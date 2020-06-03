У Києві спалах COVID-19 в одній із військових частин: 27 хворих

У Києві у військовій частині А0105 виявлено 27 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00, 3 червня, у військовій частині А0105 хворіє 27 осіб. З них 5 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ", інші перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби", - сказано в повідомленні.

Силами та засобами регіонального санітарно-епідеміологічного управління здійснено дезінфекцію в осередку захворювання площею 1800 кв. метрів. Медичною службою військової частини проведена активна робота з виявлення можливих контактних осіб та їхня ізоляція. Також відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР.

Сьогодні, в частині заплановано відбір ще 50 проб для діагностики можливого захворювання на COVID-19.

Командиру військової частини вручено припис про проведення протиепідемічних заходів.

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