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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

Про це в Facebook заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фото дня. Головний санітарний лікар Ляшко (стоїть на задньому плані) записує імена п'яти правопорушників, щоб заявити в поліцію про порушення карантину, що діє до 5 червня та оштрафувати кожного на 17 тисяч гривень, а також оштрафувати кафе в Хмельницькому, яке незаконно обслуговує відвідувачів у самому приміщенні", - іронізує журналіст.

Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов 01

Він підкреслює: президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили Закон №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020 року, і тепер Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

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"Фотографію порушення опубліковано на офіційному акаунті Офісу президента України. Оскільки президент Зеленський сам підписував цей закон, тепер він сам зобов'язаний показати приклад його виконання. Багато українців були оштрафовані за цим законом, і Зеленський не може робити для себе виняток", - заявляє Бутусов.

Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов 02

Він припускає, що зліва за столом сидить прессекретарка Юлія Мендель, яка розмістила це фото у соцмережах. "І вона як людина відповідальна негайно доведе інформацію до глави держави й офіційно прокоментує, коли ж буде добровільно сплачено штраф усіма порушниками", - зазначає журналіст.

Бутусов нагадав, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому було оформлено адміністративний штраф.

"Чекаємо від гаранта Конституції України виконання своїх обов'язків, оскільки закон про карантин він підписав для всіх громадян без винятку. Адже закон один для всіх, чи не так, Володимире Олександровичу?", - уточнює Бутусов.

Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов 03

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) карантин (18172) Хмельницький (405) Бутусов Юрій (3579) Ляшко Віктор (1512) ван дер Беллен (23) Єрмак Андрій (1370) Мендель Юлія (230) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+62
вазелин на выход!
"если я нарушу закон я уйду" - велкам как говорится.
мне сегодня пришлось напяливать маску чтобы купить кофе в любимом кафе которое наконец то открылось. дебильнее ситуацию придумать сложно. в маске купить кофе, выйти, снять маску и попить кофе за 30 грн стоя на улице.
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03.06.2020 21:41
+39
Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5673
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03.06.2020 21:43
+39
"Мда уж !!!!! Приехали....."

картина маслом

и главсанврач Ляшко в их числе!
киевлянам на заметку этот пц Ляшко запрещал плавать в Гидропарке и будет баллотироваться в мэры Киева !

Киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !!!!!
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03.06.2020 22:16
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Объедаются ,лапша из ушей торчит у Зе.Дайош Порошенко!!
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04.06.2020 08:53 Відповісти
Порошенко слава, слава, слава!!!!
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04.06.2020 08:55 Відповісти
Наш Президент Порошенко!!!!

Уберите этого шута.
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04.06.2020 09:26 Відповісти
Дуракам закон не писан.
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04.06.2020 09:08 Відповісти
Да хватит троллить , все уже и так поняли что корона порожняк как свиной грип, да при хронических заболеваниях может вызывать пневмонию, как и свиной грип от которого в сезон умирло не меньше чем от короны
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04.06.2020 09:24 Відповісти
так надо вернуть штрафы, наложенные раньше ?
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04.06.2020 11:07 Відповісти
Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2063
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04.06.2020 09:44 Відповісти
Ща дебин скажет что он просто не знал
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04.06.2020 09:54 Відповісти
а шаурма где?
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04.06.2020 10:03 Відповісти
Так вчера же сняли карантин с общепитов... или нет? В Киеве уже прислали кафехи, что работают
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04.06.2020 10:29 Відповісти
Пф, закони для всіх шолє?
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04.06.2020 12:56 Відповісти
карантин,масковий режим ну ну..
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04.06.2020 14:15 Відповісти
А чего это холопы возбудись???

Царю МОЖНО ВСЕ!!!
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04.06.2020 15:09 Відповісти
Сцари все на раше-паРаше.
в Украине царей отродясь не было, были князья, короли, гетьманы.
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04.06.2020 15:34 Відповісти
Вот будет смешно, если эти на фото через неделю улягутся в александровскую больницу под аппараты вентиляции.... Задних проходов....
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04.06.2020 19:19 Відповісти
він же президент цар - йому все можна.
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04.06.2020 19:26 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/177736/2020-06-04-ganapolskii-pro-perevirku-pryamogo-natsradoyu-cherez-laiku-prezidentu-mozhna-a-inshim-ne-mozhna/ Ганапольський про перевірку Прямого Нацрадою через «лайку»: «Президенту можна, а іншим не можна
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04.06.2020 19:47 Відповісти
Да срал этот жидовский чёрт на Украину.
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04.06.2020 21:56 Відповісти
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