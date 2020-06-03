Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. Його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Про це в Facebook повідомила ексглава відомства Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ж, є ймовірність, що пошуки нового міністра освіти і науки добігають свого завершення. Знаючи з джерел, як активно лобіюють цього кандидата, є всі підстави стверджувати - з кандидатурою визначились. Сергій Шкарлет - наш ймовірний наступний очільник МОН", - впевнена Новосад.
Вона зазначає, що можна сперечатись про необхідний досвід для відповідності посаді міністра, але при цьому у члена уряду мають бути цінності. "З 2014 ми звикли це називати узагальнено - цінностями Майдану", - зазначила ексчиновниця. І привела низку цитат Шкарлета, який у різні роки заявляв про свою прихильність Партії регіонів.
"Так, ви скажете, що у 2010 у людини могли бути ілюзії. Ок. Але як ця ж людина могла, за словами джерел, примушувати студентів зняти українські прапори з гуртожитку під час Революції Гідності? Йдемо далі. Чому ж така шалена підтримка саме пана Сергія? Відповідь дуже проста - окремій когорті ректорів дуже потрібен свій зручний міністр. Який буде не про якість освіти, бо для цього треба непопулярні кроки. А про зручність, заради збереження своїх посад. І грошей", - повідомила Новосад.
За її інформацією, Шкарлет зможе провести через уряд "такі бажані для окремих очільників університетів зміни":
- скасування ЗНО на вступ після коледжів;
- обмеження ЗНО на магістратуру;
- скасування KPI для ректорів;
- скасування індикативної собівартості;
- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.
"Це те, що можна протягнути урядом. Амбітні ж бажання ректорів сягають, наприклад, такої бажаної зміни як зняття обмеження на кількість строків перебування на посаді. До чого ці всі зміни? Дуже просто - окремим ректорам, і вочевидь, пану Сергію, чхати на якість освіти, на майбутнє студентів, їм треба не хороші студенти - їм треба КОНТИНГЕНТ. Саме так називаються в їхньому світі вступники з будь-яким рівнем знань, з яких вони просто знімають гроші. Тому їм геть незручні ті зміни, які зробили і наша команда, і попередні", - впевнена колишня міністерка.
Вона застерегла: "Високопоставлена особа, яка приймає рішення може сказати: "Так він же подобається ректорам! Хороший же варіант, треба брати!" Звісно подобається. Тому що це про їхні інтереси, але аж ніяк не про наші з вами".
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2020, 20:33
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F3%2F7254374%2F&text=%C2%C0%CA%D1%20%E2%FB%ED%E5%F1%20%F1%E2%EE%E9%20%EF%E5%F0%E2%FB%E9%20%EE%EF%F0%E0%E2%E4%E0%F2%E5%**%FC%ED%FB%E9%20%EF%F0%E8%E3%EE%E2%EE%F0 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/#comments 13
Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор - оправдал судью по поводу обвинения в недекларировании.
Источник: пресс-служба ВАКС в https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/272357694134870 Facebook
Детали: В Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению бывшего судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в совершении уголовного преступления - декларирование недостоверной информации.
Сторона обвинения указывала на то, что ответчик не представил свою декларацию.
На самом деле обвиняемый распечатал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом, а те ее не обнародовали. Он якобы по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую для внесения электронной декларации в реестр.
Суд признал мужчину невиновным и вынес оправдательный приговор.
А - самі, самі, зебіли? Вам - не потрібно?
Ви, зебіли, хоч на цьому елементарному прикладі відкат реформ бачите, чи ні?
Быдло хочет, чтобы было просто и понятно, как при Яныке.
Если кум пробился, то и они пробьются. Денег занес - все в ажуре.
Именно это выбирало быдло в лице ЗЕ.
И наша большая ошибка, что мы до сих пор считаем, что они просто дураки. Нет. Они осознанно выбирали криминальную, корумпированную систему.
