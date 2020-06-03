УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12796 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
7 031 93

Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. Його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Про це в Facebook повідомила ексглава відомства Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ж, є ймовірність, що пошуки нового міністра освіти і науки добігають свого завершення. Знаючи з джерел, як активно лобіюють цього кандидата, є всі підстави стверджувати - з кандидатурою визначились. Сергій Шкарлет - наш ймовірний наступний очільник МОН", - впевнена Новосад.

Вона зазначає, що можна сперечатись про необхідний досвід для відповідності посаді міністра, але при цьому у члена уряду мають бути цінності. "З 2014 ми звикли це називати узагальнено - цінностями Майдану", - зазначила ексчиновниця. І привела низку цитат Шкарлета, який у різні роки заявляв про свою прихильність Партії регіонів.

"Так, ви скажете, що у 2010 у людини могли бути ілюзії. Ок. Але як ця ж людина могла, за словами джерел, примушувати студентів зняти українські прапори з гуртожитку під час Революції Гідності? Йдемо далі. Чому ж така шалена підтримка саме пана Сергія? Відповідь дуже проста - окремій когорті ректорів дуже потрібен свій зручний міністр. Який буде не про якість освіти, бо для цього треба непопулярні кроки. А про зручність, заради збереження своїх посад. І грошей", - повідомила Новосад.

Читайте також: Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

За її інформацією, Шкарлет зможе провести через уряд "такі бажані для окремих очільників університетів зміни": 
- скасування ЗНО на вступ після коледжів;
- обмеження ЗНО на магістратуру;
- скасування KPI для ректорів;
- скасування індикативної собівартості;
- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.

"Це те, що можна протягнути урядом. Амбітні ж бажання ректорів сягають, наприклад, такої бажаної зміни як зняття обмеження на кількість строків перебування на посаді. До чого ці всі зміни? Дуже просто - окремим ректорам, і вочевидь, пану Сергію, чхати на якість освіти, на майбутнє студентів, їм треба не хороші студенти - їм треба КОНТИНГЕНТ. Саме так називаються в їхньому світі вступники з будь-яким рівнем знань, з яких вони просто знімають гроші. Тому їм геть незручні ті зміни, які зробили і наша команда, і попередні", - впевнена колишня міністерка.

Вона застерегла: "Високопоставлена особа, яка приймає рішення може сказати: "Так він же подобається ректорам! Хороший же варіант, треба брати!" Звісно подобається. Тому що це про їхні інтереси, але аж ніяк не про наші з вами".

Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад 01

Читайте також: Призначення міністра освіти розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

Автор: 

призначення (2275) Міносвіти (1411) реформи (3206) Новосад Ганна (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Хто ще сумнівається,що СН є неоригами?
показати весь коментар
03.06.2020 23:12
+18
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 9364
показати весь коментар
03.06.2020 23:13
+17
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
03.06.2020 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ще сумнівається,що СН є неоригами?
показати весь коментар
03.06.2020 23:12 Відповісти
Друга людина в державі, "молодой регионал", який ратує за зміну закону про мову. Що тут ще говорити
показати весь коментар
03.06.2020 23:32 Відповісти
І знову ця ватна маячня. Згинь
показати весь коментар
03.06.2020 23:48 Відповісти
Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад - Цензор.НЕТ 6665
показати весь коментар
03.06.2020 23:37 Відповісти
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2068
показати весь коментар
03.06.2020 23:16 Відповісти
Тем что вы осознанно выбрали подкацапного ублюдка.
И за это отвечать будете жизнью и кровью рано или поздно.
показати весь коментар
03.06.2020 23:24 Відповісти
ПНХ, ублюдок ватный.
показати весь коментар
03.06.2020 23:32 Відповісти
ти ще Ющенка занеси до списку ригів.
показати весь коментар
03.06.2020 23:18 Відповісти
оставь его в покое!!"! тебе было сказано: ци руки ничого не брали**. че непонятного? он уже в истории и является единственным, которого не тягают по судам!!!!!
показати весь коментар
03.06.2020 23:21 Відповісти
Прощай ЗНО? Хай живе корупція ректорів?
показати весь коментар
03.06.2020 23:13 Відповісти
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 9364
показати весь коментар
03.06.2020 23:13 Відповісти
Канатчикова дача в чистом виде.
показати весь коментар
03.06.2020 23:15 Відповісти
ВАКС вынес свой первый оправдательный приговор
СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2020, 20:33

Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 245510064 ПРОСМОТРА

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F3%2F7254374%2F&text=%C2%C0%CA%D1%20%E2%FB%ED%E5%F1%20%F1%E2%EE%E9%20%EF%E5%F0%E2%FB%E9%20%EE%EF%F0%E0%E2%E4%E0%F2%E5%**%FC%ED%FB%E9%20%EF%F0%E8%E3%EE%E2%EE%F0 Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/#comments 13Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455

Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор - оправдал судью по поводу обвинения в недекларировании.
Источник: пресс-служба ВАКС в https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/272357694134870 Facebook
Детали: В Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению бывшего судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в совершении уголовного преступления - декларирование недостоверной информации.
Сторона обвинения указывала на то, что ответчик не представил свою декларацию.
На самом деле обвиняемый распечатал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом, а те ее не обнародовали. Он якобы по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую для внесения электронной декларации в реестр.
Суд признал мужчину невиновным и вынес оправдательный приговор.
показати весь коментар
03.06.2020 23:14 Відповісти
Хто казав, що Петро мусів впровадити всі 144 потужні реформи?

А - самі, самі, зебіли? Вам - не потрібно?

Ви, зебіли, хоч на цьому елементарному прикладі відкат реформ бачите, чи ні?
показати весь коментар
03.06.2020 23:15 Відповісти
А кто тебе сказал, что они их раньше хотели?
Быдло хочет, чтобы было просто и понятно, как при Яныке.

Если кум пробился, то и они пробьются. Денег занес - все в ажуре.
Именно это выбирало быдло в лице ЗЕ.
И наша большая ошибка, что мы до сих пор считаем, что они просто дураки. Нет. Они осознанно выбирали криминальную, корумпированную систему.
показати весь коментар
03.06.2020 23:20 Відповісти
Посмотрите на youtube Луганского, когда он ищет голосовавших за Зе и я вам гарантирую, что лукашисты голосуют за то же самое...
показати весь коментар
03.06.2020 23:38 Відповісти
Та що вони там бачать... немає слів....
показати весь коментар
03.06.2020 23:21 Відповісти
В кодлане Коломойского самой умной оказалась Новосад: быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли.Никто её не ищет и ничего у неё не отбирают.
показати весь коментар
03.06.2020 23:18 Відповісти
Она же в первом своём обращении, после назначения на должность, с дюжину ошибок сделала в посте на Фейсбуке...
показати весь коментар
03.06.2020 23:42 Відповісти
Новосад была вполне нормальной, несмотря на то, что шла от зелёных. Она была замминистра образования им при Порошенко и бывшая министр её хвалила. Так что,это не Новосад свалила, а от неё избавились, как от всех, кто против рыгов.
показати весь коментар
04.06.2020 09:50 Відповісти
Пожелаем Новосад в квартире которая «появилась» жить-поживать и добра наживать.
показати весь коментар
04.06.2020 12:00 Відповісти
Голосування в Громраду ДБР - накручування голосів з Москви та Калуги

