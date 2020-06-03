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Ще немає рішення щодо участі головного санлікаря Ляшка у праймеріз на кандидата в мери Києва, - "слуга народу" Кравчук

Ще немає рішення щодо участі головного санлікаря Ляшка у праймеріз на кандидата в мери Києва, -

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у праймеріз партії на міського голову Києва зможуть взяти участь не лише народні депутати.

Про це вона розповіла у коментарі Цензор.НЕТ.

"Не виключаємо, що у праймеріз візьмуть участь і не члени фракції", - сказала Кравчук.

За словами нардепа, у праймеріз ймовірно може взяти участь головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак він ще офіційно не заявляв про своє бажання. Кравчук розповіла, що соціологія показує, що населення його позитивно сприймає.

"Я думаю, що він би мав шанс принаймні поборотись і бути гідним кандидатом. Але, знову ж таки, якогось ще рішення про його участь у праймеріз немає. Але президент заявляв, що він би хотів, щоб у праймеріз могли взяти участь не лише депутати, чи члени партії", - сказала Кравчук.

За її словами, наразі висловили бажання взяти участь у праймеріз четверо народних депутатів: Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко.

Кравчук додала, що Ткаченко ще офіційно не заявляв, що не братиме участі в праймеріз, однак ймовірно це зробить після призначення на посаду міністра культури.

Читайте також: Призначення міністра освіти розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

