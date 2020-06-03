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Лоукостер Ryanair планує запустити перші рейси з України до Італії з 6 липня. Ціна квитка - від 40 євро

Лоукостер Ryanair планує запустити перші рейси з України до Італії з 6 липня. Ціна квитка - від 40 євро

Ірландський лоукостер Ryanair планує вже в липні відновити рейси з України в 4 міста Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Ryanair Україна".

Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:

  • Київ-Рим;
  • Київ-Мілан (Бергамо);
  • Львів-Болонья;
  • Харків-Мілан (Бергамо);
  • Одеса-Мілан (Бергамо);
  • Одеса-Болонья.

Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:

  • Київ-Болонья;
  • Київ-Катанія;
  • Львів-Мілан (Бергамо).

А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:

  • Львів-Рим;
  • Одеса-Рим.

Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.

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Автор: 

авіасполучення (3065) Ryanair (466)


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а беня запустить на Одесу, але за 100$
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03.06.2020 22:17 Відповісти
До Одеси далі ніж до Макаронії патамушта.
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03.06.2020 22:20 Відповісти
- А у Вас коронавирус Китайский?
- Нет! Что Вы! Чистая Италия
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03.06.2020 22:20 Відповісти
Треба запускати, бо шоперши вже скучили за міланським шопінгом. Їм нема шо в інстаграм викладати.
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03.06.2020 23:32 Відповісти
 
 