Дуже цікавий аналіз протоколів електронного голосування у Раду громадського контролю за діяльністю ДБР, за результатами якого у РГК ДБР "дивним" чином пройшли тільки адвокати підозрюваних у різних злочинах мусорів.
Я вже писав, що ГО "Електронна демократія" вже ставила цікаві питання керівництву ДБР про систему, яка використовується для голосування https://enigma.club/articles/dbr-sfalsifikuvalo-rezultati-viboriv-u-gromadsku-radu-dbr ДБР сфальсифікувало результати виборів у Громадську раду ДБР . І ось натрапив ще на один аналіз від хактивістів "Українського Кіберальянсу"
https://www.facebook.com/ruheight?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKXSibUb8Ig9slN8zWskQQj4LzwvaGEIEehb-7PW_wkWJzSJ8OJF6YPZltIx3tMZLJiSUYSlclIVk_&hc_ref=ARTCWPBXJ_0w1okhuE8a7Z1X6P9peAFMkUat8WeqZUjFzHPKjKTnBVJPk1Y0Tc1hX8E&fref=nf Sean Brian Townsend
"З інтересом вивчив протокол голосування в РГК ДБР. У ньому взяло участь близько 13 тисяч "людина". Дуже цікаво виглядає топ-10 підмереж. Так як ДБР замазали тільки останній октет, то дуже зручно визначати їх приналежність. І там немає жодного великого провайдера, зате є Дата-центри Москви та Калуги, які звичайним користувачам нічого не роздають, і їх колеги з Харкова, Словаччини та Литви. Так що є всі підстави вважати, що як мінімум половина "голосів" - звичайна накрутка. Не кажучи вже про те, що для того щоб пояснити появу ста "людина" з підмережі на 254 адреси принципу Дирихле буде явно недостатньоКандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 958 Дурники навіть голосуючих не змогли толком порахувати. На сторінці ДБР написано 14 тисяч, якщо порахувати унікальні хеші, то їх 12952 (при цьому окремі користувачі закидали більше п'яти "бюлетенів"), а якщо зв'язку хеш + мережу, то 13464. Справа навіть не в тому, що вони в Росії, а втому що їх а) неприродно багато б) це хостинг-провайдери, які здають сервера в оренду. Вони не роздають інтернет як звичайний ISP."
показати весь коментар
03.06.2020 23:18 Відповісти
Так и с набсоветом НАБУ было то же самое.

За ЗЕлень и разного сорта ватное говно голоса накручивались из Роиси.
показати весь коментар
03.06.2020 23:22 Відповісти
ПНХ, животное.
показати весь коментар
03.06.2020 23:25 Відповісти
https://www.facebook.com/controlNABU/posts/3032261523486679 Громадський контроль НАБУ : Нажаль, маємо обґрунтовані підстави вважати, що проти «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій велася нечесна гра з вживанням накручування голосів, що дозволило двом представникам з проросійськими поглядами (Діордіці та Апасову) з невеликим відривом обійти представників ветеранських організацій.
Наприклад, https://voting.nabu.gov.ua/voting/public/public_report.txt подивимось на комбінацію SEL=1,2,7,8,14,15,16,20,25,33,34
Таких результатів зустрілося усього 1958 разів, з них 1955 використовують тільки пошту meta.ua, тобто 99.85%.
Хоча доля пошти meta.ua в загальному підсумку голосування складає лише 4.7%, а більшість учасників голосування користувались поштою на gmail.com.
Також легко побачити, що використовувалися однакові пули IP-адрес (у більшості, поза межами України),
185.50.*.*,
95.181.*.*,
193.9.*.*,
79.110.*.*
Тому можна вже зараз констатувати, що після видалення очевидних вкидів, проросійські кандидати очевидно не потраплять до РГК НАБУ та перемога «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій стане повною та беззаперечною.
показати весь коментар
03.06.2020 23:31 Відповісти
Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад - Цензор.НЕТ 8576
показати весь коментар
03.06.2020 23:30 Відповісти
зедебільний, а ти зараз теж на Цензорі, де "одні боти..". Тобто ти про себе пишеш:" изгои ограниченные в развитии". - погоджуюсь в твоєму випадку.
показати весь коментар
03.06.2020 23:28 Відповісти
У зверюшки случилась истерика.
показати весь коментар
03.06.2020 23:35 Відповісти
Да хотя бы в высшей школе догадались бы наконец убрать всех тех у кого был партбилет кпсс! Да каждый третий препод там такой. А ректоры, проректоры и прочая так 90%! А то что все обозначеные потом в рыги записались---та к бабке не ходи! Такая нужна была декомунизация и именно с ВУЗов начинать. А потом по цепочке вниз до школ. Там дуры с начёсом от 50 до 70 лет по утрам на принцип по утрам в учительской поют:*Взвейтесь кострами дети рабочих.....! И по сей день и даже на карантине!
показати весь коментар
03.06.2020 23:20 Відповісти
Продвигают и продвигают...Что с того? А продвинут ли?

