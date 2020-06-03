У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області проінспектував роботу і оснащення лабораторії мікробіологічних досліджень, а також обговорив питання доплат медикам, які працюють з COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський оглянув лабораторію головного управління "Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України" та приміщення, де приймають зразки біоматеріалу, відібрані для тестування на наявність COVID-19. Співробітники показали президенту медичну техніку, зокрема ампліфікатор, придбаний для центру меценатами.
Також Зеленський поцікавився ситуацією з виплатою доплат до заробітних плат медикам, які борються з COVID-19 та обговорив з персоналом центру проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом для підготовки системи охорони здоров'я до можливої другої хвилі поширення коронавірусу.
"Навіть коли гроші знайшли, вони не доходять до лікарів. І це по всій країні. Все треба вручну нам перевіряти з головним санітарним лікарем. Це неправильно. Треба точно знати, що гроші доходять", – зауважив глава держави.
Крім того, співробітники центру поскаржилися на брак професійних кадрів. Зокрема, існує проблема з підготовкою лаборантів, які працюють над мікробіологічними дослідженнями. За словами заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, останніми роками в Україні взагалі не готували відповідних фахівців.
Зеленський закликав працівників лабораторії оперативно повідомляти про можливі проблеми, які виникають у роботі. "Це дуже важливі речі. Поки не побудуємо систему в країні, будемо так спілкуватися", – зазначив президент.
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посмотри внимательно, у них на ногах БАХИЛЫ!!!
кстати, обратите внимание, Зеленский все же в респираторе, в отличие от остальных !
отож, ДУ-МАЙ-ТЕ, хто з'їв ешелони
Это Порох виноват, шо тут непонятного.
И почему халаты не зеленые. Не по феншую.
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... Alex Drone
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
Эту Раду нужно менять .
Причём , всех бывших , всех созывов - с расстрелом и конфискацией имущества у них самих и членов их семей .
Без суда , просто по факту бывшего тадепутства .
И это только начало .
внимание на количество и действия охранников. "всенародная любовь и поддержка"
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639