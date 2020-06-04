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Новини Коронавірус і карантин
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ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів

ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів

Із 5 червня в Україні дозволили проведення релігійних заходів під відкритим небом і в приміщеннях за умови дотримання низки обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

Зазначається, що під відкритим небом необхідно дотримуватися дистанції в півтора метра, а в приміщенні дозволено перебування не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі.

"Висловлюємо вдячність Кабінету Міністрів за те, що він врахував основні пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та, зокрема, звернення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія щодо впровадження такого підходу до організації релігійних заходів під час адаптивного карантину, який забезпечить баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо регіон не відповідає вимогам послаблення карантину три дні поспіль, пом'якшення скасовуються рішенням місцевої влади, - Степанов

У ПЦУ зазначили, що з радістю чекають вірян у храмах та на богослужіннях, але попросили свідомо та відповідально поставитися до ситуації з поширенням небезпечної хвороби і надалі керуватися розважливістю, любов’ю та повагою, турбуючись про здоров’я власне і своїх ближніх.

Нагадаємо, у зв'язку з частковим дозволом уряду проводити релігійні заходи з 22 травня вірянам в Україні пояснили правила, за якими можуть здійснюватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, який залишається чинним до 22 червня.

2 червня відбулася перша зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, під час якої обговорювалося функціонування храмів у період карантину, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом'якшення карантинних заходів із 5 червня.

Автор: 

Кабмін (14072) карантин (18172) церква (698) ПЦУ (793) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Читая комменты православных фсбшных ботов от РПЦ, понимаешь, что вся кацапская мышебратия продолжает активно гадить и поливать грязью независимую от гундяя Православную Церковь Украины. Вспомним массовые заражения в "открытых всегда" мокшанскими попами лаврах. И видно , какая церковь печется о людях. А какая о лизании московского елдака и умерщвлении прихожан за из же деньги.☝️☝️☝️☝️ так что жрите рпцшные какахи сами , мышебратья @баные
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04.06.2020 06:44
+3
Свій авторитет Філарет прої..ав останнім часом..
коли почав працювати проти ПЦУ(Єдиної,визнаної Константинополем церкви України)...


І неважливо -внаслідок своєї пихи,меркантильних інтересів чи маразму..
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04.06.2020 09:43
+2
жополизы. Больше в вашу церковь не пойду.
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04.06.2020 02:44
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А Паша мерседес Кабмину анафему намолит
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04.06.2020 01:53 Відповісти
Не благодарите. Располагайтесь , как бубочка в компании , с теми же расстояниями между. А Ляшка засуньте в тот самый угол... ну, вы поняли.

НПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы - Цензор.НЕТ 2970
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04.06.2020 02:31 Відповісти
жополизы. Больше в вашу церковь не пойду.
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04.06.2020 02:44 Відповісти
Ходи в филиал ФСБ.
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04.06.2020 07:58 Відповісти
ПЦУ вирішила, як я розумію, не давати поводу звинувачувати себе у розповсюдженні зарази. Я лише на сторінках цензора наслухався всяких прокльонів у сторону церков, що звинувачувалися через масові зібрання. Як на мене вони вчинили правильно. Бо є окремі особі, що спеціально б знаючи що є вірусоносіями поперлися саме в храми ПЦУ.
Прикро, що зекоманда позбавили багатьох з нас можливості відвідати храм. А ще більше прикро, що потайки від поліції носили милостиню на кладовище не у потрібний день. Добре, що місцеві типу бомжі зажди в такий час присутні на кладовищах, тож домашні пасочки та крашанки досталися людям, а не псам.
Таке вже було колись в українській історії: не давали освятити паску і прийти на гробки. Антихристи!
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04.06.2020 10:23 Відповісти
Да, пандемия совершенно четко показала, что Иисус Иосифович совершенно не справляется с возложенными на него обязанностями Верховного Божества. Пора уже его за это разжаловать обратно в раввины, откуда его собственно и возвысили в свое время. Какой позор, не суметь даже провести как следует праздник собственного воскрешения! Даже при эпидемиях чумы, оспы и испанки такого не было.
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04.06.2020 11:26 Відповісти
З рабинів? Всяку **** чув, а от такої ще нє. Танцюйте зеленські з ізюмськими, радійте закритим храмам. Закони всесвіту вам все одно не відмінити.
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04.06.2020 12:57 Відповісти
Вы, я так понимаю, шибко верующий, но первоисточник не читавший. Поэтому верите в то, во что вам нравится, в свой некий выдуманный идеал. «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоанна 3:1-2). А кем мог ещё быть, по вашему мнению, человек учивший людей учению Торы?
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04.06.2020 13:11 Відповісти
Читати першоджерело мало, треба ще його розуміти. Та й де те - саме джерело? Бо доходили до різних людей різні списки. Окрім чотирьох "канонічних" ще купа апокрифів. А я, бо так мені довподоби, схиляюся до твердження Каганця про половину фальсифікацій у канонічних виданнях.
А по друге: Владіслав дійсно вважає, що Син Божий учив своїх послідовників тори? Та він своєю Благою Звісткою перекреслив старий завіт повністю. І лише відкинувши будь-яку логіку можна намагатися поєднувати одне з другим. Так шо - мимо
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Больше смайликов, сойдете за умного. Я вам привел конкретную цитату, если нечем парировать, то не нужно приводить собственные домыслы. Вы склоняетесь к половине фальсификаций? А я считаю что там все фальсификация, и Иисус Иосифович вовсе ни какой не бог, а обычный раввин, который на учении Торы создал секту своего имени. Подобно тому, как на его учении создались другие секты, такие как Белое братство, Виссарионовцы, Церковь святого Муна и много других.
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05.06.2020 13:18 Відповісти
щитай як хочеш, хто тобі не дає
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05.06.2020 13:22 Відповісти
Так и поступлю. А ты, если позиционируешь себя глубоко верующим, и в знак уважения к своему богу потрудись хотя бы изучить первоисточник.
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05.06.2020 14:17 Відповісти
И кстати, приведенная мной цитата из нового завета. И если его называли Равви, то кем тогда он мог быть?
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05.06.2020 13:20 Відповісти
Паркетными попами быть нехорошо. И власть, которой холуите - ни во что ставит, и верующие разбегаются. Ковид людей ограничил из за бестолкового карантина во всех сферах жизни, и только церковь могла дать им отдушину. А церковь туда же ,в свиту Ляшка выстроилась, не пущать , закрывать и ограничивать свободу вероисповедания. Паски святить по Ютубу даже Кашпировский не додумался.
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04.06.2020 03:22 Відповісти
дурантин ударил в том числе и по авторитету ПЦУ... "и это очень жаль" (с) а вот авторитет мацковских попов укрепился. с чем и поздравляю 73%. точнее ту часть их, которая позиционирует себя как патриотическую
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04.06.2020 05:55 Відповісти
Що Ви мелете ?По якому "авторітєту" ? Все вірно зробили , думаючи про здоров'я своїх парафіян ! Що хвороба вже закінчилась ??? Скільки вчора нових випадків захворювання ? І скільки їх буде через тиждень , якщо слухати таких"відповідальних" як Ви ? Я викладач вийшла на роботу в навчальний заклад і що побачила ??? Повний хаос і БЕЗвідповідальність самих людей ... Маски чи відсутні , чи як намордник тільки на роті , дезинфекційних засобів =0, навіть мила в туалеті = 0 , уборки = 0 ! Так чому Ви так проти умов безпеки ? І як це піднімає авторитет ФСБ МП і знижує його в ПЦУ ?
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Закройтесь и сидите в карантине вечно. Ваши прихожане разбредутся по другим церквям.
А преподавателям можно тоже вечно карантинить, при их то зарплате в 4000 евро.
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04.06.2020 14:24 Відповісти
Читая комменты православных фсбшных ботов от РПЦ, понимаешь, что вся кацапская мышебратия продолжает активно гадить и поливать грязью независимую от гундяя Православную Церковь Украины. Вспомним массовые заражения в "открытых всегда" мокшанскими попами лаврах. И видно , какая церковь печется о людях. А какая о лизании московского елдака и умерщвлении прихожан за из же деньги.☝️☝️☝️☝️ так что жрите рпцшные какахи сами , мышебратья @баные
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04.06.2020 06:44 Відповісти
В Святогорской лавре людей на Пасху было , как сельдей в бочке, набито. И никто не заболел, а все так ждали, так ждали вспышки. Остальные лавры , скорее всего, были инфицированы , чтобы закрыть перед Пасхой за непослушание.
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04.06.2020 08:23 Відповісти
А в вас є данні захворівших , які переходили лінію розмежування і були на службі в Святогірський лаврі ? То оприлюдніть ...
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Держи, Валя.
https://censor.net/news/3195112/v_svyatogorskoyi_lavre_na_donetchine_net_zarajennyh_koronavirusom_oga
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Как можно "служить" томУ ктО обосрался от какого-то микроба?

