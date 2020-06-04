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Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій поспілкувався з імовірним кандидатом на пост глави Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода голова підкомітету Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не була офіційна співбесіда. Це було спілкування його з комітетом, після якого комітет жодних рішень не ухвалював. Це була зустріч для того, щоб він розповів про себе. Після цієї зустрічі у комітету немає рекомендації щодо його призначення або непризначення. Ніякої дорадчої позиції комітет не висловив", – розповіла Інна Совсун, додавши, що зустріч була закритою і її не афішували.

Совсун заявила, що відповіді кандидата стосовно бачення своєї роботи у міністерстві викликали певний "подив".

"У нього спитали: навіщо ви йдете у міністри? Він сказав: "Ну, як вам сказати, я – четверте покоління освітян, у мене всі – освітяни, і тому я йду у міністри"… Якщо у питаннях вищої освіти він ще якось орієнтувався, то на будь-які питання за межами вищої освіти він не дав жодної конкретної відповіді", – зазначила Інна Совсун.

Вона додала, що запитала у Шкарлета про його співпрацю з Партією регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

"Коли я його про це спитала, він спочатку сказав, що він не був членом Партії регіонів, а потім сказав, що він був, але, мовляв: "ви ж розумієте, це були такі часи, що всім видавали партквиток, я був вимушений", – розповіла Совсун.

У комітеті "Радіо Свобода" також повідомили, що подання на Сергія Шкарлета від прем’єр-міністра немає, на відміну він кандидатів на посади інших міністрів.

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14071) кандидат (228) Міносвіти (1411) Совсун (51)


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Топ коментарі
+23
Бывший "регионал", ненавидящий Украину. Классово близкий зе-команде.
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04.06.2020 01:33
+16
Ты-четвертое поколение ватных мразей,шкарлет. Короче,настала не "эпоха благополучия",а "эпоха безвременья". Опять 5 лет коту под хвост.
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04.06.2020 01:47
+14
Педагог и министр ---это две бо-о-ольшие разницы! Я бы даже сказала ---противоположные вещи. Пан этого не понимает?
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04.06.2020 01:29
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Тоже еврей ?
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04.06.2020 01:27 Відповісти
Бывший "регионал", ненавидящий Украину. Классово близкий зе-команде.
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04.06.2020 01:33 Відповісти
мабуть жи...
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Педагог и министр ---это две бо-о-ольшие разницы! Я бы даже сказала ---противоположные вещи. Пан этого не понимает?
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04.06.2020 01:29 Відповісти
они все єто не понимают але лізуть як жаба на купу
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04.06.2020 09:48 Відповісти
Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры - Цензор.НЕТ 7074
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04.06.2020 01:31 Відповісти
Кто же выбирал эту власть ? Получили то , что заслужили?
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04.06.2020 01:34 Відповісти
Вони(зебіли) отримали , а нормальні люди за що страждають ?
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04.06.2020 08:47 Відповісти
кто произвел тех, кто сейчас залез и лезет во власть? - образование.
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04.06.2020 09:49 Відповісти
Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры - Цензор.НЕТ 7920
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04.06.2020 01:38 Відповісти
Больше новых лиц, зелёные ! Министров нужно менять раз в две недели, чтобы не прирастали к креслу намертво
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04.06.2020 01:45 Відповісти
Чем дальше, тем больше "новые лица" от "слуг народа" оборачиваются старыми рыговскими мордами.
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04.06.2020 01:48 Відповісти
Такими темпами они всю недвижимость в Англии скупят...
Пришёл - хапнул - в Англию - и так каждых 2 недели...
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04.06.2020 08:33 Відповісти
Четвертое поколение...т.е., все дурили ученикам головы краснопузой пропагандой на русском языке. И оно тоже хочет.
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04.06.2020 01:46 Відповісти
некоторьіе молодьіе совки и сейчас продолжают дурить детям голову даже в Германии.
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04.06.2020 09:51 Відповісти
Ты-четвертое поколение ватных мразей,шкарлет. Короче,настала не "эпоха благополучия",а "эпоха безвременья". Опять 5 лет коту под хвост.
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04.06.2020 01:47 Відповісти
5 років, а відкат на 20!! Це могла зробити тільки тупа біомаса!
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04.06.2020 12:17 Відповісти
Стойкий поклонник Партии регионов, как он сам о себе говорил. Похоже, сейчас это основной критерий для назначения на должность министра.
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04.06.2020 01:55 Відповісти
Так ведь основные должности опять захватили донецко-луганские: секретарь СНБО, генпрокурор и т.д.
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04.06.2020 01:57 Відповісти
в етом вся и проблема - 4е поколение рулит....
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04.06.2020 04:18 Відповісти
тупит
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04.06.2020 09:52 Відповісти
Крім того , що вони нахабно протягують всіх ворогів України , так ще й складається враження , що зе сидить та вибирає найдурнші призвіща . А те , що вони тролять Українців - не викликає сумніву .
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04.06.2020 07:11 Відповісти
а **** - фсё должно быть однообразно:

Шмыгаль, Шкарлет, Шмаркля...

кто дополнит?
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04.06.2020 08:35 Відповісти
Каждый "педагог" четвертого поколения ОБЯЗАН идти в министры!!!
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04.06.2020 07:24 Відповісти
Типовий приклад "ползучей окупации" шмигель, вєрєщук, ткаченко, цей поц...(((
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04.06.2020 07:25 Відповісти
Это как шофера в 4-м поколении назначить министром транспорта.
Зебилы, Вы довольны?
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04.06.2020 07:41 Відповісти
Количество не говорит о качестве.
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04.06.2020 08:13 Відповісти
*****, так давайте зразу Табачника призначте!
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04.06.2020 08:38 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1268402929578528768 57 мин

Не покидает ощущение, что теперь професор Преображенский в Киеве работает по найму. Судя по "Шариковым" у https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?src=hashtag_click #ЗеВласти , это его рук дело.
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04.06.2020 08:41 Відповісти
Нафіг його, а не в міністри.
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04.06.2020 09:12 Відповісти
Мандзій теє не подарунок - у Ганапольського змогла лише про життя потеревенити, дійшли до реформи = таку кучу херні нагородила.
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04.06.2020 09:53 Відповісти
Предки рабы-преподы (на услужении властей и мухлевщики на псевдовыборах, всегда "берущие под козырек" любой барской власти господ, штампующих послушных рабов в учреждениях по дрессировки и провывке черепных кробок под названием "школа") этим не гордится, а стыдится надо!
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04.06.2020 10:07 Відповісти
Шкарлет! Коли ж тебе вже вітром унесе назавжди?
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04.06.2020 14:46 Відповісти
 
 