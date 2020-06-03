Влада Молдови знову посилює карантинні заходи: ми зіткнулися з повною безвідповідальністю громадян

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації після зняття обмежень, а в останні дні намітилося зростання кількості випадків зараження коронавірусом, уряд Молдови знову запроваджує деякі обмеження економічної діяльності, заявив прем'єр-міністр республіки Йон Кіку.

"Ми зіткнулися з повною безвідповідальністю громадян і деяких економічних агентів. Багато громадян не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Люди ходять по Центральному ринку Кишинева так, ніби пандемії взагалі не було, а про вірус ніхто нічого не чув. Всі ходять купувати чашки і блюдця на Радоницю", - поскаржився прем'єр на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він констатував, що останніми днями намітилося зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

"Я змушений повідомити, що ми розглядатимемо питання про запровадження обмежень знову", - сказав Кіку.

Прем'єр нагадав, що від середини травня почалося поетапне скасування обмежень, запроваджених владою на початку березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, з 1 червня були відкриті перукарні, поновлено міжнародні пасажирські перевезення залізничним транспортом і автобусами, відкрито низку пропускних пунктів на кордонах. Також відкрилися ринки у великих містах, дозволено спортивні заняття і змагання на відкритому повітрі.

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Він доручив міністру охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріку Думбревяну розробити проєкт рішення про закриття Центрального ринку Кишинева через недотримання вимог епідеміологічної безпеки. За його словами, проєкт рішення про закриття ринку буде розглянуто на наступному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в галузі громадської охорони здоров'я, якщо впродовж трьох днів його адміністрація не забезпечить дотримання встановлених правил.

"Медична система Молдови вже не витримує, а політики і громадяни приведуть її до колапсу. Якщо кількість випадків зараження і далі зростатиме, то ми всі залишимося без медичної допомоги", - сказав Кіку.

Він звернувся до відповідальних установ із закликом забезпечити дотримання санітарно-епідеміологічних норм під час Радониці. Раніше влада за погодженням із церквою ухвалили рішення про перенесення святкування Радониці (батьківського дня з 25-26 квітня на 7-8 червня - на Трійцю).

На Радоницю в Молдові люди в масовому порядку йдуть на кладовища, де влаштовують поминання покійних. Уряд мав намір зовсім скасувати Радоницю, але Православна церква Молдови наполягла на дотриманні традиції. Також, за наполяганням церкви, з 5 червня богослужіння дозволено проводити в приміщеннях, а не тільки на подвір'ях церков, як було досі.

Режим надзвичайного стану в Молдові діяв з 17 березня по 15 травня. Влада вирішила не продовжувати режим надзвичайного стану і почала поступове скасування обмежень. При цьому, кількість випадків зараження щодня зростає.

Так, у понеділок було 109 нових випадків зараження коронавірусом, у вівторок - 147, у середу - 247. У період з 25 по 31 травня було зареєстровано 1158 нових випадків COVID-19, що на 125 випадків більше, ніж попереднього тижня, тобто більш ніж на 12%. Також від ускладнень, викликаних коронавірусом, минулого тижня померло 45 осіб, - на 15% більше, ніж тижнем раніше.

Всього в Молдові діагноз COVID-19 підтверджено у 8795 осіб. З них 4863 вилікувалося, 310 пацієнтів померло.