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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина проти коронавірусу може не дати тривалого імунітету, - головний інфекціоніст США Фаучі

Вакцина проти коронавірусу може не дати тривалого імунітету, - головний інфекціоніст США Фаучі

Директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі сумнівається щодо тривалості дії потенційної вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Якщо COVID поводитиметься, як інші коронавіруси, скоріш за все імунітет буде тривати недовго", - сказав в інтерв’ю виданню JAMA лікар Фаучі. Він зауважив, що вакцина проти коронавірусів, які викликають ОРВІ, як правило, діє від трьох то шести місяців, і майже завжди менше року.

Інші вчені налаштовані більш оптимістично. Вони стверджують, що мутації вірусу не є настільки значними, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, мають бути дієвими як проти тих мутацій, що існують сьогодні так, так й проти майбутніх мутацій нового коронавірусу.

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"Цей вірус мутує, але, не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємось, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити", - говорить професор Канзаського Університету, вірусолог Брендон Декоскі.

Національний інститут здоров’я США наразі проводить клінічні випробування вакцини разом з компанією Moderna. Фаучі каже, що науковці планують залучити 30 тисяч осіб до третьої фази випробувань, яка почнеться у липні. Він каже, що нині він прямо чи опосередковано задіяний у чотирьох випробуваннях з розробки потенційної вакцини. Фаучі висловив сподівання, що вже на початку 2021 року вони отримають сотні мільйонів доз вакцини. Разом з тим він висловив "обережний оптимізм" щодо ефективності потенційної вакцини. "На те, щоб отримати відповідь, чи вакцина працює, можуть піти місяці", - сказав лікар.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22568) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Угу. А больше 100 тыс. в США вдруХ умерли от аппендицита...
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04.06.2020 00:00
+4
Вібратор дружина хоч не вмикала?
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03.06.2020 23:46
+3
Швеция признает: ее стратегия борьбы с COVID-19 неверна

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом - отказ от самоизоляции - была отчасти ошибочной. "Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, то заняли бы промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир".
Об этом сообщает 3 июня агентство https://ria.ru/20200603/1572408793.html РИА Новости слова Тегнелла, сказанные в интервью Sveriges Radio.
Эксперт признал, что значительное количество летальных исходов COVID-19 можно было предотвратить, введя более жесткие ограничительные меры. Какие именно меры требовались, Тегнелл пока не может сказать, но полагает, что запрещать всю общественную жизнь, как это сделали правительство других стран, также было ошибкой.
На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3WamK/anders-tegnells-markering-kanner-mig-som-en-slagpase Aftonbladet .
Напомним, что Швеция продемонстрировала один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире: 43,24 летальных исхода на 100.000 человек населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Это - гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах: 38589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.
Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог: страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.
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03.06.2020 23:20
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Швеция признает: ее стратегия борьбы с COVID-19 неверна

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом - отказ от самоизоляции - была отчасти ошибочной. "Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, то заняли бы промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир".
Об этом сообщает 3 июня агентство https://ria.ru/20200603/1572408793.html РИА Новости слова Тегнелла, сказанные в интервью Sveriges Radio.
Эксперт признал, что значительное количество летальных исходов COVID-19 можно было предотвратить, введя более жесткие ограничительные меры. Какие именно меры требовались, Тегнелл пока не может сказать, но полагает, что запрещать всю общественную жизнь, как это сделали правительство других стран, также было ошибкой.
На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3WamK/anders-tegnells-markering-kanner-mig-som-en-slagpase Aftonbladet .
Напомним, что Швеция продемонстрировала один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире: 43,24 летальных исхода на 100.000 человек населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Это - гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах: 38589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.
Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог: страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.
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03.06.2020 23:20 Відповісти
коронавирус - это чисто политика, поэтому оппозиция в любом случае использует любое развитие ситуации в свою пользу))) От коронавируса в подвале не спрячешься - он навсегда. Выводы реальные будут в следующем году - когда будут данные по общей смертности, все станет понятно, без всяких инсинуаций
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03.06.2020 23:37 Відповісти
Это не политика. Реалии нового времени ...увы. https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 Это "чума" тысячелетия.
https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4
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04.06.2020 12:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/108318 За гучним заголовком,один епідеміолог сказав свою думку,хоч він і головний.Швеція вже точно не введе жорсткого карантину.А цим себе будуть заспокоювати українці,які залишилися біля розбитого корита.Бо наслідки карантину,ще попереду.
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03.06.2020 23:44 Відповісти
последствия хлебнем сполна в сентябре-ноябре... причем все 75%
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03.06.2020 23:46 Відповісти
https://censor.net/user/447963 Я не відношусь до 73 відсоткуових.Але наслідки будуть майже для всіх погані.Звісно багатії нічого не відчують.
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03.06.2020 23:49 Відповісти
я не про 75% на выборах, я про 75% населения Украины
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03.06.2020 23:59 Відповісти
https://censor.net/user/447963 Я думаю,що в тій чи іншій мірі,погіршення будуть ще для більшої кількості населення.
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04.06.2020 00:12 Відповісти
Рубль обвалится до 90 за доллар

