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НАЗК перевірить очільника СБУ Баканова у зв'язку з можливим суміщенням посад через керування іспанською фірмою

НАЗК перевірить очільника СБУ Баканова у зв'язку з можливим суміщенням посад через керування іспанською фірмою

Національне агентство із запобіганння корупції (НАЗК) перевірить можливе порушення головою СБУ Іваном Бакановим заборони суміщати посади.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру протидії корупції.

Згідно з антикорупційним законодавством України, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. Центр протидії корупції направив заяву в НАЗК із проханням перевірити Баканова.

Там відповіли, що проведуть моніторинг і нададуть відповідну оцінку дотримання чиновником вимог закону. Якщо порушення підтвердиться, НАЗК має скласти і направити до суду протокол, який вирішуватиме, чи винен Баканов.

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"Цікаво, як Баканов буде це пояснювати. У законодавстві зазначено, що для такого порушення неважливо, чи отримує фірма прибуток і чи отримує дохід сам керівник компанії, який одночасно є посадовою особою. Тобто порушенням є сам факт вступу на посаду", - коментує юрист ЦПК Андрій Савін.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Схеми" дізналися що Іван Баканов є директором іспанської фірми. Компанія припинила діяльність через проблеми з іспанським податковим законодавством. Однак фірму не ліквідовано, а в іспанських реєстрах Баканов досі значиться як її керівник.

Це не єдина перевірка Баканова. Під час святкування дня народження депутата і бізнесмена Ігоря Суркіса Баканов, як і всі інші гості, отримав подарунок: шкіряну фоторамку, яка може коштувати 540 євро, і книгу.

Однак за антикорупційним законодавством посадові особи не можуть отримувати подарунок вартістю вище прожиткового мінімуму (2000 грн).

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Автор: 

НАЗК (1683) Центр протидії корупції (265) Баканов Іван (330)


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А йому байдуже, за ним корифан.
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03.06.2020 20:37 Відповісти
А як же ж тоді чортів ловити!?
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03.06.2020 20:37 Відповісти
У моего знакомого сын с отличием закончил юрку, военную кафедру, подал документы в СБУ, прошел все тесты, в т.ч физо - занимался боксом, каратэ, марафон, плавание.. - долго мурыжили, а потом сказали:
- У тебя есть, кто может за тебя замолвить? А денег дать? Нет? Ну, тогда извини....
П.С. Не служивший лейтенант тесты не проходил, в армии не служил, денег не давал - он просто кореш такого же неслужившего нелоха.....
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03.06.2020 20:54 Відповісти
..А чому не пішов в ВСУ ? ...Там теж потрібні ..
.*Комітетчики *ще при совку любили *корочками * козиряти .
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03.06.2020 21:26 Відповісти
Баканов стал лейтенантом уже после назначения в СБУ.
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03.06.2020 21:42 Відповісти
Результат проверки нам заранее известен: все это поклепы Порошенко! бакланов чист, как снег этой зимой)))

Оманский же сам ляпнул, что бакланов самый честный из всех руководителей СБУ ---НАЗК монике перечить не станет (из чувства самосохранения)!
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03.06.2020 22:01 Відповісти
 
 