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Новини Окуповані території
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У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму запитували в українського військовослужбовця Євгена Добринського про його службу на материковій частині України та про охорону адмінмежі.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби", - говорить адвокат.

Веліляєв рекомендував своєму підзахисному Євгену Добринському не відповідати на запитання, які конкретно стосуються його військової служби.

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"За моїми рекомендаціями, ми відмовилися свідчити. Оскільки ці відомості мають службовий характер. Він на сьогодні є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби", - підкреслив адвокат.

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За словами Веліляєва, допит Євгена Добринського тривав приблизно півтори години.

"Він же військовий. Він розуміє, що на ці запитання не бажано відповідати. Дані відповіді будуть сприйняті негативно щодо нього", - каже адвокат.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Автор: 

допит (695) Крим (14133) ФСБ (1449) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Валіляєв Іслям (15) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+13
И не слова, ни полслова от говнокомандующего. И МИД как дерьма в рот набрал.. Позор такой власти
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03.06.2020 22:06
+7
Какая то муть происходит. Все брешут как собаки,сам ушёл? похитили? где оружие? почему не остановили если сам,короче вопросов до яух и больше но ответов нет. Впрочем то что при этой власти всё замалчивается стало уже нормой как и постоянное враньё. Я никогда не верил РОС СМИ а сейчас я не верю и УкрСМИ. Зеленский постоянно врёт и выкручивается и веры ему как и его учителю Путину нет. Вот и с этим парнем нет чёткого ответа что же случилось,все крутятся,что то недоговаривают,что то брешут. Руководство ВСУ постоянно меняет версии и брешет и брешет.
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03.06.2020 22:21
+7
Такие вот аватары подрывают престиж службы в ВСУ и позорят Украину!
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03.06.2020 23:23
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А что вообще делает ФСБ рф в Крыму и на каком основании они задерживают человека на территории Украины?
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03.06.2020 21:54 Відповісти
Достаточно посмотреть video в ютубе
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03.06.2020 22:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo VIDEO
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03.06.2020 22:23 Відповісти
даже на єтой маленькой фотке он как гражданский без ничего.
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04.06.2020 12:10 Відповісти
стоим Мы на посту повзводно и поротно, бессмертны как огонь, спокойны как гранит
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03.06.2020 22:17 Відповісти
Да на том же основании на каком сейчас хозяйничают в Крыму. Т.е. козлорылые есть козлорылые. Отжать, ограбить, убить, соврать. Но это временно, рано или поздно козлятина должна ответить за все и быть уничтожена.
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03.06.2020 22:21 Відповісти
https://censor.net/user/461391. Х**лостан дело тонкое.
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03.06.2020 23:17 Відповісти
Ієзуїти.
Викрали хлопця, зламали психологічно.
Ще й вивели "на сцену" адвоката, який ПІДРИМУЄ українського солдата.
1,5 години вони допит вели.
І три доби мовчали.

