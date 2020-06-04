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Захист затриманого в окупованому Криму десантника Добринського проситиме відпустити його під домашній арешт, - адвокат Веліляєв

Захист затриманого в окупованому Криму десантника Добринського проситиме відпустити його під домашній арешт, - адвокат Веліляєв

Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.

Про це Веліляєв розповів у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українського військового помістили в СІЗО Сімферополя.

"На постанову суду мною буде подана апеляційна скарга протягом трьох днів. У подальшому буде розглядатися у Верховному суді Криму. Я вважаю, що такий запобіжний захід є необґрунтованим з урахуванням того, що цей злочин належить до категорії малозначних. Єдиною підставою для обрання запобіжного заходу було те, що не було осіб, які б могли за нього поручитися", - пояснив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

Він зазначив, що просив продовжити термін затримання військового до 72 годин, щоб знайти його рідних на материковій частині України, зняти житло для підзахисного і просити відпустити його під домашній арешт.

"Він (Добринський. - Ред.) почувається нормально, але розуміє, що підвів, скажімо так, що це для нього таке важке випробування", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Автор: 

Крим (14133) Валіляєв Іслям (15) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+5
"Он (Добринский. - Ред.) чувствует себя нормально, но понимает, что подвел, скажем так, что это для него такое тяжелое испытание", - сказал адвокат.

Так уже понимает,что подвёл и адвокат подтверждает? А до этого, похищение..следы борьбы?? Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы развенчали фейк от ФСБ? Нет, командование будет такие тупые отмазки. Вообщем, бла-бла-бла...Хотя адвокат работает в правильном направление. А командование про "головные уборы" рассказывает)). Во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? А ещё про- "не учтённое времени суток на видео..." - так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть по носу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же.
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать- подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
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04.06.2020 01:26
+3
Защита задержанного в оккупированном Крыму десантника Добринского будет просить отпустить его под домашний арест, - адвокат Велиляев - Цензор.НЕТ 7500
передай своїм кураторам, що для відеохвейка, треба було б докупити отаку деталь , тоді б проканало, зажали на постанову 500-600 рубльов
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04.06.2020 06:29
+2
Афигеть! Відео , якому 6 років (від 2014 року), від журналістів мені як еталон тичуть,як військові виглядають, так мене ще ніхто не розстроював. У військовослужбовця є правила носіння одягу, є накази, які періодично доповнюють і змінюють, , за яким це все ввводиться,форма одягу буває парадна , парадно-вихідна, польова, службово -морська, спеціальна або робоча, а також спортивна, кожна з них має зимовий варіант, і літній варіант, та ще й демісезонна, Форму одягу порушувати забороняється,вводиться перехід на літню форму наказом по ЗСУ, навіть комбриг не може скасувати перехід на іншу форму одягу .

Коротше, гугли сам, шукай панаму літну для ЗСУ, така красива , в пікселях, схожа на бриль.
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04.06.2020 06:07
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Распяли мальчика в неуставной шапочке
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04.06.2020 01:22 Відповісти
"Он (Добринский. - Ред.) чувствует себя нормально, но понимает, что подвел, скажем так, что это для него такое тяжелое испытание", - сказал адвокат.

Так уже понимает,что подвёл и адвокат подтверждает? А до этого, похищение..следы борьбы?? Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы развенчали фейк от ФСБ? Нет, командование будет такие тупые отмазки. Вообщем, бла-бла-бла...Хотя адвокат работает в правильном направление. А командование про "головные уборы" рассказывает)). Во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? А ещё про- "не учтённое времени суток на видео..." - так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть по носу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же.
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать- подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
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04.06.2020 01:26 Відповісти
Защита арестованного в оккупированном Крыму десантника Добринского будет просить отпустить его под домашний арест, - адвокат Велиляев - Цензор.НЕТ 2117
Німцюра, зверни увагу що у хлопця, Е Добринського, на голові, який саме головний убір, і порівняй з тим, що показали тобі у хвейвідео, вони не знали що десантники в 95 десантно-штурмовій бригаді так всі ходять, прикинь ! .
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04.06.2020 02:01 Відповісти
Я тебя растрою. Кроме беретов, которые десантники носят в основном на парадах. У них есть ещё и тактические кепки для полевых условий.
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04.06.2020 05:11 Відповісти
військовослужбовець не може одягнути те що йому хочеться чи заманеться, і не тому що він не дівчина
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04.06.2020 06:10 Відповісти
https://tsn.ua/ru/politika/ukrainskaya-95-ya-brigada-provela-samyy-dlinnyy-reyd-v-*******-istorii-mira-397166.html
Посмотри, что на головах у некоторых десантников из 95 штурмовой бригады. Или вбей в гугол, 95 десантно штурмовая бригада. И картинки. Увидешь массу их фоток в тактических кепках.
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04.06.2020 05:28 Відповісти
Афигеть! Відео , якому 6 років (від 2014 року), від журналістів мені як еталон тичуть,як військові виглядають, так мене ще ніхто не розстроював. У військовослужбовця є правила носіння одягу, є накази, які періодично доповнюють і змінюють, , за яким це все ввводиться,форма одягу буває парадна , парадно-вихідна, польова, службово -морська, спеціальна або робоча, а також спортивна, кожна з них має зимовий варіант, і літній варіант, та ще й демісезонна, Форму одягу порушувати забороняється,вводиться перехід на літню форму наказом по ЗСУ, навіть комбриг не може скасувати перехід на іншу форму одягу .

Коротше, гугли сам, шукай панаму літну для ЗСУ, така красива , в пікселях, схожа на бриль.
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04.06.2020 06:07 Відповісти
Защита задержанного в оккупированном Крыму десантника Добринского будет просить отпустить его под домашний арест, - адвокат Велиляев - Цензор.НЕТ 7500
передай своїм кураторам, що для відеохвейка, треба було б докупити отаку деталь , тоді б проканало, зажали на постанову 500-600 рубльов
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04.06.2020 06:29 Відповісти
На фронтах началось братание, будут теперь пить водку за мир и курить трубку мира.
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04.06.2020 07:31 Відповісти
Малий бухнув та пішов до баби, там його і взяли. Хіба не так було?
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04.06.2020 14:38 Відповісти
таких бовдурів що у країні загалом, що у ЗСУ половина чисельності, а може і більше
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04.06.2020 14:41 Відповісти
 
 