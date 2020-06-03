Польського шахрая, який переховувався від правоохоронців понад 10 років, затримали на Черкащині, - Нацполіція

У Черкаській області затримали чоловіка, який більш ніж десять років розшукувався поліцією Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Співробітники управління карного розшуку у взаємодії з працівниками Черкаського відділу поліції встановили місце перебування і затримали громадянина Республіки Польща, який був у розшуку за вчинення шахрайських дій на території своєї батьківщини. Чоловік проживав на території Драбівського району, де влаштувався на роботу в одне з місцевих сільськогосподарських товариств", - вказується в повідомленні.

Як уточнюється, суд у Польщі вже визнав затриманого винним у скоєнні злочинів і засудив до трьох років і одного місяця позбавлення волі.

На даний момент вживаються заходи щодо екстрадиції затриманого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за "висунення в депутати", а потім за "посаду голови ОДА", - Нацполіція