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Новини Агресія Росії проти України
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На Дніпропетровщині у військовій частині зникли радіостанції вартістю 0,5 млн грн, - прокуратура

На Дніпропетровщині у військовій частині зникли радіостанції вартістю 0,5 млн грн, - прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби молодшому сержанту однієї з військових частин Дніпропетровської області, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 0,5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, військовослужбовець не забезпечив належних умов зберігання військового майна, через що було втрачено 36 радіостанцій Motorolla DP 4400, 20 радіостанцій Motorolla DP 4800, 19 зарядних пристроїв та 94 акумуляторні батареї до вказаних радіостанцій", - йдеться в повідомленні.

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Державі завдано збитків на загальну суму понад 540 тис. грн.

Автор: 

армія (3768) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3669) силовики (2512) військовослужбовці (4715) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+15
Нашли козла отпущения, какого-то сержанта! НЕ ВЕРЮ!!! В сАвеЦкой армии обычно подобным мародерством промышляли прапорщики, но не ефрейторы и сержанты.
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04.06.2020 00:13
+14
Не утеряны, а украдены. Ищите теперь их на онлайн-распродажах
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04.06.2020 00:13
+8
Живём как при коммунизме: от каждого по способности, каждому... до чего дотянутся руки.
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04.06.2020 00:14
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Не утеряны, а украдены. Ищите теперь их на онлайн-распродажах
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04.06.2020 00:13 Відповісти
Нашли козла отпущения, какого-то сержанта! НЕ ВЕРЮ!!! В сАвеЦкой армии обычно подобным мародерством промышляли прапорщики, но не ефрейторы и сержанты.
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04.06.2020 00:13 Відповісти
Живём как при коммунизме: от каждого по способности, каждому... до чего дотянутся руки.
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04.06.2020 00:14 Відповісти
то де ж вони поділися,пацюки з'їли чи що,вони ж немогли самі з частини "ноги зробити"?
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04.06.2020 00:15 Відповісти
Довірили зберігання рацій якомусь бовдуру..Краще б радіолюбителю якомусь доручили таке діло.Він би пилинки з них здмухував.
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04.06.2020 00:17 Відповісти
Так сержант и есть радио-любитель. Так ему эти рации до души припали ( и к рукам) .
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04.06.2020 07:03 Відповісти
Такі вже є на ОЛХ Цікава локація місць продажу...
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04.06.2020 00:20 Відповісти
такой менталитет, все стырят что плохо лежит
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04.06.2020 00:31 Відповісти
От это по нашему !!!!! От это по козацки !!!!!
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04.06.2020 00:50 Відповісти
А если бы командира части его зама сразу лет на 20 с конфискацией за такие вещи вот тогда был бы порядок.
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04.06.2020 01:11 Відповісти
у пеци треба пошукати...
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04.06.2020 01:14 Відповісти
у какого?
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04.06.2020 01:24 Відповісти
****** правий - шикаладний Миздобул тут НИ-ПРІ-ЧЬОМ.
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04.06.2020 08:21 Відповісти
Бл... Я на одну хвилину опіздав )))
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04.06.2020 01:25 Відповісти
Миші згризли...
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04.06.2020 01:24 Відповісти
Съели мыши! https://censor.net/user/413583 - не косплей меня!
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04.06.2020 01:26 Відповісти
Все правильно сделали, не надо в ВСУ ни моторыл ни гиви никаких
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04.06.2020 01:27 Відповісти
https://censor.net/user/413583, ти обережно! Бо борошен не оберешся!
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04.06.2020 01:29 Відповісти
Пэдра вкрав...
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04.06.2020 01:44 Відповісти
Это наверное тот сержант,который склады взрывал.Во гад.И как с гуся вода.
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04.06.2020 02:14 Відповісти
Ні, артсклади - це звичайна випадковість, збіг обставин. Самозаймання. 5 разів в різних місцях. Ніякого злого умислу. Папєрєднікі соєві гівнокомандуючі та їх кишенькові хєнєрали не несуть ніякої відповідальності.
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04.06.2020 08:09 Відповісти
Пропали)))... пропали грибы в лесу!!!
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04.06.2020 06:04 Відповісти
как еще часть не взорвали
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04.06.2020 06:26 Відповісти
Почитал комменты...
Н-дааа...
Абы шо ляпнуть))))
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04.06.2020 09:15 Відповісти
Младшему объявили ,а "старшему" ? (Лёлик говорил ,-"старшОму"...) Неужто американскую помощь так беспардонно скомуниздил одинокий сержант ? Тут заговором пахнет....ищите енерала!
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04.06.2020 11:04 Відповісти
Зникли радіостанції !!! Це ж навіть не колесо від машини ! Який сержант ??? Щоб таке винести треба було там всім затулити очі і зробити вигляд ,що ніхто і нічого "НЕ БАЧИВ" ... Всіх за дурнів тримають ! І ще питання : "А для чого і кому потрібні ВІЙСЬКОВІ радіостанції? Це ж не бензин тирити , це можна було продати лише ворогу ! І це тільки з дозволу високих генеральських чинів .Тут і Державний злочин і Державна зрада ! А в нас стан війни , то що за це потрібно робити ????
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04.06.2020 13:07 Відповісти
 
 