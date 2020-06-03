Ще немає рішення щодо участі головного санлікаря Ляшка у праймеріз на кандидата в мери Києва, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у праймеріз партії на міського голову Києва зможуть взяти участь не лише народні депутати.

Про це вона розповіла у коментарі Цензор.НЕТ.

"Не виключаємо, що у праймеріз візьмуть участь і не члени фракції", - сказала Кравчук.

За словами нардепа, у праймеріз ймовірно може взяти участь головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак він ще офіційно не заявляв про своє бажання. Кравчук розповіла, що соціологія показує, що населення його позитивно сприймає.

"Я думаю, що він би мав шанс принаймні поборотись і бути гідним кандидатом. Але, знову ж таки, якогось ще рішення про його участь у праймеріз немає. Але президент заявляв, що він би хотів, щоб у праймеріз могли взяти участь не лише депутати, чи члени партії", - сказала Кравчук.

За її словами, наразі висловили бажання взяти участь у праймеріз четверо народних депутатів: Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко.

Кравчук додала, що Ткаченко ще офіційно не заявляв, що не братиме участі в праймеріз, однак ймовірно це зробить після призначення на посаду міністра культури.

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