На Дніпропетровщині у військовій частині зникли радіостанції вартістю 0,5 млн грн, - прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби молодшому сержанту однієї з військових частин Дніпропетровської області, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 0,5 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, військовослужбовець не забезпечив належних умов зберігання військового майна, через що було втрачено 36 радіостанцій Motorolla DP 4400, 20 радіостанцій Motorolla DP 4800, 19 зарядних пристроїв та 94 акумуляторні батареї до вказаних радіостанцій", - йдеться в повідомленні.
Державі завдано збитків на загальну суму понад 540 тис. грн.
Топ коментарі
+15 patriotukrainy
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+14 Дмитрий Иванов #466733
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Абы шо ляпнуть))))