ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів

Із 5 червня в Україні дозволили проведення релігійних заходів під відкритим небом і в приміщеннях за умови дотримання низки обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

Зазначається, що під відкритим небом необхідно дотримуватися дистанції в півтора метра, а в приміщенні дозволено перебування не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі.

"Висловлюємо вдячність Кабінету Міністрів за те, що він врахував основні пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та, зокрема, звернення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія щодо впровадження такого підходу до організації релігійних заходів під час адаптивного карантину, який забезпечить баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення", - йдеться в повідомленні.

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У ПЦУ зазначили, що з радістю чекають вірян у храмах та на богослужіннях, але попросили свідомо та відповідально поставитися до ситуації з поширенням небезпечної хвороби і надалі керуватися розважливістю, любов’ю та повагою, турбуючись про здоров’я власне і своїх ближніх.

Нагадаємо, у зв'язку з частковим дозволом уряду проводити релігійні заходи з 22 травня вірянам в Україні пояснили правила, за якими можуть здійснюватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, який залишається чинним до 22 червня.

2 червня відбулася перша зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, під час якої обговорювалося функціонування храмів у період карантину, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом'якшення карантинних заходів із 5 червня.