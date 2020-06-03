УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12941 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 219 49

У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області проінспектував роботу і оснащення лабораторії мікробіологічних досліджень, а також обговорив питання доплат медикам, які працюють з COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 01

Зеленський оглянув лабораторію головного управління "Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України" та приміщення, де приймають зразки біоматеріалу, відібрані для тестування на наявність COVID-19. Співробітники показали президенту медичну техніку, зокрема ампліфікатор, придбаний для центру меценатами.

Читайте також: Зеленський пообіцяв "магніти привабливості" для допомоги в розвитку українського туризму

Також Зеленський поцікавився ситуацією з виплатою доплат до заробітних плат медикам, які борються з COVID-19 та обговорив з персоналом центру проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом для підготовки системи охорони здоров'я до можливої другої хвилі поширення коронавірусу.

У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 02

"Навіть коли гроші знайшли, вони не доходять до лікарів. І це по всій країні. Все треба вручну нам перевіряти з головним санітарним лікарем. Це неправильно. Треба точно знати, що гроші доходять", – зауважив глава держави.

Дивіться також: Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччину. ФОТО

Крім того, співробітники центру поскаржилися на брак професійних кадрів. Зокрема, існує проблема з підготовкою лаборантів, які працюють над мікробіологічними дослідженнями. За словами заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, останніми роками в Україні взагалі не готували відповідних фахівців.

У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Зеленський закликав працівників лабораторії оперативно повідомляти про можливі проблеми, які виникають у роботі. "Це дуже важливі речі. Поки не побудуємо систему в країні, будемо так спілкуватися", – зазначив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) карантин (18172) Хмельниччина (914) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
03.06.2020 22:22
+8
Ну ладно бы написали "посетил"... "ознакомился с работой"... Но это было бы не в жанре комедии... "Проинспектировал" смешнее... "Владимир Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 и дал несколько очень полезных советов по ускорению синтеза белка в молекулах профанита во время охренизации апперцепции внешней наволочки вируса..."
показати весь коментар
03.06.2020 23:31
+7
Надеюсь так же успешно, как Путин инспектировал больничку. Т.е. теперь на пару месяцев в бункер спрячется и будет мелькать только в тупых ФБ-видосиках.
показати весь коментар
03.06.2020 22:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вторую фотку в МЕМОРИЗ - к остальным "шедевральным" фоткам Осла-клована.
показати весь коментар
03.06.2020 22:14 Відповісти
Головна проблема це мала кількість тестів які щоденно можуть робити лабораторії! За такої низької кількості ПЦР тестів Україна ніколи не зможе локалізувати коронавірус і подолати епідемію! Потрібно збільшувати кількість ПЦР досліджень в рази, щоб за визначений епідеміологами критичний термін - 10 діб мати можливість провести дослідження в одному місті мільйоннику і повністю виявити всі очаги коронавірусу! Без цього боротьба з коронавірусом перетворюється на безглуздий біг по колу!
показати весь коментар
03.06.2020 22:19 Відповісти
Це ж лабораторія,а захисту на них практично немає.Хоч би для понту окуляри одягли.
показати весь коментар
03.06.2020 22:15 Відповісти
какие очки?
посмотри внимательно, у них на ногах БАХИЛЫ!!!
показати весь коментар
03.06.2020 22:18 Відповісти
а від чого там захищатися) вони ж добре знають,що то кармановірус)) якби був дійсно серйозний вірус вони б туди не сунулися)
показати весь коментар
03.06.2020 22:21 Відповісти
і от в такому спецодязі лаборанти працюють с суперсмертельним вірусом щось немає вспишок серед лаборантів))
показати весь коментар
03.06.2020 22:22 Відповісти
Надеюсь так же успешно, как Путин инспектировал больничку. Т.е. теперь на пару месяцев в бункер спрячется и будет мелькать только в тупых ФБ-видосиках.
показати весь коментар
03.06.2020 22:15 Відповісти
Инспектор херов!
показати весь коментар
03.06.2020 22:15 Відповісти
де шаурма? ой..мав на увазі рукавички та окуляри..
показати весь коментар
03.06.2020 22:16 Відповісти
кстати, если врачи вот в таких "защитных" костюмах работают с больными - не удивительно, что они все перезаражались.
показати весь коментар
03.06.2020 22:16 Відповісти
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4819
показати весь коментар
03.06.2020 22:31 Відповісти
ЗЕбилизм карантином не лечится !
показати весь коментар
03.06.2020 23:33 Відповісти
а где врачи возьмут респираторы класса минимум FFP-2, если все продано за кордон ?
кстати, обратите внимание, Зеленский все же в респираторе, в отличие от остальных !
показати весь коментар
03.06.2020 23:32 Відповісти
А нахрена ему маску надели ???
показати весь коментар
03.06.2020 22:16 Відповісти
что бы у врачей от такого отвратительного вида не началась рвота.
показати весь коментар
03.06.2020 22:19 Відповісти
Зелёное гавно завоняло на весь город, тьфу блин.
показати весь коментар
03.06.2020 22:17 Відповісти
Интересно, а рояль в этой лаборатории есть?
показати весь коментар
03.06.2020 22:17 Відповісти
А что он в этом понимает? Ходил, головой тряс с умным видом? Только сотрудников напрягал.
показати весь коментар
03.06.2020 22:17 Відповісти
Почему без шапки?
показати весь коментар
03.06.2020 22:19 Відповісти
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3859
показати весь коментар
03.06.2020 22:21 Відповісти
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
03.06.2020 22:22 Відповісти
до речі, мишка з'їдає за день лише 3 (ТРИ !!!!!) грами зерна


