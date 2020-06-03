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Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей

Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей

Верховна Рада України 2 червня ухвалила законопроєкт №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті телеканалу "Прямий"

У статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова "Верховний суд України", "Генеральний прокурор України" і "Генеральна прокуратура України" замінено словами "Верховний Суд", "Генеральний прокурор" і "Офіс генерального прокурора" відповідно.

Ухвалення закону дасть змогу уточнити у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсні найменування найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назви посад керівників таких органів.

Як пояснює портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їхніх сімей, які їдуть разом із ними, не підлягають особистому огляду. Їхня ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

Контрольовані поставки та переміщення товарів під негласним контролем мають узгоджуватися з Офісом генерального прокурора.

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Автор: 

митниця (1871) багаж (25)


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Топ коментарі
+69
Теперь наличман в офшоры осла будут чемоданами вывозить...
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03.06.2020 19:38
+63
Принцип рівноправності всіх громадян перед законом в цьому випадку порушено, що не відповідає Конституції України яка проголошує рівність всіх громадян перед законом. Президент як гарант Конституції України має втрутитись в ситуацію і повернути митний огляд та митне декларування всіх осіб та громадян України та всіх товарів які вони перевозять через митний кордон України! Для всіх мають бути єдні правила перетинання митного кордону України! Якщо без огляду і без митного декларування - тоді для всіх громадян України без винятку!
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03.06.2020 19:42
+39
А оттуда кокс.
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03.06.2020 19:41
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Туда будут нал чемоданами вывозить и драгметаллы а назад-кокс и прочее.
Вобще безсмысленный закон с точки зрения интересов государства.
Движение безнала хоть как-то но можно отследить а вот наличку-никак. Думаю в офшорах есть свои-же фирмы-прачечные готовые отмыть и легализовать эти деньги
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03.06.2020 22:09 Відповісти
что за дела?
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03.06.2020 22:14 Відповісти
Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей - Цензор.НЕТ 6680
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03.06.2020 22:23 Відповісти
Треба випити за їх здоров'ячко. Як же ми жили при проклятому баризі без таких рехворм.
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03.06.2020 22:39 Відповісти
Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей - Цензор.НЕТ 1031
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03.06.2020 22:52 Відповісти
Це не влада, а виродки... Ну навіщо нам ці всі паразити і їх сім'ї? Доки всі ці паразити з своїми сім'ями сидітимуть на шиї українського народу?
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03.06.2020 23:06 Відповісти
Цих паразитів вибрали 73% . Може вже час охлос лікувати, бо вони і вдруге його і їх виберуть.
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03.06.2020 23:17 Відповісти
готуються вйоб@вати з країни?
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03.06.2020 23:13 Відповісти
нет, это будут бегунки для вывоза налички за бугор и формирования почвы для безбедной старости 95 квартала в загнивающей гейропе.
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04.06.2020 10:43 Відповісти
Україна потребує більше доріг. Ой вибачте доріжок
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03.06.2020 23:24 Відповісти
Мой папа в Верховном, а я наркоту раз в неделю провожу. ХА.ХА. Ну идиотизм полный.
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03.06.2020 23:27 Відповісти
Мда,все для "людей" пейсатые уже 6 год стараются
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03.06.2020 23:28 Відповісти
.

ведь могут же ж когда захотят
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03.06.2020 23:34 Відповісти
Сегодня этот законосабонтуйчик, завтра выворачивание карманов и обязательный отчёт о всех полученных - потраченных деньгах, в разрезе больших сроков наказания с конфискацией...
Вроде у дважды не судимого это уже было.
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04.06.2020 00:02 Відповісти
это же белая кость, это работягу пусть шманают маску покажи, паспорт покажи
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04.06.2020 00:26 Відповісти
Не будет идиотами, читайте дальше заголовка. Верховный суд Украины переименовали в Верховный суд, а то что не проверяют судей так это правки от 12 года, 8 лет уже работают..
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04.06.2020 02:08 Відповісти
Чем они отличаются от нас??? Предлагаю раде особенно тщательно проверять ихние грузы!!!
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04.06.2020 02:24 Відповісти
Вывозить наличку и брилианты только им и членам их семей дозволено, выстраивайтесь в очередь Товарищи по цеху распила бюджета! Процент за вывоз... .
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04.06.2020 02:52 Відповісти
Козлы!
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04.06.2020 03:08 Відповісти
Судьи должны подавать пример законопослушности.
Когда украинские суды будут самыми честными в мире - вот тогда поговорим.
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04.06.2020 05:47 Відповісти
-Продажний кремлівський холуй кривавий виродок ЗЕК -Іуда теж коли біг до своїх повелителів в прокляту паРашу. Він московській яничара примудрився викрасти українського добра на мільярди: бабла, коштовностей, антиквара ... і його продажного виродка ніхто під час втечі не перевіряв. А тепер він на ці мільярди не горюя живе собі у ворожій паРаші розкошуючи на широку ногу. І ще й по повній фінансує кривавих нелюдей терористів - колаборантів в окупованій кремлем "лугандонії- ордло". Також добре перепадає з його поцуплених у українського народу грошей на знищення Української держави. Перепада і лютим ворогам України кремлівських агентам виродкам: Мертвечуку, Портняге, Бойкому, Новинс.., Шуфре .. А то що антиукраїнська ЗРада своїм злочинним рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж прокуворів, суддів перевертнів......( не всі буде ще і доповнення) і членів їх сімей. Так це на 100 % підказує що і ця продажна анти-українська про-кремлівська влада ЗЕбілів - капітулянтів почала посилено готуватися до втечі к своїм господарям в прокляту паРашу, і теж планує викрасти якмога побільше мільярдів
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04.06.2020 05:53 Відповісти
Борошно будут валізами завозити?
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04.06.2020 08:01 Відповісти
Ну, торговот-феодальна держава. Все типово для такого типу держави. Є вища каста "вельмишановних", кі не підпадають під загальні закони і є бидло для якого навіть існуючі закони умовні. Взагалі то, доля і виконання законів відносно бидла залежить від бажання "вельмишановного", який володіє бидлом.
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04.06.2020 09:42 Відповісти
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