Потом эти ссущества расползутся разносить бога, то есть вирус дальше. Если "веруете", то зачем тогда дистанция и маски?
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04.06.2020 07:26 Відповісти
Епифаний, Зеленскому нужны ручные попы, чтобы повлиять на массы, на случай бунта . Ваша церковь всегда была с народом, и авторитет вашей церкви был заработан Патриархом Филаретом. Его храмы были открыты для протестующих, его священники были с народом на баррикадах Майдана. Московские, да, объявили Майдан и протесты злом, и настроили против свою паству. Теперь ты Зеленскому неинтересен, потому что слишком послушен. Прям, чего изволите. А как говорил ныне покойный епископ нашей епархии, священник должен прислушиваться к нуждам народа, а не к нуждам властей, потому ,что народ содержит церкви, а не власти. Даже при Сталине, верующие , рискуя свободой и жизнью , поддерживали церковь. И сейчас бы поддержали. пусть и рискуя. Но ты лишил народ возможности то сделать. Да тот же Евстратий Зоря, не позволил бы закрыть храмы, все епископы , бывшие при Филарете, не закрывали бы храмы. А ты и властям услужил, и народ обидел. Пусть бы они не пришли из за страха эпидемии, но они бы знали, что их церковь открыта, и для них доступна, а не онлайн.
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04.06.2020 08:12 Відповісти
Свій авторитет Філарет прої..ав останнім часом..
коли почав працювати проти ПЦУ(Єдиної,визнаної Константинополем церкви України)...


І неважливо -внаслідок своєї пихи,меркантильних інтересів чи маразму..
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04.06.2020 09:43 Відповісти
https://censor.net/user/273721, у Епифания нет опыта противостояния властям в защите интересов верующих и церкви. А если нет опыта, посоветуйся со своими епископами, у которых опыта больше. Но, скорее всего, не посоветовался и принял решение единолично. Что говорит об авторитаризме в церкви, что не есть хорошо. И верующим выбора не оставил, приходить , или не приходить. Это должен быть выбор верующих, а не авторитарное решение *Пасха дома онлайн*. Да, людей на Пасху было мало , но они были,И сейчас потихоньку жизнь прихода восстанавливается.
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04.06.2020 08:19 Відповісти
не Бога благодарят а кбмин -3,14пец служивые
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04.06.2020 08:48 Відповісти
Опять попы заразу разносить будут....
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04.06.2020 09:33 Відповісти
Вдарим мракобіссям по мракобісному масону Біллу Гейтсу! Дурість це українське вундарваффе.
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04.06.2020 09:33 Відповісти
ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів - Цензор.НЕТ 6955
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04.06.2020 09:49 Відповісти
Пенсійний фонд сбереже свої гроші та загальний середній вік в Україні знизиться, бо попи зробрять масову евтаназію коронавірусом, а урядовці допоможуть
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04.06.2020 14:22 Відповісти
массовую эвтаназию украинцам организовал минздрав своим дурантином.
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04.06.2020 15:54 Відповісти
 
 