Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

Про це в Facebook заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фото дня. Головний санітарний лікар Ляшко (стоїть на задньому плані) записує імена п'яти правопорушників, щоб заявити в поліцію про порушення карантину, що діє до 5 червня та оштрафувати кожного на 17 тисяч гривень, а також оштрафувати кафе в Хмельницькому, яке незаконно обслуговує відвідувачів у самому приміщенні", - іронізує журналіст.

Він підкреслює: президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили Закон №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020 року, і тепер Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

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"Фотографію порушення опубліковано на офіційному акаунті Офісу президента України. Оскільки президент Зеленський сам підписував цей закон, тепер він сам зобов'язаний показати приклад його виконання. Багато українців були оштрафовані за цим законом, і Зеленський не може робити для себе виняток", - заявляє Бутусов.

Він припускає, що зліва за столом сидить прессекретарка Юлія Мендель, яка розмістила це фото у соцмережах. "І вона як людина відповідальна негайно доведе інформацію до глави держави й офіційно прокоментує, коли ж буде добровільно сплачено штраф усіма порушниками", - зазначає журналіст.

Бутусов нагадав, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому було оформлено адміністративний штраф.

"Чекаємо від гаранта Конституції України виконання своїх обов'язків, оскільки закон про карантин він підписав для всіх громадян без винятку. Адже закон один для всіх, чи не так, Володимире Олександровичу?", - уточнює Бутусов.

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