Курс доллара может вырасти до 90 рублей в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям снова придется вводить ограничения по его распространению. Такие прогнозы дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своем базовом сценарии ЦМАКП допускает «существенного ослабления рубля» во II полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков в том числе с российского.
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04.06.2020 07:03 Відповісти
Виникає питання: вкотре ми хворіємо саме цією короною?
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03.06.2020 23:21 Відповісти
Он говорил: Люди, будьте осторожны, не входите в ту дверь безрассудно, мы ещё не знаем - что за ней...
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03.06.2020 23:28 Відповісти
Та відмінити тестування і ніхто не помітить кармановірусу)і познімати намордники
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03.06.2020 23:29 Відповісти
В мене їх і не було, як таких, в кишені валялися.
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03.06.2020 23:37 Відповісти
Сейчас в Украине 1 выявленный зараженный приходится примерно на 1500 человек.
При ограничении перемещения и контактов круг заражения сужается...
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04.06.2020 00:12 Відповісти
Почуваєтеся зле?
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03.06.2020 23:30 Відповісти
З чого? Нехай зле буде тим, хто нашу Зелю сьогодні в кафаріку побачив.
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03.06.2020 23:41 Відповісти
Та не хвилюйтеся, нічого йому не буде.
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03.06.2020 23:45 Відповісти
хороший вопрос
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03.06.2020 23:53 Відповісти
Может, якобы,...наверное...согласгл источнику..
Так стартуют все новости....
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03.06.2020 23:22 Відповісти
Звучит как смертный приговор подавляющему количеству землян.
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03.06.2020 23:32 Відповісти
Значить карантин буде тривати роки.Багато хто цього хоче.
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03.06.2020 23:38 Відповісти
Новий порядок, як вони кажуть. Всім вівцям одягнули намордники)
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03.06.2020 23:56 Відповісти
Всем пацакам надеть намордники и радоваться! (с)
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04.06.2020 10:13 Відповісти
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ЄВГЕНІЙ ХОЛОД НАЗВАВ КОРОНАВІРУС «АФЕРОЮ СТОРІЧЧЯ»
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03.06.2020 23:39 Відповісти
В неділю жінка включила стиральну машину - а звідтіля про коронавірус. Включила фен - про коронавірус. Я вже не кажу про телевізор та все інше. Ви знаєте, я розумію, що мій виступ не вписується в цю істерію, цей шаблон, який, нажаль, захлеснув і нашу державу. І керівництво нашої держави поставило, вибачаюсь, в позу всіх нас, весь бізнес. У вас теж у багатьох є бізнес. Ну, розкажіть як коронавірус для вас? Нормально він пройшов для вас, чи ні? Я до цього був бізнесменом і через декілька місяців ним піду. Так я вам скажу: заборгованість по заробітній платі, на тих підприємствах, де я є засновником, про шо каже декларація, 1,5 млн грн. 300 людей три місяці не отримували зарплату - я нікого не виганяв. Тому що я розумію, що таке для людини втратити зарплату. Але в мене немає в кого спитати. У керівництва держави я не достукаюсь. Тут сидить його представник, президента. А що, бізнесу буде хтось допомагати? Чи людям, яким втратили роботу? По телевізору сказали, що бізнес звільняється на два місяці від землі. На місяць звільнили, на місяць не звільнили. Тобіш, податки платіть, людей не звільняйте. А де брати кошти - ніхто не каже. Тож я запитую: чи потрібно було усю країну заганяти в ті умови. Ми тільки восени зрозуміємо, в яку прірву ми попали. Зараз мінус 300 млрд грн державного бюджету. У нас мінус 50 млн грн за перший квартал. То ви думає це пройде безболісно? Ні, це не пройде безболісно. Ця вся афера, я інакше назвати не можу, сторіччя - вона задумана тільки для одного: щоб ми восени побігли купляти вакцину. По тисячі гривень, по дві. Потім з бюджету виділяли кошти і розповідали, що це дуже важливо, це ж життя людей, це ж зараза. Слухайте, колеги. 2008-2009 рік. Згадайте свинний грип. Ми теж в масках ходили. Я просто хочу статистику - скільки тоді хворіло, скільки зараз. Чому ми тоді не закривали бізнес і таке інше? Чи я зменшую загрозу від коронавірусу? Ні, я не зменшую. Але й не перебільшую. Особливо коли такі наслідки для всіх нас. Це стосується кожної людини. І ми про це восени згадаємо. І якщо нас восени будуть вакцинувати, будуть розказувати з телевізора скільки надо коштів, щоб купити ті маски в Китаї, то тепер вакцини в Китаї. Згадайте що я скажу: величезна афера, яка стосується кожного, хто живе на планеті Земля. Хто на цьому наживається? Величезна мафіозна структура - Всесвітня організація здоров'я. Трамп від неї відмовився, ви знаєте. І був скандал після свинячого грипу, де теж сплошна корупція. Придумали свинячий грип, придумали вакцину, закупили - на тому закінчилося. Це все придумано для того, що декілька сімей в світі... Дякую.
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03.06.2020 23:41 Відповісти
Вібратор дружина хоч не вмикала?
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03.06.2020 23:46 Відповісти
А що, короновірус, то не вигадка ? Він справді існує ?
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03.06.2020 23:52 Відповісти
Угу. А больше 100 тыс. в США вдруХ умерли от аппендицита...
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04.06.2020 00:00 Відповісти
Але ж трупи по всьому світу зовсім не віртуальні! Дурний той Холод, як пробка!
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03.06.2020 23:43 Відповісти
Які трупи? Тих що помирають від онкології і серцево-судинних 80 річних дідусів? Які й раніше помирали від пневмоній. 6 тисяч смертей від пневмоній в Україні за рік. І в цьому нічого дивного раніше не було і ніхто не вбивав економіку і коронапсихозні новини не писали про кожну смерть від пневмонії
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03.06.2020 23:45 Відповісти
Чому одні трупи елітніші за інші? Що за дискримінація трупів від інфарктів та від старості? Чому прославляються і вшановуються лише ковідні трупи, а всі інші трупи у забутті ?
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03.06.2020 23:57 Відповісти
..о сколько нам откритій чюдних
готовіт просвєщєнья дух..
)
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04.06.2020 07:04 Відповісти
Для сравнения более логичным будет использовать не статистику по туберкулёзу, а по количеству утонувших...
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04.06.2020 00:20 Відповісти
цікаво..
новоявлений Пато реінкарнація кого із забанених?
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04.06.2020 07:06 Відповісти
https://censor.net/user/419410 Богуцька неадекватна сама по собі.Краще щоб хтось другий це все сказав.
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04.06.2020 00:15 Відповісти
Лизка нам еще аж 2 путча должна.
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04.06.2020 00:22 Відповісти
ольгінським похір на кого і на що посилатись..
їх 'робота' має метою привести Україну до 'білоруського сценарію":

