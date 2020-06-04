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Новини Коронавірус і карантин
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Дослідження не підтвердили вплив препаратів від малярії на смертність хворих на COVID-19, ВООЗ відновить випробування, - Гебреєсус

Дослідження не підтвердили вплив препаратів від малярії на смертність хворих на COVID-19, ВООЗ відновить випробування, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я відновить дослідження протималярійного препарату гідроксихлорохіну для потенційного застосування під час лікування хворих на COVID-19.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"На підставі наявних даних про смертність члени комітету з'ясували, що немає причин змінювати протокол лікування. Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань, включно з гідроксихлорохіном", - заявив Гебреєсус.

ВООЗ проводить клінічні випробування протималярійного препарату у 35 країнах на 3500 пацієнтах, у яких діагностовано коронавірус.

Також читайте: ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною"

Головний вчений ВООЗ, Сумія Свамінатан, закликала продовжити випробування інших препаратів. "Ми зобов'язані дати пацієнтам чітку відповідь про те, чи працює препарат", - сказала вона, додавши, що моніторинг безпеки також має тривати.

Свамінатан повідомила про те, що ВООЗ буде рада побачити більше результатів клінічних випробувань "Авіфавіру" - препарату, який, за її словами, буде використовуватися для лікування COVID-19 у російських лікарнях "дуже скоро".

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через пандемію коронавірусу в 68 країнах "серйозно ускладнена" програма вакцинації дітей до року, - Гебреісус

Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів із 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували із 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020-го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - у США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% жінки.

Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) лікування (607) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
На себе испытывайте, дармоеды
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04.06.2020 00:55
+3
Тот самый, а ещё он эфиопский коммунист и любимец КПК и товарища Си
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04.06.2020 01:49
+2
ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.Источник: https://censor.net/n3199918

Добре,що є піддослідні кролики. Причому ці кролики простолюдини,не еліта.
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04.06.2020 01:24
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На себе испытывайте, дармоеды
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04.06.2020 00:55 Відповісти
Впереди еще много испытаний!!....на очереди испытания марганцовки....мази Вищневского.....настойки корня лопуха на слезах горного барана.....мумие....гордоновские пирамидки и т.д.
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04.06.2020 07:18 Відповісти
ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Источник: https://censor.net/n3199918

Але гібреїсус - неучений. Він навіть не медик. Не має природничої освіти. Отже він - папуга, що бездумно проголошує чиїсь тексти. Але у воз є люди з медицинською освітою. І лише достатньо висока фінансова зацікавленість експертів воз дозволяє їм боротися із залишками власної совісті. Якщо така взагалі там була.
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04.06.2020 01:05 Відповісти
Но и пользы тоже них не подтвердили так что "лечите" лохи вирусную инфекцию противомалярийным препаратом. А еще можно пургеном, от него тоже не умирают...
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04.06.2020 01:20 Відповісти
Это не тот глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, который рассказывал, шо коронавирус не передается от человека к человеку?
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04.06.2020 01:23 Відповісти
Тот самый, а ещё он эфиопский коммунист и любимец КПК и товарища Си
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04.06.2020 01:49 Відповісти
ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.Источник: https://censor.net/n3199918

Добре,що є піддослідні кролики. Причому ці кролики простолюдини,не еліта.
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04.06.2020 01:24 Відповісти
Контрольную группу не забудьте создать.
Одна группа будет пить джин с тоником (в тонике хинин, противомалярийное средство), а другая группа, контрольная, только джин без тоника. Через месяц отчитаетесь о результатах. На этом можно такие открытия сделать, что ВОЗ нобелевку получит, купно, все разом.
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04.06.2020 07:45 Відповісти
Т.е. травитесь дальше, да?
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04.06.2020 08:12 Відповісти
 
 