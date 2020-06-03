Вакцина проти коронавірусу може не дати тривалого імунітету, - головний інфекціоніст США Фаучі

Директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі сумнівається щодо тривалості дії потенційної вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Якщо COVID поводитиметься, як інші коронавіруси, скоріш за все імунітет буде тривати недовго", - сказав в інтерв’ю виданню JAMA лікар Фаучі. Він зауважив, що вакцина проти коронавірусів, які викликають ОРВІ, як правило, діє від трьох то шести місяців, і майже завжди менше року.

Інші вчені налаштовані більш оптимістично. Вони стверджують, що мутації вірусу не є настільки значними, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, мають бути дієвими як проти тих мутацій, що існують сьогодні так, так й проти майбутніх мутацій нового коронавірусу.

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"Цей вірус мутує, але, не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємось, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити", - говорить професор Канзаського Університету, вірусолог Брендон Декоскі.

Національний інститут здоров’я США наразі проводить клінічні випробування вакцини разом з компанією Moderna. Фаучі каже, що науковці планують залучити 30 тисяч осіб до третьої фази випробувань, яка почнеться у липні. Він каже, що нині він прямо чи опосередковано задіяний у чотирьох випробуваннях з розробки потенційної вакцини. Фаучі висловив сподівання, що вже на початку 2021 року вони отримають сотні мільйонів доз вакцини. Разом з тим він висловив "обережний оптимізм" щодо ефективності потенційної вакцини. "На те, щоб отримати відповідь, чи вакцина працює, можуть піти місяці", - сказав лікар.

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