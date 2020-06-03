Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 9 учасникам стрілянини в Броварах

Шевченківський районний суд Києва в середу, 3 червня, обрав запобіжний захід 9 затриманим учасникам перестрілки в Броварах, серед яких кримінальний авторитет, який "виступив" на стороні місцевих перевізників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації Національної поліції Київської області.

Як повідомляють у поліції, станом на 19:00 столичний суд обрав запобіжний захід чотирьом особам - арешт терміном на 60 діб без права внесення застави. Одному - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 630 тис. 300 грн, ще одному - цілодобовий домашній арешт.

Станом на 21:00 ще чотирьом фігурантам, зокрема організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха", обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

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Станом на 21:30 ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 840 тис. грн.

"Наразі всім затриманим чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 особам оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15, ч.2 ст.115 КК)", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.