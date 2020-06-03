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Новини Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Спикер оккупационного "парламента Крыма" Константинов о возможной подаче днепровской воды: Где гарантии, что националисты ее не отравят?

Спикер оккупационного

Спикера "парламента" в оккупированном Крыму Владимира Константинова "крайне раздражают разговоры" о возобновлении поставок воды с материковой Украины.

Об этом он заявил в интервью газете "Крымские известия", передает Цензор.НЕТ.

"Меня крайне раздражают такие разговоры. Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами, мы заводим пустые дискуссии. Помню, когда в Херсоне повалили столбы электропередачи и устроили нам энергоблокаду, мне позвонила какая-то женщина и очень нервно спросила, правда ли, что мы ведем переговоры о покупке электроэнергии в Украине. Потом перешла на крик, мол, не смейте этого делать", - утверждает Константинов.

По его словам, "в техническом, инженерном плане Северо-Крымский канал устарел, эксплуатировать его нельзя".

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"И где гарантии, что националисты не отравят воду? С аморальной властью ничего общего у нас быть не может. Когда в Киеве принимали решение посадить крымчан на сухой паек, разве думали о наших родильных домах, больницах, стариках, живущих на верхних этажах? Им было на нас наплевать. У нацистов такие советники, что замыслят любое злодейство. Рисковать жизнью крымчан мы с Сергеем Аксеновым никогда не будем", - сказал спикер парламента Крыма.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: 

Константинов Владимир (28) Крым (14138) водоснабжение (832) вода (1176)


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Топ коментарі
+49
ОТРАВЯТ !
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04.06.2020 00:13
+45
отравят бендеровской ДНК и к осени лишняя хромосома у крымчан отпадет напрочь !
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04.06.2020 00:15
+35
как в анекдоте=))

... -Не пий синку тієї води, вона отруйна.
- Что вы сказали?
- ДВОМА РУКАМИ ЧЕРПАЙ КАЖУ!
=))
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04.06.2020 00:23
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04.06.2020 09:56 Відповісти
таки, их иногда посещают правильные мысли
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04.06.2020 09:48 Відповісти
Типа им предлагают, уговаривают.... Пусть сначала рассчитаются за воду на Востоке, потом просят. И где гарантия что воду они не отравят чтобы обвинить Украину? Им это на раз два сделать. Если дома взрывали, метро, то тут вообще плёвое дело.
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04.06.2020 09:55 Відповісти
Может и не отравим. Но насрем точно.
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04.06.2020 10:39 Відповісти
Спикер оккупационного "парламента Крыма" Константинов о возможной подаче днепровской воды: Где гарантии, что националисты ее не отравят? - Цензор.НЕТ 9735
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04.06.2020 10:40 Відповісти
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