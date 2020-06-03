Ще немає рішення щодо участі головного санлікаря Ляшка у праймеріз на кандидата в мери Києва, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у праймеріз партії на міського голову Києва зможуть взяти участь не лише народні депутати.
Про це вона розповіла у коментарі Цензор.НЕТ.
"Не виключаємо, що у праймеріз візьмуть участь і не члени фракції", - сказала Кравчук.
За словами нардепа, у праймеріз ймовірно може взяти участь головний санітарний лікар Віктор Ляшко, однак він ще офіційно не заявляв про своє бажання. Кравчук розповіла, що соціологія показує, що населення його позитивно сприймає.
"Я думаю, що він би мав шанс принаймні поборотись і бути гідним кандидатом. Але, знову ж таки, якогось ще рішення про його участь у праймеріз немає. Але президент заявляв, що він би хотів, щоб у праймеріз могли взяти участь не лише депутати, чи члени партії", - сказала Кравчук.
За її словами, наразі висловили бажання взяти участь у праймеріз четверо народних депутатів: Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко.
Кравчук додала, що Ткаченко ще офіційно не заявляв, що не братиме участі в праймеріз, однак ймовірно це зробить після призначення на посаду міністра культури.
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"Виявилися надлишковими танки типу Т-72: Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями… Також з точки зору міністра оборони 2005 року виявилися надлишковими 122-міліметрова самохідна гаубиця 2С-1 - 100 штук, 122-міліметрова гаубиця Д-30 - 200 штук, 152-міліметрова самохідна гаубиця 2С-3, 2С-3М - 104 штуки, 152-міліметрова гармата 2А-6 - 42 штуки, 152-міліметрова гармата Д-20 - 79 штук, 203-міліметрове знаряддя «Піон» - 39 штук, 85-міліметрова гармата Д-44 - 288 штук, "Ураганів" - 40, "Градів" - 60, "Градів-1" - 18. "Васильки", "Фаготи", "Флейти" - усе це було визнано надлишковим, і в 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду - 152-міліметрові, які, слава Богу, не додумалися оголосити надлишковими", - сказав генпрокурор. За словами Луценка, у 2005-2007 роках комплекс "Бук" виводився з озброєння і продавався більш ніж за 1 млн грн, тоді як його реальна вартість становила 10 млн грн.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10433658-viyskove-mayno-viznane-eks-golovami-minoboroni-nadlishkovim-prodavalosya-po-zalishkovih-cinah-lucenko.html
"Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости."
Вам еще за это морду набить надо, а вы уже следующее чмо толкаете.
Все одно кияни Віталіка оберуть
свина тьфу!стефанчука, гончарука, ткаченко, малюськи, арахмании, лысого и тд? У этих штоли?