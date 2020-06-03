Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей

Верховна Рада України 2 червня ухвалила законопроєкт №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті телеканалу "Прямий"

У статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова "Верховний суд України", "Генеральний прокурор України" і "Генеральна прокуратура України" замінено словами "Верховний Суд", "Генеральний прокурор" і "Офіс генерального прокурора" відповідно.

Ухвалення закону дасть змогу уточнити у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсні найменування найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назви посад керівників таких органів.

Як пояснює портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їхніх сімей, які їдуть разом із ними, не підлягають особистому огляду. Їхня ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

Контрольовані поставки та переміщення товарів під негласним контролем мають узгоджуватися з Офісом генерального прокурора.

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