Дуже цікавий аналіз протоколів електронного голосування у Раду громадського контролю за діяльністю ДБР, за результатами якого у РГК ДБР "дивним" чином пройшли тільки адвокати підозрюваних у різних злочинах мусорів.
Я вже писав, що ГО "Електронна демократія" вже ставила цікаві питання керівництву ДБР про систему, яка використовується для голосування https://enigma.club/articles/dbr-sfalsifikuvalo-rezultati-viboriv-u-gromadsku-radu-dbr ДБР сфальсифікувало результати виборів у Громадську раду ДБР . І ось натрапив ще на один аналіз від хактивістів "Українського Кіберальянсу"
https://www.facebook.com/ruheight?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKXSibUb8Ig9slN8zWskQQj4LzwvaGEIEehb-7PW_wkWJzSJ8OJF6YPZltIx3tMZLJiSUYSlclIVk_&hc_ref=ARTCWPBXJ_0w1okhuE8a7Z1X6P9peAFMkUat8WeqZUjFzHPKjKTnBVJPk1Y0Tc1hX8E&fref=nf Sean Brian Townsend
"З інтересом вивчив протокол голосування в РГК ДБР. У ньому взяло участь близько 13 тисяч "людина". Дуже цікаво виглядає топ-10 підмереж. Так як ДБР замазали тільки останній октет, то дуже зручно визначати їх приналежність. І там немає жодного великого провайдера, зате є Дата-центри Москви та Калуги, які звичайним користувачам нічого не роздають, і їх колеги з Харкова, Словаччини та Литви. Так що є всі підстави вважати, що як мінімум половина "голосів" - звичайна накрутка. Не кажучи вже про те, що для того щоб пояснити появу ста "людина" з підмережі на 254 адреси принципу Дирихле буде явно недостатньо Дурники навіть голосуючих не змогли толком порахувати. На сторінці ДБР написано 14 тисяч, якщо порахувати унікальні хеші, то їх 12952 (при цьому окремі користувачі закидали більше п'яти "бюлетенів"), а якщо зв'язку хеш + мережу, то 13464. Справа навіть не в тому, що вони в Росії, а втому що їх а) неприродно багато б) це хостинг-провайдери, які здають сервера в оренду. Вони не роздають інтернет як звичайний ISP."
За ЗЕлень и разного сорта ватное говно голоса накручивались из Роиси.
Наприклад, https://voting.nabu.gov.ua/voting/public/public_report.txt подивимось на комбінацію SEL=1,2,7,8,14,15,16,20,25,33,34
Таких результатів зустрілося усього 1958 разів, з них 1955 використовують тільки пошту meta.ua, тобто 99.85%.
Хоча доля пошти meta.ua в загальному підсумку голосування складає лише 4.7%, а більшість учасників голосування користувались поштою на gmail.com.
Також легко побачити, що використовувалися однакові пули IP-адрес (у більшості, поза межами України),
185.50.*.*,
95.181.*.*,
193.9.*.*,
79.110.*.*
Тому можна вже зараз констатувати, що після видалення очевидних вкидів, проросійські кандидати очевидно не потраплять до РГК НАБУ та перемога «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій стане повною та беззаперечною.
Тут могие продвигают уже год 15-% вого. И что?
Пихать будут до тошноты всех. И никого из этой шоблы не смущает, что это все! Это Тимошенко наших дней.
Очень понятна позиция Цензора. Разгонять кипишь(хайп по современному). Типа битва за умы. За умы, но в лучших проявлениях пропаганды. Кто сказал , что её нет у нас? Есть, тошнотворная, подогреваемая адептами пораженца.
У них нет царя лучше...как и впрочем и в Мордоре.
Ломать - не строить.
Всё возвращается ко временам Януковича. Встречайте "русский мир".
Ректори вчепилися зубами в бюджет в обмін на організовані колони студентів на виборах. У нас так і не ввели мобільність студентів та фінансову незалежність Вишів. Тому що, в такій системі всі ці ректори втратять годівницю. А гроші там не маленькі.