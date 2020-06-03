Лоукостер Ryanair планує запустити перші рейси з України до Італії з 6 липня. Ціна квитка - від 40 євро
Ірландський лоукостер Ryanair планує вже в липні відновити рейси з України в 4 міста Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Ryanair Україна".
Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:
- Київ-Рим;
- Київ-Мілан (Бергамо);
- Львів-Болонья;
- Харків-Мілан (Бергамо);
- Одеса-Мілан (Бергамо);
- Одеса-Болонья.
Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:
- Київ-Болонья;
- Київ-Катанія;
- Львів-Мілан (Бергамо).
А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:
- Львів-Рим;
- Одеса-Рим.
Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.
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