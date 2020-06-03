Нардепи "Голосу" Васильченко і Железняк покинули засідання податкового комітету ВР, який відмовився приймати їхні правки до законопроєкту про гральний бізнес

Із законопроєкту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", який готується до другого читання, пропали деякі вже підтримані норми.

Про це в Facebook повідомила нардепка "Голосу" Галина Васильченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Ярославом Железняком покинули засідання Комітету через те, що була проголосована процедура, згідно з якою ми не мали можливості відстояти свої важливі правки!", - підкреслила вона.

Васильченко назвала пропоновані правки:

▪️Гральні автомати можуть бути тільки в 5-ти зіркових готелях. Зараз у законопроекті і далі є 3 та 4 зіркові!

▪️ Має бути обмежена кількість гральних автоматів в країні з врахуванням чисельності населення. Ця норма була прийнята в 1-му читанні. Але УВАГА - вона просто пропала до 2-го читання. Ми хотіли її повернути", - зазначила нардепка.

▪️ Зникла норма, яка НЕ дозволяє розміщувати гральні автомати (навіть у готелях) ближче, ніж 500 м до дошкільних закладів освіти, шкіл, дитячих розважальних центрів. Хоча це положення, підкреслила Васильченко, було ПРИЙНЯТО в 1-му читанні.

▪️Гральні автомати якщо і розміщувати, то тільки в самих приміщеннях готелів, а не на "території готелів", як це пише в законопроекті. Адже таке трактування дає багато можливостей для зловживань! - переконана нардеп.

"Буду наполягати на всіх своїх правках у сесійній залі і переконувати депутатів підтримати позиції в інтересах людей, щоб не допустити розвитку лудоманії в Україні!", - резюмувала Васильченко.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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