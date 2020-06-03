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Новини
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Влада Молдови знову посилює карантинні заходи: ми зіткнулися з повною безвідповідальністю громадян

Влада Молдови знову посилює карантинні заходи: ми зіткнулися з повною безвідповідальністю громадян

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації після зняття обмежень, а в останні дні намітилося зростання кількості випадків зараження коронавірусом, уряд Молдови знову запроваджує деякі обмеження економічної діяльності, заявив прем'єр-міністр республіки Йон Кіку.

"Ми зіткнулися з повною безвідповідальністю громадян і деяких економічних агентів. Багато громадян не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Люди ходять по Центральному ринку Кишинева так, ніби пандемії взагалі не було, а про вірус ніхто нічого не чув. Всі ходять купувати чашки і блюдця на Радоницю", - поскаржився прем'єр на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він констатував, що останніми днями намітилося зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

"Я змушений повідомити, що ми розглядатимемо питання про запровадження обмежень знову", - сказав Кіку.

Прем'єр нагадав, що від середини травня почалося поетапне скасування обмежень, запроваджених владою на початку березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, з 1 червня були відкриті перукарні, поновлено міжнародні пасажирські перевезення залізничним транспортом і автобусами, відкрито низку пропускних пунктів на кордонах. Також відкрилися ринки у великих містах, дозволено спортивні заняття і змагання на відкритому повітрі.

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Він доручив міністру охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріку Думбревяну розробити проєкт рішення про закриття Центрального ринку Кишинева через недотримання вимог епідеміологічної безпеки. За його словами, проєкт рішення про закриття ринку буде розглянуто на наступному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в галузі громадської охорони здоров'я, якщо впродовж трьох днів його адміністрація не забезпечить дотримання встановлених правил.

"Медична система Молдови вже не витримує, а політики і громадяни приведуть її до колапсу. Якщо кількість випадків зараження і далі зростатиме, то ми всі залишимося без медичної допомоги", - сказав Кіку.

Він звернувся до відповідальних установ із закликом забезпечити дотримання санітарно-епідеміологічних норм під час Радониці. Раніше влада за погодженням із церквою ухвалили рішення про перенесення святкування Радониці (батьківського дня з 25-26 квітня на 7-8 червня - на Трійцю).

На Радоницю в Молдові люди в масовому порядку йдуть на кладовища, де влаштовують поминання покійних. Уряд мав намір зовсім скасувати Радоницю, але Православна церква Молдови наполягла на дотриманні традиції. Також, за наполяганням церкви, з 5 червня богослужіння дозволено проводити в приміщеннях, а не тільки на подвір'ях церков, як було досі.

Режим надзвичайного стану в Молдові діяв з 17 березня по 15 травня. Влада вирішила не продовжувати режим надзвичайного стану і почала поступове скасування обмежень. При цьому, кількість випадків зараження щодня зростає.

Так, у понеділок було 109 нових випадків зараження коронавірусом, у вівторок - 147, у середу - 247. У період з 25 по 31 травня було зареєстровано 1158 нових випадків COVID-19, що на 125 випадків більше, ніж попереднього тижня, тобто більш ніж на 12%. Також від ускладнень, викликаних коронавірусом, минулого тижня померло 45 осіб, - на 15% більше, ніж тижнем раніше.

Всього в Молдові діагноз COVID-19 підтверджено у 8795 осіб. З них 4863 вилікувалося, 310 пацієнтів померло.

Автор: 

