Захист затриманого в окупованому Криму десантника Добринського проситиме відпустити його під домашній арешт, - адвокат Веліляєв

Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.

Про це Веліляєв розповів у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українського військового помістили в СІЗО Сімферополя.

"На постанову суду мною буде подана апеляційна скарга протягом трьох днів. У подальшому буде розглядатися у Верховному суді Криму. Я вважаю, що такий запобіжний захід є необґрунтованим з урахуванням того, що цей злочин належить до категорії малозначних. Єдиною підставою для обрання запобіжного заходу було те, що не було осіб, які б могли за нього поручитися", - пояснив адвокат.

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Він зазначив, що просив продовжити термін затримання військового до 72 годин, щоб знайти його рідних на материковій частині України, зняти житло для підзахисного і просити відпустити його під домашній арешт.

"Він (Добринський. - Ред.) почувається нормально, але розуміє, що підвів, скажімо так, що це для нього таке важке випробування", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.