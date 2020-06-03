Групу шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі, розкрито в Запорізькій області, - кіберполіція
У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну діяльність групи шахраїв, які займалися продажем неіснуючих автомобілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.
До складу злочинної групи входили двоє чоловіків і жінка, жителі міста Василівка Запорізької області.
Встановлено, що вказані особи розміщували оголошення на відомому інтернет-майданчику про продаж неіснуючих автомобілів. Під час листування або телефонної розмови з покупцями учасники групи переконували в наявності автотранспорту, при цьому зазначали, що для його придбання необхідно здійснити часткову або повну передоплату, у зв'язку із заниженою вартістю транспорту.
Після здійснення передоплати оголошення з вебсайту видалялися, а постраждалих блокували.
Таким чином фігурантам вдалося обдурити понад 20 осіб. Сума заподіяних збитків встановлюється.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників. За результатами вилучено техніку та інші речові докази.
Триває розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Після проведення експертиз вирішуватиметься питання про оголошення підозри.
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ехать 6м трамваем до механического завода, идти вдоль забора, найти дырку, спросить Васю
Питомник, маточник и рассадник лохотрона
Это единственный дебиловатый сайт на котором такое возможно. Есть ведь способы КАК уберечь людей от лохотрона, но зачем это гнидам с лох.юа?
Это ж насколько надо быть тупыми, чтобы непонятно кому после телефонного трепа бабло отправить... Да весь интернет пестрит от роликов с разоблачением мошенников. Ан нет, всегда находятся имбецилы