плануєш її "уВІМкнути". Ось так просто, всього декілька речень на бланку Офісу АП і ти вже дав доручення яке (на твоє переконання) має бути виконане. Напевне сам Тимошенко наслухався місцевих баснопісцев-аферистів, які давно мріють увірвати чималий куш за продаж особливо цінних рекреаційних земель. Вони навіть свою ідею приписали Зеленському, щоб хоч зараз в «турборежимі» її проштовхнути. Поки країна завмерла у карантині, спритники з ЗЕкоманди (Д.Наталуха та К.Тимошенко) почали діяти в інтересах земельних аферистів. А щоб процес пішов, вони… приписали ідею Зеленському.
Своїм листом К.Тимошенко - високопосадовець, представник Офісу Президанта, перевищує свої владні повноваження і фактично змушує до злочинних дій чиновників Кабміну. Саме цим злочинним листом пояснюється «ступор» Одеської ОДА, яка не виконує вимоги законодавства щодо створення нових та розширення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, куди увійде Сасикський пересип, що вже зарезервований під заповідання!
Звідки ж знати Тимошенку про те, що таке Сасик і для чого йому перейматися вирішенням багаторічних проблем і виконувати те, що і має робити влада - роздамбувати Сасик і повернути його до природного стану. Для чого йому знати про цінність пересипу, який вони планують продати під забудову. Він же не за цим йшов до влади! До речі, вже зараз відбувається активна торгівля землями пересипу. Ставки ростуть і вже навіть перепродають по другому колу. Зокрема серед торгашів високопосадовці міністерства внутрішніх справ (!?)
Інформую тих, хто не в курсі. Тих, хто має лише дипломи юристів, але незнає, що таке Закон і не керується чинним законодавством. Не поспішайте вкладати кошти і купувати віртуальні ділянки в надії їх потім перепродати «дурнуватим» (як ви вважаєте) зарубіжним інвесторам в надії заробити. Напевне це ваш усталений метод - вкрасти державне, щоб продати як своє. Спочатку поцікавтесь, що таке природоохоронне законодавство і як вже захищений пересип. Тоді зрозумієте, що у нас є юридичний механізм боротися за пересип і за Сасик. Якщо юридичний механізм не спрацює, завжди залишається другий, більш надійний - «другий лом» для тих, хто хоче вкрасти у нас (громадян України) останні (не роздерибанені) цінні природні ділянки і у нас (місцевих мешканців) останню надію на нормальне життя, бо після того, як ці аферисти «попиляють» пересип, роздамбовувати Сасик вже ніхто не буде.
https://www.facebook.com/csd.tat/posts/1350329088491904
Зараз є куратори територій, яким президент надав усі права !!!!!!
2. Президент нікому нічого не винен..........А СЛУГИ народу ГОСПОД зобов"язані - де б , на якій посаді не знаходились неодмінно виконувати волю Зе бо він (не народ) їх привів до влади, а інакше "пасажу , усіх розжену- до чортової матері"
3. У 1917 році певна меншина захопивши владу у країні завалила імперію, і керувала довгий час за рахунок монобільшости. В УКРАЇНІ зараз усе повторюється, та ж меншина, та ж диктатура.
1. КТО ходил в "игорные" залы? Олигархи, богачи? - НЕТ. Простые люди, НЕ средний клас. В итоге бедные ставали нищими (5%/95%).
2. Это ЗАВИСИМОСТЬ такая же как от наркомании.
3. ЗАЧЕМ вообще открывать ящик пандоры? КТО будет отвечать за кражи, грабежи, разбои, вымогательства? Или ВЫ на зеленом глазу думаете что все игроки "работяги"?
Закройте к чертвой матери сатанинские кубла. Так получите хоть 5% рейтинга в +