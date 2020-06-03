Польського шахрая, який переховувався від правоохоронців понад 10 років, затримали на Черкащині, - Нацполіція
У Черкаській області затримали чоловіка, який більш ніж десять років розшукувався поліцією Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Співробітники управління карного розшуку у взаємодії з працівниками Черкаського відділу поліції встановили місце перебування і затримали громадянина Республіки Польща, який був у розшуку за вчинення шахрайських дій на території своєї батьківщини. Чоловік проживав на території Драбівського району, де влаштувався на роботу в одне з місцевих сільськогосподарських товариств", - вказується в повідомленні.
Як уточнюється, суд у Польщі вже визнав затриманого винним у скоєнні злочинів і засудив до трьох років і одного місяця позбавлення волі.
На даний момент вживаються заходи щодо екстрадиції затриманого.
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Женщине - владельцу ЛЕГАЛЬНОЙ фирмы, суд дал 1год и 10 месяцев тюрьмы, прокуратура подала апеляцию из-за слишком низкого срока заключения
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/nowy-tomysl-grazyna-f-wywiozla-pracownika-do-lasu-na-smierc-zapadl-wyrok********
Когда тебе предоставили факты твоего балабольства и ткнули мордой в говно, начинается нытье о людях второго сорта, руский он и в Африке руский.
Ты мне уже не интересен, обтекай
Руский, а "нелегальное производетво" это "утрирование или издевка". Откуда вас таких долбодятлов только берут....
Молодец, девочка, ты это осознала и сама признала, теперь можешь соснуть, заслужила
Чёрт, да этот идиот сам себя наказал сильнее, чем наказали его
Понад 10 років в Україні чоловік проживав на території Драбівського району, де влаштувався на роботу в одне з місцевих сільськогосподарських товариств.