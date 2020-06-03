УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 722 10

Повідомлено про підозру 11 представникам і ватажкові терористичного угруповання "ЛНР", - СБУ

Повідомлено про підозру 11 представникам і ватажкові терористичного угруповання

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру керівникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР". Також скоєння злочину інкримінується ватажкові терористичного угруповання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед підозрюваних - керівники фейкових "МГБ", "міністерства зв'язку і масових комунікацій", "міністерства сільського господарства", три "депутати народної ради", два заступники "глав місцевих адміністрацій", дві "посадові особи міністерств" і ватажок бойовиків на прізвисько Нуф.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці

Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних, їх оголошено в розшук.

"Всього за 3 останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування стосовно майже 90 представників так званої "ЛНР". Звинувачувальні матеріали направлено до суду. Триває робота з документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації", - сказано в повідомленні

Автор: 

бойовик (3414) СБУ (12783) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
СБУ , та грохните уже хоть одну мразину лугандонскую , а то возникает вопрос а на куя вы вообще надо ? Подозрительные вы наши .
показати весь коментар
03.06.2020 22:15
+2
А пофамильно можно кому вы там предъявили обвинение а то что то не очень вериться,ведь решений судов по этим 90 бандитов мы тоже не встречали нигде. Ну не верим мы вам уже давно поэтому и требуем конкретики а не бла-бла-бла. Ведь что вам стоит " нарисовать" не 90 а 900 например,всё равно же проверить нет шансов да к тому же не имея абсолютно никаких данных про этих инкогнито.
показати весь коментар
03.06.2020 22:37
+1
Хрен вам лысый, ЛНР, а не всеобщая амнистия.
показати весь коментар
04.06.2020 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6174
показати весь коментар
03.06.2020 21:44 Відповісти
прикольней было бы если бы там кремль и тд был
показати весь коментар
04.06.2020 10:25 Відповісти
СБУ , та грохните уже хоть одну мразину лугандонскую , а то возникает вопрос а на куя вы вообще надо ? Подозрительные вы наши .
показати весь коментар
03.06.2020 22:15 Відповісти
Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ

============================
главаря надо обезглавить!
показати весь коментар
03.06.2020 22:30 Відповісти
А пофамильно можно кому вы там предъявили обвинение а то что то не очень вериться,ведь решений судов по этим 90 бандитов мы тоже не встречали нигде. Ну не верим мы вам уже давно поэтому и требуем конкретики а не бла-бла-бла. Ведь что вам стоит " нарисовать" не 90 а 900 например,всё равно же проверить нет шансов да к тому же не имея абсолютно никаких данных про этих инкогнито.
показати весь коментар
03.06.2020 22:37 Відповісти
выстрел в пустоту
показати весь коментар
04.06.2020 10:03 Відповісти
Молодці! Залишилось лише пуйлу оголосити підозру про дачу за-відомо неправдивих показань про наявність військових рашкі в Донбасі. Баканов дійсно підняв Службу Бабла України на недосяжний для всіх спецслужб світу рівень!
показати весь коментар
04.06.2020 10:25 Відповісти
Треба діяти як Моссад. ЗНЕШКОДЖУВАТИ ВОРОГІВ Держави УКРАЇНИ, ЗРАДНИКІВ України в любому місці світу і не чекати рішення наших продажних судів та заступництва п'ятої колони.
показати весь коментар
04.06.2020 10:59 Відповісти
Хрен вам лысый, ЛНР, а не всеобщая амнистия.
показати весь коментар
04.06.2020 11:05 Відповісти
Звучить непогано. А що по Донецьку мовчать - чи там обдроченців вже немає ?
показати весь коментар
04.06.2020 11:14 Відповісти
 
 