Захист затриманого в окупованому Криму десантника Добринського проситиме відпустити його під домашній арешт, - адвокат Веліляєв
Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.
Про це Веліляєв розповів у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українського військового помістили в СІЗО Сімферополя.
"На постанову суду мною буде подана апеляційна скарга протягом трьох днів. У подальшому буде розглядатися у Верховному суді Криму. Я вважаю, що такий запобіжний захід є необґрунтованим з урахуванням того, що цей злочин належить до категорії малозначних. Єдиною підставою для обрання запобіжного заходу було те, що не було осіб, які б могли за нього поручитися", - пояснив адвокат.
Він зазначив, що просив продовжити термін затримання військового до 72 годин, щоб знайти його рідних на материковій частині України, зняти житло для підзахисного і просити відпустити його під домашній арешт.
"Він (Добринський. - Ред.) почувається нормально, але розуміє, що підвів, скажімо так, що це для нього таке важке випробування", - сказав адвокат.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".
2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".
3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.
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Так уже понимает,что подвёл и адвокат подтверждает? А до этого, похищение..следы борьбы?? Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы развенчали фейк от ФСБ? Нет, командование будет такие тупые отмазки. Вообщем, бла-бла-бла...Хотя адвокат работает в правильном направление. А командование про "головные уборы" рассказывает)). Во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? А ещё про- "не учтённое времени суток на видео..." - так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть по носу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же.
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать- подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
Німцюра, зверни увагу що у хлопця, Е Добринського, на голові, який саме головний убір, і порівняй з тим, що показали тобі у хвейвідео, вони не знали що десантники в 95 десантно-штурмовій бригаді так всі ходять, прикинь ! .
Посмотри, что на головах у некоторых десантников из 95 штурмовой бригады. Или вбей в гугол, 95 десантно штурмовая бригада. И картинки. Увидешь массу их фоток в тактических кепках.
Коротше, гугли сам, шукай панаму літну для ЗСУ, така красива , в пікселях, схожа на бриль.
передай своїм кураторам, що для відеохвейка, треба було б докупити отаку деталь , тоді б проканало, зажали на постанову 500-600 рубльов