У Києві спалах COVID-19 в одній із військових частин: 27 хворих
У Києві у військовій частині А0105 виявлено 27 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00, 3 червня, у військовій частині А0105 хворіє 27 осіб. З них 5 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ", інші перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби", - сказано в повідомленні.
Силами та засобами регіонального санітарно-епідеміологічного управління здійснено дезінфекцію в осередку захворювання площею 1800 кв. метрів. Медичною службою військової частини проведена активна робота з виявлення можливих контактних осіб та їхня ізоляція. Також відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР.
Сьогодні, в частині заплановано відбір ще 50 проб для діагностики можливого захворювання на COVID-19.
Командиру військової частини вручено припис про проведення протиепідемічних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил Владимир Зеленский.Также в Офисе президента заявили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи. А визит Зеленского вызвал большой ажиотаж: "горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
В разделе Deaths registered by week
синий график - смерти ОТ ВСЕХ ПРИЧИН В 2020 году. Там четко видно превышение с 13-й недеи, а ниже дан график смертей от ковид-19.
Тут и не сказочке и не конец, а кто врал, тот не молодец.
Последние опросы у нас показывают, что 61% населения стали меньше доверять государству, 56% стали меньше доверять СМИ. Есть и другие цифры. Только 15% уверены, что могут положиться на государство в нынешней ситуации; только 16% верят, что официальные СМИ компетентно и честно разбираются в ситуации; население всё меньше верит чиновникам и журналистам, и это неудивительно.
Las defunciones observadas en los últimos 28 días se corrigen por el retraso en la notificación
Перевод
Случаи смерти, наблюдаемые в последние 28 дней, корректируются с учетом задержки в уведомлении.
Сочувствую, но ничем помочь не могу.
И ещё . Если у тебя в забитом селе чего то нет , это не значит , что его не существует . Например в любимой вашим примерам Швеции в Стокгольме от короны умерло 1800 человек , а в таком же по размерам городе и интенсивно сообщающимися поездами Гётеборге всего 8