Тут могие продвигают уже год 15-% вого. И что?
Пихать будут до тошноты всех. И никого из этой шоблы не смущает, что это все! Это Тимошенко наших дней.
Очень понятна позиция Цензора. Разгонять кипишь(хайп по современному). Типа битва за умы. За умы, но в лучших проявлениях пропаганды. Кто сказал , что её нет у нас? Есть, тошнотворная, подогреваемая адептами пораженца.
У них нет царя лучше...как и впрочем и в Мордоре.
показати весь коментар
03.06.2020 23:37 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2020 23:57 Відповісти
Семейные разговоры, правда, иногда становятся материалом для стендап-монологов Зеленского. Из них мы можем узнать, что его дочь https://www.youtube.com/watch?v=113lSKRvjGM мечтает стать продюсером и что она, как и многие ее сверстники, https://www.youtube.com/watch?v=VPE2hv8qbBc хочет уехать из Украины потому, что чувствует себя в стране небезопасно. Но родители против, и пока им удается сдерживать этот порыв.
показати весь коментар
03.06.2020 23:44 Відповісти
Папочку забрала бы с собой из Украины, как же ты без него - да поскорее? В Рашке народ грубый, обидят. А в другой стране ей продюсером не стать.
показати весь коментар
03.06.2020 23:58 Відповісти
Цікаво які там моральні принципи і цінності є у Новосад - сміх один.
показати весь коментар
04.06.2020 00:10 Відповісти
Зе-команда уже убила медицинскую реформу, почти убила реформу прокуратуры, теперь убьют реформу образования.
Ломать - не строить.
Всё возвращается ко временам Януковича. Встречайте "русский мир".
показати весь коментар
04.06.2020 00:44 Відповісти
Зеленский - это беда Украины.
показати весь коментар
04.06.2020 00:46 Відповісти
Знову вам євреї завинили в вашій імпотентності.
показати весь коментар
04.06.2020 09:56 Відповісти
Ой, ладно всё на евреев спихивать. Отлично на Западной Украине чистокровные украинцы занимаются контрабандной, рубкой леса, незаконной добычей янтаря. Такие прям все хорошие и добрые, ага. И, главное, честные.
показати весь коментар
04.06.2020 10:15 Відповісти
Біда України в імпотентному населенні.
показати весь коментар
04.06.2020 09:57 Відповісти
Країну заштовхали в стан аномії. Населення є жертвою, а не причиною цього стану.
показати весь коментар
04.06.2020 13:55 Відповісти
Единственное что дает способным детям из малообеспеченных семей возможность учиться в ВУЗах это ЗНО. И это единственное достижение за 30 лет. Отмена ЗНО это тотальная коррупция и полнейшая, окончательная и безоговорочная капитуляция образования до уровня плинтуса.
показати весь коментар
04.06.2020 02:28 Відповісти
Існує багато шляхів до освіти і без ЗНО. В світі вже давно це обкатали.
показати весь коментар
04.06.2020 09:55 Відповісти
Мета освіти - це не вражати сусідніх алкоголіків виглядом пластикового диплому, а підготовка до складного виду діяльності і визнання професіоналами готовності "адепта". Тому якщо людина займається самоосвітою безсистемно і поза межами професійної підготовки їй дуже важко і часто навіть неможливо отримання визнання професіоналів які завжди і всюди наполягають на проходженні базової, формальної та стандартної підготовки. Ну не можна стати хірургом не провівши сотні годин в морзі ріжучи трупи! Як писав Бернард Шоу "Кожна професія це змова професіоналів проти непосвячених". Мої лекції прослухало за 10 років близько 6000 студентів але лише двох я по справжньому вчив. Так сталось лише тому що лише ці дві особи дійсно наполегливо працювали виконуючи всі рекомендації, аналізуючи та піддаючи критиці все з чим мали справу. Питання не в тому щоб "багато знати", а в умінні адаптовувати та застосовувати знання. Ще Гегель писав що "Багатознання нікому не додало розуму".
показати весь коментар
04.06.2020 13:53 Відповісти
Проблеми освіти та влади ректорів існує виключно тому що, в Україні всіма можливими шляхами відмежовуються від впровадження "Болонського процесу". Ввели покруча, який назвали болонською рехвормою, яка не має відношення ні до "Процесу" ні до любимої болонки королеви.
Ректори вчепилися зубами в бюджет в обмін на організовані колони студентів на виборах. У нас так і не ввели мобільність студентів та фінансову незалежність Вишів. Тому що, в такій системі всі ці ректори втратять годівницю. А гроші там не маленькі.
показати весь коментар
04.06.2020 09:54 Відповісти
Зеленський замінює невігласів сепарами. Все по плану фуйла
показати весь коментар
04.06.2020 10:37 Відповісти
 
 