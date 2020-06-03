УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12371 відвідувач онлайн
Новини
2 498 26

Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня

Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня

Рада директорів МВФ на своєму засіданні 9 червня розгляне нову програму Stand-by для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня, сказано в календарі ради на сайті фонду в середу.

Згідно з ним, на засіданні також буде дана оцінка попередній програмі EFF, відкритій у 2015 році.

МВФ 22 травня цього року повідомив про досягнення з українською владою угоди на рівні персоналу (staff level agreement) про нову 18-місячну програму stand-by (SBA) обсягом SDR3,6 млрд (що еквівалентно $5 млрд), щоб допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 10 червня МВФ виділить транш у розмірі $5 млрд, - Шмигаль. ВIДЕО

"Новий SBA спрямовано на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурні реформ з метою зменшення основних вразливостей", - прокоментувала досягнуту угоду Іванна Владкова Холлар, яка очолювала команду співробітників МВФ у переговорах з Україною.

Передбачається, що перший транш становитиме $1,9 млрд і буде виділено відразу після схвалення програми радою директорів.

Позитивне рішення МВФ за новою програмою вже дозволило уряду країни отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і відкриє кредит Світового банку (до $1,0 млрд).

Автор: 

кредит (3817) МВФ (3068)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Это Украину во главе ЗЕбубочкой вежливо послали нахер примерно до 2024года.
показати весь коментар
03.06.2020 21:04
+4
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня - Цензор.НЕТ 3887
показати весь коментар
03.06.2020 21:16
+3
КАКОГО ГОДА ПЛИЗ.......
показати весь коментар
03.06.2020 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КАКОГО ГОДА ПЛИЗ.......
показати весь коментар
03.06.2020 21:04 Відповісти
Так это ж крысы сделали )))))
показати весь коментар
03.06.2020 21:12 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2020 21:41 Відповісти
Это Украину во главе ЗЕбубочкой вежливо послали нахер примерно до 2024года.
показати весь коментар
03.06.2020 21:04 Відповісти
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 3421
показати весь коментар
03.06.2020 21:33 Відповісти
Хочешь сказать что и болт на нас забили?
показати весь коментар
03.06.2020 21:37 Відповісти
Пилилово продолжается
показати весь коментар
03.06.2020 21:07 Відповісти
МВФ мог бы просто поставить условие "отсутствие клоунов и диктаторов у власти" как первоочередный пункт начала работы с фондом. А дальше естественный отбор стран. Жаль мы бы его не прошли.
показати весь коментар
03.06.2020 21:09 Відповісти
https://censor.net/user/348127 МВФ,, как раз, клоуны вполне устраивают.
показати весь коментар
03.06.2020 22:17 Відповісти
Что то не выдно
показати весь коментар
03.06.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/user/436085 Почему? МВФ деньги не дает, а клоун уже все сделал, и по земле, и по банкам, и еще сделает.
показати весь коментар
03.06.2020 23:17 Відповісти
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня - Цензор.НЕТ 3887
показати весь коментар
03.06.2020 21:16 Відповісти
А должны были быть между Папуа и Гватемалой.
Клуб неудачников недосчитался члена.
показати весь коментар
03.06.2020 21:32 Відповісти
Зебилы себе нарисуют деньги сами-"Украина может отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда, если тот будет настаивать на своих требованиях.
Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.
показати весь коментар
03.06.2020 21:32 Відповісти
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 9416
показати весь коментар
03.06.2020 21:41 Відповісти
А зачем Украине кредит? "Великий политический деятель всех времён" и так все разрулит.
показати весь коментар
03.06.2020 21:51 Відповісти
Поддержываю бубочка справится
показати весь коментар
03.06.2020 22:38 Відповісти
Каждому украинцу кусочек бесплатного сыра.
показати весь коментар
03.06.2020 22:32 Відповісти
треба безкінечно уточнювати погоджувати та переглядати. так тримати МВФ
показати весь коментар
03.06.2020 23:18 Відповісти
В этот раз программа на 9 месяцев - следующая на 4.5
показати весь коментар
03.06.2020 23:23 Відповісти
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 7904
показати весь коментар
03.06.2020 23:34 Відповісти
Ще мало видушив населення? Адже план МВФ злишити жити тут 18 млн автохтонів до 2050 і заселення території пустощі репатріантами, яких навяже МВФ за черговий транш кредитів для влади зелених окупантів.
показати весь коментар
04.06.2020 05:34 Відповісти
 
 