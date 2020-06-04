ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів
Із 5 червня в Україні дозволили проведення релігійних заходів під відкритим небом і в приміщеннях за умови дотримання низки обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Православної церкви України.
Зазначається, що під відкритим небом необхідно дотримуватися дистанції в півтора метра, а в приміщенні дозволено перебування не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі.
"Висловлюємо вдячність Кабінету Міністрів за те, що він врахував основні пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та, зокрема, звернення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія щодо впровадження такого підходу до організації релігійних заходів під час адаптивного карантину, який забезпечить баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення", - йдеться в повідомленні.
У ПЦУ зазначили, що з радістю чекають вірян у храмах та на богослужіннях, але попросили свідомо та відповідально поставитися до ситуації з поширенням небезпечної хвороби і надалі керуватися розважливістю, любов’ю та повагою, турбуючись про здоров’я власне і своїх ближніх.
Нагадаємо, у зв'язку з частковим дозволом уряду проводити релігійні заходи з 22 травня вірянам в Україні пояснили правила, за якими можуть здійснюватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, який залишається чинним до 22 червня.
2 червня відбулася перша зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, під час якої обговорювалося функціонування храмів у період карантину, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом'якшення карантинних заходів із 5 червня.
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Н
Прикро, що зекоманда позбавили багатьох з нас можливості відвідати храм. А ще більше прикро, що потайки від поліції носили милостиню на кладовище не у потрібний день. Добре, що місцеві типу бомжі зажди в такий час присутні на кладовищах, тож домашні пасочки та крашанки досталися людям, а не псам.
Таке вже було колись в українській історії: не давали освятити паску і прийти на гробки. Антихристи!
А по друге: Владіслав дійсно вважає, що Син Божий учив своїх послідовників тори? Та він своєю Благою Звісткою перекреслив старий завіт повністю. І лише відкинувши будь-яку логіку можна намагатися поєднувати одне з другим. Так шо - мимо
А преподавателям можно тоже вечно карантинить, при их то зарплате в 4000 евро.
https://censor.net/news/3195112/v_svyatogorskoyi_lavre_na_donetchine_net_zarajennyh_koronavirusom_oga
Потом эти ссущества расползутся разносить бога, то есть вирус дальше. Если "веруете", то зачем тогда дистанция и маски?
коли почав працювати проти ПЦУ(Єдиної,визнаної Константинополем церкви України)...
І неважливо -внаслідок своєї пихи,меркантильних інтересів чи маразму..