Дослідження не підтвердили вплив препаратів від малярії на смертність хворих на COVID-19, ВООЗ відновить випробування, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я відновить дослідження протималярійного препарату гідроксихлорохіну для потенційного застосування під час лікування хворих на COVID-19.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"На підставі наявних даних про смертність члени комітету з'ясували, що немає причин змінювати протокол лікування. Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань, включно з гідроксихлорохіном", - заявив Гебреєсус.

ВООЗ проводить клінічні випробування протималярійного препарату у 35 країнах на 3500 пацієнтах, у яких діагностовано коронавірус.

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Головний вчений ВООЗ, Сумія Свамінатан, закликала продовжити випробування інших препаратів. "Ми зобов'язані дати пацієнтам чітку відповідь про те, чи працює препарат", - сказала вона, додавши, що моніторинг безпеки також має тривати.

Свамінатан повідомила про те, що ВООЗ буде рада побачити більше результатів клінічних випробувань "Авіфавіру" - препарату, який, за її словами, буде використовуватися для лікування COVID-19 у російських лікарнях "дуже скоро".

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.

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Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів із 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували із 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020-го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - у США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% жінки.

Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.