У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму запитували в українського військовослужбовця Євгена Добринського про його службу на материковій частині України та про охорону адмінмежі.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби", - говорить адвокат.

Веліляєв рекомендував своєму підзахисному Євгену Добринському не відповідати на запитання, які конкретно стосуються його військової служби.

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"За моїми рекомендаціями, ми відмовилися свідчити. Оскільки ці відомості мають службовий характер. Він на сьогодні є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби", - підкреслив адвокат.

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За словами Веліляєва, допит Євгена Добринського тривав приблизно півтори години.

"Він же військовий. Він розуміє, що на ці запитання не бажано відповідати. Дані відповіді будуть сприйняті негативно щодо нього", - каже адвокат.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.