отож, ДУ-МАЙ-ТЕ, хто з'їв ешелони
показати весь коментар
03.06.2020 23:36 Відповісти
Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Источник: https://censor.net.ua/n3199907
Это Порох виноват, шо тут непонятного.
И почему халаты не зеленые. Не по феншую.
показати весь коментар
03.06.2020 22:21 Відповісти
приоритеты В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2719
показати весь коментар
03.06.2020 22:23 Відповісти
кабаев когда ходил был похож на космонавта.а бубочка даже без перчаток и шапки.вывод : слуги олигархов - короной не болеют.болеют пересічні громодяни
показати весь коментар
03.06.2020 22:24 Відповісти
Дивиться на все як баран на нові ворота.
показати весь коментар
03.06.2020 22:29 Відповісти
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
показати весь коментар
03.06.2020 22:33 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер



Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... Alex Drone
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
показати весь коментар
03.06.2020 22:29 Відповісти
Гастролер. «...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях" О. Забужко
показати весь коментар
03.06.2020 22:39 Відповісти
Кловун йде чітко слід у слід за путєним - перевдягається як сам не свій і вже починає потихеньку "підростати та підростати". На фотографіях поступово стає самим високим. А в інтернеті все вище й вище...
показати весь коментар
03.06.2020 22:37 Відповісти
так- воно ще цицьки голить
показати весь коментар
03.06.2020 22:39 Відповісти
Не в тему .
Эту Раду нужно менять .
Причём , всех бывших , всех созывов - с расстрелом и конфискацией имущества у них самих и членов их семей .
Без суда , просто по факту бывшего тадепутства .
И это только начало .
показати весь коментар
03.06.2020 22:39 Відповісти
угу. вы уже выбрали "не бывших" год и страна в жопе. не может кухарка управлять страной.
показати весь коментар
03.06.2020 22:47 Відповісти
Мендель (на нижньому фото друга зліва) маску під носом тримає; не оділа, як положено.
показати весь коментар
03.06.2020 22:45 Відповісти
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9889
показати весь коментар
03.06.2020 22:46 Відповісти
В День города криворожане увидят ростовых кукол, купленных для библиотек в рамках «Общественного бюджета»
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 311
показати весь коментар
03.06.2020 22:46 Відповісти
видео посещения хмельницкого бедосиком
внимание на количество и действия охранников. "всенародная любовь и поддержка"
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639
показати весь коментар
03.06.2020 22:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XXkEwGr09dw Слуги народу заставляють людей носити намордники, а самі їх не носять Відео
показати весь коментар
03.06.2020 22:53 Відповісти
Ну ладно бы написали "посетил"... "ознакомился с работой"... Но это было бы не в жанре комедии... "Проинспектировал" смешнее... "Владимир Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 и дал несколько очень полезных советов по ускорению синтеза белка в молекулах профанита во время охренизации апперцепции внешней наволочки вируса..."
показати весь коментар
03.06.2020 23:31 Відповісти
ЗЕ "проінспетував"? А ми вважаємо що дурнику організували екскурсію в лабораторію - він так вчиться бути президентом. Пять років екскурсій це вам не "пять тисяч відер" і золотий ключик в бєніній кишені... От сміху було!
показати весь коментар
03.06.2020 23:33 Відповісти
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 825
показати весь коментар
03.06.2020 23:54 Відповісти
Зеленський працює не на Україну, а лише на рейтинги. Виборча компанія в розпалі.
показати весь коментар
04.06.2020 00:39 Відповісти
"Инспектор" хренов, он зеленого понятия не имеет о том, что "инспектирует", но фоточки (в костюмах за деньги Пороха) для зебыдла самое оно)))
показати весь коментар
04.06.2020 01:35 Відповісти
Ще відосики попереду.
показати весь коментар
04.06.2020 01:55 Відповісти
Хто тим грошам ноги відрубав що ніяк до медиків не дійдуть?
показати весь коментар
04.06.2020 01:54 Відповісти
Від самої назви вже смішно. Звучит як назва мініатюри в кварталі.... Хоча, це ЗЕлене бидло нас всіх вже перетворило на квартал.
показати весь коментар
04.06.2020 07:47 Відповісти
нема чого більше робити президенту, ніж різну херню інспектувати та піаритись, справжній молорос, точніше совок одеський
показати весь коментар
04.06.2020 15:10 Відповісти
нахера тобі Єрмак, його туди посилай, та поближче до коронавірусу, хай проінспектує гуртожитки та станції швидкої допомоги, та як і в яких умовах лікують ковідних у лікарнях, а Ляшка до громадського транспорту на інспектування
показати весь коментар
04.06.2020 15:15 Відповісти
 
 