Молдова (2064) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Судя по тому что вижу последних дней пять , шесть на улицах, рынках, магазинах и т.д. Мы от Молдовы в смысле "граждан" не далеко ушли...
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03.06.2020 19:53
+5
Вот мерзавцы - хотят радоваться жизни, ходить без намордников и не хотят слушать бред про вирус всемогущий.
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03.06.2020 20:00
+3
483 на сегодня. В каком месте "ситуаiя стабілізувалась"?
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03.06.2020 20:12
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Потрібно відмінити заборону на експорт масок, антисептиків та інших товарів для подолання коронавірусу, якщо в нас вже ситуація стабілізувалась, щоб наші підприємці могли експортувати цю продукцію в Молдову.
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03.06.2020 19:47 Відповісти
483 на сегодня. В каком месте "ситуаiя стабілізувалась"?
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03.06.2020 20:12 Відповісти
Якщо влада послаблює карантин і оголошує що ситуація стабілізувалась завдяки діям влади, то потрібно і відмінити заборону на експорт продукції для стримування коронавірусу! Або визнати що дії влади були безрезультатними і продовжити карантинні обмеження!
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03.06.2020 20:17 Відповісти
Судя по тому что вижу последних дней пять , шесть на улицах, рынках, магазинах и т.д. Мы от Молдовы в смысле "граждан" не далеко ушли...
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03.06.2020 19:53 Відповісти
Нужно запретить выборы президента и верховной рады навсегда и оставить так как есть до последнего зеленого. И тогда пандемия закончится и наступит всеобщее благоденствие рюсськага мира...
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03.06.2020 19:53 Відповісти
зачем ужесточать? пусть желающие поскорей встретятся с Аполлоном, или что там за чудак сидит на "тверди"?))
но нет - любой верун пошлет божка подальше, несмотря на свою якобы "веру", только шоб не усопнуть от вируса
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03.06.2020 19:54 Відповісти
некрасиво наезжаешь
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03.06.2020 19:57 Відповісти
а он дегенерат
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03.06.2020 21:40 Відповісти
Боря, не выдавай желаемое за действительное. )))
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03.06.2020 23:06 Відповісти
Вот мерзавцы - хотят радоваться жизни, ходить без намордников и не хотят слушать бред про вирус всемогущий.
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03.06.2020 20:00 Відповісти
Только нужно не забывать, что самая радостная улыбка - у "весёлого Роджера".
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03.06.2020 20:10 Відповісти
Своеобразно. На всю голову своеобразно - таких подавляющее меньшинство.
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03.06.2020 21:39 Відповісти
так ты хочешь и бесноваться в храмах - и "по легкому переболеть", да?
видел как китайцев заваривали в домах? и там вируса уже нет(если верить коммунистам)
и что случилось в Корее - беснующиеся заразились от 1 бабки и уже гора погибших. и добрый боше не помоше
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04.06.2020 08:50 Відповісти
Боря, даже неохота твою бесноватую истерику читать. Ты у меня, честно, вызываешь чувство гадливости. Просто тупо проходи мимо
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04.06.2020 09:11 Відповісти
Это твоя участь. Карантин вредит здоровью и вызывает психические отклонения .
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03.06.2020 23:08 Відповісти
Почём опиум для народа?
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04.06.2020 00:17 Відповісти
Хотят по легкому летом переболеть. Что бы зимой наслаждаться жизнью.
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03.06.2020 20:34 Відповісти
хотят радоваться, ходить без намордников, бред не слушать... И при этом дохнуть, дохнуть...
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03.06.2020 21:15 Відповісти
Сколько у вас знакомых умерло? Много наверно, если дохнут и дохнут?
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03.06.2020 21:37 Відповісти
какой прирост смертности приходится на "с к19"?
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03.06.2020 21:44 Відповісти
чисто негодяи
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03.06.2020 21:35 Відповісти
Сколько той Молдовы, уже б давно все переболели и забыли
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03.06.2020 20:45 Відповісти
Так у нас тоже. Есть требование в трамвай только в масках и перчатках, маски да, кое-как надеты, перчаток у многих нет. Да и как кондуктору требовать надевать перчатки, если они сами без них? В двух трамваях из трех кондукторы были без перчаток, хотя в салоне объявление - заходить только в маске и перчатках.
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03.06.2020 21:26 Відповісти
Я особисто за найжорсткіший карантин.З кулеметними постами і тд.Нехай люди траву їдять,проте вірус швидко переможуть.
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03.06.2020 22:19 Відповісти
Я не вірив що настала пандемія . І сьогодні я вперше за місяць вийшов з дому. Усюди були присутні пекельні сцени з Данте . Люди падали на вулицях в конвульсіях. Коронавіруси в розміром з середнього собаку нападали з усіх боків . Трупи стелилися аж до краю горизонту... У вухах досі чути крики та постріли . У вас теж така ситуація?! Дійсно чума . Якщо так буде далі то страти можуть сягнути 73 відсотків...
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04.06.2020 00:11 Відповісти
 
 