вибори (6683) мер (506) Ляшко Віктор (1512) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+5
Політбомонд не витримає другого Ляшка
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03.06.2020 20:38
+5
если сцыкун-президент, почему какойто ляшко не может быть мером?
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03.06.2020 20:43
+4
Кандидат в дупу, як мінімум, як максимум - у в"язницю.
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03.06.2020 20:38
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Політбомонд не витримає другого Ляшка
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03.06.2020 20:38 Відповісти
Наш кандидат на мера Києва - Анатолій Гриценко, екс міністр оборони 2005-2007 років.
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03.06.2020 20:39 Відповісти
а он выдвигается?
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03.06.2020 20:45 Відповісти
Якщо буде мати рейтинг достатній для перемоги - чому ні?
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03.06.2020 20:45 Відповісти
так а сам він бажає йти у мери?
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03.06.2020 20:47 Відповісти
Партія скаже йти і він піде.
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03.06.2020 22:10 Відповісти
Он уже в презы выдвигался-выдвигался, выдвигался-выдвигался... Строгий вид на себя напускал и... пропал. Тут главный вопрос: зачем такое как Аталотий нужнО киевлянам...
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03.06.2020 21:56 Відповісти
За Гриценка проголосувало 1,7 млн виборців тому в нього реальні шанси перемогти на виборах мера Києва. До того ж Гриценко найкращий менеджер України, його період роботи в міністерстві оборони всі експерти та аналітики називають найкращим періодом роботи міноборони! Єдиний міністр який виконував бюджет міноборони на 100% це був Гриценко! Ані до Гриценка ані після Гриценка аж до сьогодні ніхто не міг виконати бюджет міноборони на всі 100%! Анатолій Степанович, кандидат технічних наук з часів СРСР, коли дисертації не купляли за гроші, його високий науковий рівень підтверджений схвальними відгуками на його дисертацію навіть від профільних фахівців МВТУ ім.Баумана, що для ******** кандидатів та докторів наук від влади недосяжно в принципі. Гриценко отримав американську військову освіту по фаху стратегічного менеджменту і є найбільш фаховим політиком-управлінцем в Україні.
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03.06.2020 22:14 Відповісти
Ну это только если все его выборци проголосуют на выборах мэра Киева, что наврядли. Все остальное - бла-бла-бла. Список реальных достижений Аталотия в студию (его диссертации и тд никому не интересны)
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03.06.2020 22:24 Відповісти
Досягнення Гриценка це успішна робота на всіх посадах на яких він перебував та найвищі результати яких ані до нього ані після нього ніхто не досягав! Тому Гриценка називають найкращим міністром оборони України!
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03.06.2020 22:26 Відповісти
"Як зауважив генпрокурор, у 1991 році Україна мала 1380 бойових літаків, загальна потреба бойових літаків на сьогодні - 460. "Знищення бойового потенціалу Військово-повітряних сил почалося у 2005 році, а було доведено до ганебних 158 літальних апаратів у 2010-2012 роках", - сказав він."
"Виявилися надлишковими танки типу Т-72: Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями… Також з точки зору міністра оборони 2005 року виявилися надлишковими 122-міліметрова самохідна гаубиця 2С-1 - 100 штук, 122-міліметрова гаубиця Д-30 - 200 штук, 152-міліметрова самохідна гаубиця 2С-3, 2С-3М - 104 штуки, 152-міліметрова гармата 2А-6 - 42 штуки, 152-міліметрова гармата Д-20 - 79 штук, 203-міліметрове знаряддя «Піон» - 39 штук, 85-міліметрова гармата Д-44 - 288 штук, "Ураганів" - 40, "Градів" - 60, "Градів-1" - 18. "Васильки", "Фаготи", "Флейти" - усе це було визнано надлишковим, і в 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду - 152-міліметрові, які, слава Богу, не додумалися оголосити надлишковими", - сказав генпрокурор. За словами Луценка, у 2005-2007 роках комплекс "Бук" виводився з озброєння і продавався більш ніж за 1 млн грн, тоді як його реальна вартість становила 10 млн грн.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10433658-viyskove-mayno-viznane-eks-golovami-minoboroni-nadlishkovim-prodavalosya-po-zalishkovih-cinah-lucenko.html
"Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости."
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03.06.2020 22:51 Відповісти
Для чого постити маячню про те що Ви не розумієте від слова зовсім? Міністр оборони керує бюджетом міноборони а не кількістю озброєнь! Визначає скільки і яких озброєнь потрібно армії Генштаб ЗСУ, на підставі оборонної доктрини-стратегії розробленої Президентом України. Також Генштаб ЗСУ визначає надлишкове озброєння яке потрібно зняти з бойового чергування. Потім міністерство економіки (привіт порошенку міністру економіки) визначає залишкову вартість озброєнь, а потім державні експортери продають ці озброєння за рішенням Президента! Міністр оборони тут ніяким боком не причетний, тут всі рішення приймає особисто Президент та Генштаб, який підпорядковується Президенту.
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04.06.2020 10:53 Відповісти
Ваш, це чий?
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03.06.2020 20:57 Відповісти
Ну это...Их вопщем. Или его.
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03.06.2020 21:57 Відповісти
Досвидос!!! Одного президента вы уже выбрали.
Вам еще за это морду набить надо, а вы уже следующее чмо толкаете.
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03.06.2020 22:55 Відповісти
Кандидат в дупу, як мінімум, як максимум - у в"язницю.
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03.06.2020 20:38 Відповісти
это оччень правильна мысль выдвинуть эту лопоухую глисту от зелени...
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03.06.2020 20:39 Відповісти
если сцыкун-президент, почему какойто ляшко не может быть мером?
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03.06.2020 20:43 Відповісти
Или вот самокатчик-гончарук чем им плох? А что если бОгдан???!!!
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03.06.2020 21:59 Відповісти
видосик от него хочу.... (ничего кроме анализов)))
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03.06.2020 20:43 Відповісти
Чого вони всі туди пхаються?
Все одно кияни Віталіка оберуть
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03.06.2020 20:45 Відповісти
Ибо место денежное и сулящее ништяки. Потянулись ссанврачи, бОгданы и другие марионетки-аферисты на Киев косяком. И все такие: а почему бы мне и не???!!! Вот только ответа на вопрос: "А нахибы вы тут нужны?" как небыло так и нет.
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03.06.2020 22:02 Відповісти
Мне интересно : как же у них еще хватило совести выдвигаться в мэры ? Ему мало своей зарплаты ?
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03.06.2020 20:57 Відповісти
Совесть у зе!лени? У зе!ли, бОгдана, шнауцера, свина тьфу!стефанчука, гончарука, ткаченко, малюськи, арахмании, лысого и тд? У этих штоли?
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03.06.2020 22:07 Відповісти
Да солнце. Совесть у них перед девственностью потерялась
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03.06.2020 22:12 Відповісти
Еще нет решения / ну нехрен слугам народа Коломойского сказать что-то дельное украинцам .
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03.06.2020 20:59 Відповісти
Если єто серьезно, то похоже на крик о помощи))))
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03.06.2020 21:09 Відповісти
тянут хоть кого-нибудь кого "знают" по телевизору. Хоть бы Виталя не сглупил и не вступил в зеленое г-но
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03.06.2020 21:12 Відповісти
Чтото, киевляне, нету отбоя от желающих помэрствовать над вами)) Один отстойнее и одиознее другого)) Хотите ссанврача себе в мэры?
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03.06.2020 21:53 Відповісти
Ляшко на самоізоляцію поки ноги не протяне.
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03.06.2020 22:13 Відповісти
Та давайте уже всех из своего ЗЕбанария, кто остался. Пролетят все вместе. Веселее будет.
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03.06.2020 22:53 Відповісти
Проти Кличко можна зараз ставити будь-якого зеленого чорта, все одно переможе Кличко. А хто не зрозумів, той хай підітре свій анус діамантовим зеленим, можливо, ваш анус загоїться
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03.06.2020 23:22 Відповісти
Ще одного шляшка ми не переживемо! Нафіг з пляжу, обох!
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04.06.2020 00:55 Відповісти
 
 