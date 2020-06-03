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Новини Силовики
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Групу шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі, розкрито в Запорізькій області, - кіберполіція

Групу шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі, розкрито в Запорізькій області, - кіберполіція

У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну діяльність групи шахраїв, які займалися продажем неіснуючих автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

До складу злочинної групи входили двоє чоловіків і жінка, жителі міста Василівка Запорізької області.

Встановлено, що вказані особи розміщували оголошення на відомому інтернет-майданчику про продаж неіснуючих автомобілів. Під час листування або телефонної розмови з покупцями учасники групи переконували в наявності автотранспорту, при цьому зазначали, що для його придбання необхідно здійснити часткову або повну передоплату, у зв'язку із заниженою вартістю транспорту.

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Після здійснення передоплати оголошення з вебсайту видалялися, а постраждалих блокували.

Таким чином фігурантам вдалося обдурити понад 20 осіб. Сума заподіяних збитків встановлюється.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників. За результатами вилучено техніку та інші речові докази.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Після проведення експертиз вирішуватиметься питання про оголошення підозри.

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Автор: 

шахрайство (1075) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Запорізька область (3574) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+3
И шо они на этом заработали? Я знаю чуваков, которые уже седьмой год МВФ-у несуществующие реформы впаривают. Вот это по существу.
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03.06.2020 20:43
+2
Скоріше за все OLX.
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03.06.2020 22:19
+1
Сумма нанесенного ущерба устанавливается, и правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства, а за деньги ни слова, без лоха и жизнь плоха.
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03.06.2020 20:48
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И шо они на этом заработали? Я знаю чуваков, которые уже седьмой год МВФ-у несуществующие реформы впаривают. Вот это по существу.
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03.06.2020 20:43 Відповісти
Увага #хаштек# для кібераферістів:ПРОПОЗИЦІЇ ДЕРЖПОСАД У НЕТИ, ПРАЇСЛИСТ, ГАРАНТІЇ ПОВАЖНИХ ЛЮДЕЙ + відростки гаранта.
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03.06.2020 20:46 Відповісти
продаются элитные автомобили феррари, ламборжини, бугатти, мазерати, пагани......
ехать 6м трамваем до механического завода, идти вдоль забора, найти дырку, спросить Васю
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04.06.2020 10:55 Відповісти
Сумма нанесенного ущерба устанавливается, и правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. По результатам изъято технику и другие вещественные доказательства, а за деньги ни слова, без лоха и жизнь плоха.
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03.06.2020 20:48 Відповісти
дайте догадаюсь а интернет площадка это авториа?
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03.06.2020 22:02 Відповісти
Скоріше за все OLX.
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03.06.2020 22:19 Відповісти
лох.юа

Питомник, маточник и рассадник лохотрона
Это единственный дебиловатый сайт на котором такое возможно. Есть ведь способы КАК уберечь людей от лохотрона, но зачем это гнидам с лох.юа?
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03.06.2020 23:27 Відповісти
Кіберполиции спасибо, граждан кидают не только на автомобилях, а на всем , на чем только можно, иногда лишая людей последних денег. Ця тема важкувата в плані доказів,і поліція неохоче займається , тут треба переписка, аудіо, скріни, речі названі своїми іменами, по типу, я тобі, такому то, перечисляю завдаток за дитячий велосипед, який ти зобов'язуєшся відправити мені в срок до, або повернути гроші і ще стільки ж як компенсацію за невиконання громадянського договору. Потім треба в суді довести що підозрюваний з самого початку " кидала", а не просто не може виконати договір А краще гроші наперед не пересилати, або пересилати стільки, скільки не жалка "на грев" на зону, бо ото буває з зони "продають" щось, наприклад нове авто, терміново
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04.06.2020 02:34 Відповісти
Посади можна продавати єанухпи контори Зеленського. то чому б і авто не продавати шахраям?
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04.06.2020 05:29 Відповісти
Лох-не мамонт. Лох - не вымрет.
Это ж насколько надо быть тупыми, чтобы непонятно кому после телефонного трепа бабло отправить... Да весь интернет пестрит от роликов с разоблачением мошенников. Ан нет, всегда находятся имбецилы
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04.06.2020 08:07 Відповісти
как по ай пи адресу??
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04.06.2020 10:36 Відповісти
 
 