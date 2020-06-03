Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. Його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Про це в Facebook повідомила ексглава відомства Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ж, є ймовірність, що пошуки нового міністра освіти і науки добігають свого завершення. Знаючи з джерел, як активно лобіюють цього кандидата, є всі підстави стверджувати - з кандидатурою визначились. Сергій Шкарлет - наш ймовірний наступний очільник МОН", - впевнена Новосад.

Вона зазначає, що можна сперечатись про необхідний досвід для відповідності посаді міністра, але при цьому у члена уряду мають бути цінності. "З 2014 ми звикли це називати узагальнено - цінностями Майдану", - зазначила ексчиновниця. І привела низку цитат Шкарлета, який у різні роки заявляв про свою прихильність Партії регіонів.

"Так, ви скажете, що у 2010 у людини могли бути ілюзії. Ок. Але як ця ж людина могла, за словами джерел, примушувати студентів зняти українські прапори з гуртожитку під час Революції Гідності? Йдемо далі. Чому ж така шалена підтримка саме пана Сергія? Відповідь дуже проста - окремій когорті ректорів дуже потрібен свій зручний міністр. Який буде не про якість освіти, бо для цього треба непопулярні кроки. А про зручність, заради збереження своїх посад. І грошей", - повідомила Новосад.

Читайте також: Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

За її інформацією, Шкарлет зможе провести через уряд "такі бажані для окремих очільників університетів зміни":

- скасування ЗНО на вступ після коледжів;

- обмеження ЗНО на магістратуру;

- скасування KPI для ректорів;

- скасування індикативної собівартості;

- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.

"Це те, що можна протягнути урядом. Амбітні ж бажання ректорів сягають, наприклад, такої бажаної зміни як зняття обмеження на кількість строків перебування на посаді. До чого ці всі зміни? Дуже просто - окремим ректорам, і вочевидь, пану Сергію, чхати на якість освіти, на майбутнє студентів, їм треба не хороші студенти - їм треба КОНТИНГЕНТ. Саме так називаються в їхньому світі вступники з будь-яким рівнем знань, з яких вони просто знімають гроші. Тому їм геть незручні ті зміни, які зробили і наша команда, і попередні", - впевнена колишня міністерка.

Вона застерегла: "Високопоставлена особа, яка приймає рішення може сказати: "Так він же подобається ректорам! Хороший же варіант, треба брати!" Звісно подобається. Тому що це про їхні інтереси, але аж ніяк не про наші з вами".

Читайте також: Призначення міністра освіти розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.