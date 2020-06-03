Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня
Рада директорів МВФ на своєму засіданні 9 червня розгляне нову програму Stand-by для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня, сказано в календарі ради на сайті фонду в середу.
Згідно з ним, на засіданні також буде дана оцінка попередній програмі EFF, відкритій у 2015 році.
МВФ 22 травня цього року повідомив про досягнення з українською владою угоди на рівні персоналу (staff level agreement) про нову 18-місячну програму stand-by (SBA) обсягом SDR3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд), щоб допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19.
"Новий SBA спрямовано на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", - прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова Холлар, яка очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.
Передбачається, що перший транш становитиме $1,9 млрд і буде виділено відразу після схвалення програми радою директорів.
Позитивне рішення МВФ за новою програмою вже дозволило уряду країни отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і відкриє кредит Світового банку (до $1,0 млрд).
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Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.