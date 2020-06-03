НАЗК перевірить очільника СБУ Баканова у зв'язку з можливим суміщенням посад через керування іспанською фірмою

Національне агентство із запобіганння корупції (НАЗК) перевірить можливе порушення головою СБУ Іваном Бакановим заборони суміщати посади.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру протидії корупції.

Згідно з антикорупційним законодавством України, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. Центр протидії корупції направив заяву в НАЗК із проханням перевірити Баканова.

Там відповіли, що проведуть моніторинг і нададуть відповідну оцінку дотримання чиновником вимог закону. Якщо порушення підтвердиться, НАЗК має скласти і направити до суду протокол, який вирішуватиме, чи винен Баканов.

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"Цікаво, як Баканов буде це пояснювати. У законодавстві зазначено, що для такого порушення неважливо, чи отримує фірма прибуток і чи отримує дохід сам керівник компанії, який одночасно є посадовою особою. Тобто порушенням є сам факт вступу на посаду", - коментує юрист ЦПК Андрій Савін.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Схеми" дізналися що Іван Баканов є директором іспанської фірми. Компанія припинила діяльність через проблеми з іспанським податковим законодавством. Однак фірму не ліквідовано, а в іспанських реєстрах Баканов досі значиться як її керівник.

Це не єдина перевірка Баканова. Під час святкування дня народження депутата і бізнесмена Ігоря Суркіса Баканов, як і всі інші гості, отримав подарунок: шкіряну фоторамку, яка може коштувати 540 євро, і книгу.

Однак за антикорупційним законодавством посадові особи не можуть отримувати подарунок вартістю вище прожиткового мінімуму (2000 грн).

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