Баста!, [03.06.20 19:14]Очаги коронавируса выявлены в нескольких детских садах Пинска. Болеют работники, сады продолжают работать."В детском саду №17 в Пинске "ковид" подтвердился у заведующего, - пишет читатель. - Но так как она госпитализирована в Минске, там ей делали тест, то до Пинска результат не дошел до сих пор. Как следствие, за неделю заболели завхоз, методист, секретарь, дефектологи. За пять дней 7 человек ушли на больничный. Контакты первого уровня не изолированы. Сад работает.Детские сады №43 и №44. Там "ковид" у работников, сады работают, контакты продолжают работать".Баста!, [03.06.20 14:19]Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Очаги заражения - в Бресте, Барановичах, Столине."Брест, улица Героев обороны, 56. "Космонавты" обрабатывали 4-й подъезд, там есть зараженные", - пишет читатель.."Барановичи. Сдала тест 14 мая. Нет ответа. Больничный давно закрыли. Статистика Минздрава - смех! Контакты никто не проверял. Муж болел. Мама болела. Ужас от такого безразличия", - сообщает подписчица из Барановичей."Болею короной в лёгкой форме, нет обоняния. Больничного не дают. На работе начальству безразлично, что болен и допускает к работе. Работаю в Барановичах, в магазине "Санта". Болеет жена, мама, тёща и тесть. Тест не кому не делали", - пишет читатель."У моего отца инсульт был в Нидерландах, привезли на самолёте на той неделе в Брест, положили на Ленина, сегодня выписали, а вечерком позвонили и сказали, что тест положительный, Просто шок! К такому состоянию ещё и "ковид", просто слов не хватает. Заразился уже здесь, в больнице, ранее делали тест - вируса не было", - сообщает брестчанин."Коронавирус подтвердился у мастера Столинской РГС (горгаз). 1 июня потерял обоняние и пошел к врачу, 2 июня позвонили, сказали, что коронавирус. Контактировал со слесарями и другими работниками Столинской РГС", - пишет читатель."В брестской школе №9 директор скрывает факты заражения короновирусной инфекцией как учителей школы, так и учеников, заставляя последних ходить в детский лагерь в период обострения пандемии. Более того, принуждает к работе преподавательский состав с учениками, которые неоднократно контактировали с заражёнными детьми", - сообщает подписчик.
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04.06.2020 07:13 Відповісти
"...Болеет жена, мама, тёща и тесть. Тест не кому не делали..."

это что за желтуха? тест никому не делали, но мы все болеем...тут не хватает только подробного описания тысяч трупов, валяющихся прямо на улицах городов и рядом с детсадами №43 и №44.
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04.06.2020 09:06 Відповісти
Це, той Фаучі, який розповідав про гори трупів на вулицях. Він один з творців коронаміфу.
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04.06.2020 10:00 Відповісти
 
 