Спектакль цей фсбешний нижче рівня базарного балагану.
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03.06.2020 22:06 Відповісти
Поддерживаю подобную инфу фэбэс точно распростронять не будет.тактика понятная.не код к кредитной картрчки.здаётся мне это спланированная провокация слуг олмгархов и фэбес
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03.06.2020 22:09 Відповісти
Єдине, що очевидне - це можливо.
А сліди боротьби на посту свідчать, що це було не геть таки просто.
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04.06.2020 14:21 Відповісти
не...чувак в артисты не годится по определению. нема таланту
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03.06.2020 22:11 Відповісти
И не слова, ни полслова от говнокомандующего. И МИД как дерьма в рот набрал.. Позор такой власти
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03.06.2020 22:06 Відповісти
просто перестали стрелять
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03.06.2020 22:11 Відповісти
Допрос был в стиле: ну шо, братан, как оно там служится? мышебратья, мыаднастрана...
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03.06.2020 22:11 Відповісти
Молодец, несмотря на то что его нагло выкрали, он борется до последнего, защищает Украину.
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03.06.2020 22:12 Відповісти
а на видео, если конечно єто он на видео он явно бухой. https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo
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04.06.2020 12:15 Відповісти
Кто там когда узнает, что он говорил и чего не говорил.
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03.06.2020 22:13 Відповісти
фсбшников в плен не брать. хоронить на месте. желательно живьем.
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03.06.2020 22:15 Відповісти
сказки от филиала фсб - дерьмо собачье
идите в жопу 👎👎👎
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03.06.2020 22:18 Відповісти
Какая то муть происходит. Все брешут как собаки,сам ушёл? похитили? где оружие? почему не остановили если сам,короче вопросов до яух и больше но ответов нет. Впрочем то что при этой власти всё замалчивается стало уже нормой как и постоянное враньё. Я никогда не верил РОС СМИ а сейчас я не верю и УкрСМИ. Зеленский постоянно врёт и выкручивается и веры ему как и его учителю Путину нет. Вот и с этим парнем нет чёткого ответа что же случилось,все крутятся,что то недоговаривают,что то брешут. Руководство ВСУ постоянно меняет версии и брешет и брешет.
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03.06.2020 22:21 Відповісти
У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв - Цензор.НЕТ 1130
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03.06.2020 22:24 Відповісти
Блин, похоже солдатик таки какой-то все же мышебрат-аватар.
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03.06.2020 22:32 Відповісти
Один в один , как Надю Савченко , что то похожее лепят ?
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03.06.2020 22:33 Відповісти
Савченко тоже так шла сдаваться https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo
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04.06.2020 12:16 Відповісти
Да не звездите вы. И хватит из него делать героя, чтобы оправдать обмен на него росийких агентов и диверсантов. И не для того они его захватывали чтобы сразу же привести ему адвоката. Ето совместная операция наших колаборантов и ФСБ
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03.06.2020 23:04 Відповісти
Особенно улыбнуло *В ФСБ расспрашивали задержанного десантника о службе* Типо по вашей легенде, его выкрали в драке, перетащили через границу чтобы спросить как дела, как жизнь, как работа? Вы за кого нас здесь всех держите? Етого лоха с самого начала брали для обмена. А потом когда увидели что украинцы не очень хотят его возвращать и тем более отдавать за него ценных росийских террористов, начали делать из него *Сравченку*
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03.06.2020 23:16 Відповісти
Как бы там нибыло, пускай теперь сидит там до окончания войны. Или если нечего делать вытаскивайте его через суды, через ООН и ли Гаагский трибунал но никак не с помощью обмена.
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03.06.2020 23:19 Відповісти
На обмен можно наловить достаточно украинцев и в Крыму и в Раше. Границу с Рашей ежегодно пересекают 4,5 млн. украинцев, админграницу с Крымом - 1 миллион. Бери и лови сколько хочешь.
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04.06.2020 00:37 Відповісти
Но за тех кто сам поехал в окупированный крым или Рашку не обменяют кучу росийских военнопленных. Да и если бы етот дезертир просто поехал на Рашку и сдался там тоже никто бы за него гроша не дал ломанного. А вот за *героя* которого сейчас делают, ЗЕ обещал отдать аж 100 росийских военнопленных. А то что его захватывали или он само побежал не для обмена а ради другой цели типо информацию получить от него секретную ето даже смешно. Что етот аватар мог рассказать секретного чего у ФСБ не знают
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04.06.2020 00:46 Відповісти
так они всегда опрашивают, даже немцьі наших солдат на леченнии у себя опрашивают
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04.06.2020 12:21 Відповісти
на русских фильмо-сайтах сейчас идет реклама "заставляют служить - найми адвоката" так что то тьі отстал от жизни
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04.06.2020 12:18 Відповісти
Такие вот аватары подрывают престиж службы в ВСУ и позорят Украину!
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03.06.2020 23:23 Відповісти
как его оружие оказалось в части ?
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04.06.2020 00:26 Відповісти
оно решило что не хочет к кацапне і не пошло с хозяином.
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04.06.2020 12:19 Відповісти
от мля, з цього дурка тепер хероя почнуть ліпити, вата зеленувата
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04.06.2020 15:18 Відповісти
 
 