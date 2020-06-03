Повідомлено про підозру 11 представникам і ватажкові терористичного угруповання "ЛНР", - СБУ

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру керівникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР". Також скоєння злочину інкримінується ватажкові терористичного угруповання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед підозрюваних - керівники фейкових "МГБ", "міністерства зв'язку і масових комунікацій", "міністерства сільського господарства", три "депутати народної ради", два заступники "глав місцевих адміністрацій", дві "посадові особи міністерств" і ватажок бойовиків на прізвисько Нуф.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних, їх оголошено в розшук.

"Всього за 3 останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування стосовно майже 90 представників так званої "ЛНР". Звинувачувальні матеріали направлено до суду. Триває робота з документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації", - сказано в повідомленні