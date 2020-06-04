Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій поспілкувався з імовірним кандидатом на пост глави Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода голова підкомітету Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не була офіційна співбесіда. Це було спілкування його з комітетом, після якого комітет жодних рішень не ухвалював. Це була зустріч для того, щоб він розповів про себе. Після цієї зустрічі у комітету немає рекомендації щодо його призначення або непризначення. Ніякої дорадчої позиції комітет не висловив", – розповіла Інна Совсун, додавши, що зустріч була закритою і її не афішували.

Совсун заявила, що відповіді кандидата стосовно бачення своєї роботи у міністерстві викликали певний "подив".

"У нього спитали: навіщо ви йдете у міністри? Він сказав: "Ну, як вам сказати, я – четверте покоління освітян, у мене всі – освітяни, і тому я йду у міністри"… Якщо у питаннях вищої освіти він ще якось орієнтувався, то на будь-які питання за межами вищої освіти він не дав жодної конкретної відповіді", – зазначила Інна Совсун.

Вона додала, що запитала у Шкарлета про його співпрацю з Партією регіонів.

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"Коли я його про це спитала, він спочатку сказав, що він не був членом Партії регіонів, а потім сказав, що він був, але, мовляв: "ви ж розумієте, це були такі часи, що всім видавали партквиток, я був вимушений", – розповіла Совсун.

У комітеті "Радіо Свобода" також повідомили, що подання на Сергія Шкарлета від прем’єр-міністра немає, на відміну він кандидатів на посади інших міністрів.

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.