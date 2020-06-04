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Трамп заперечує, що перебував у бункері під час протестів у Вашингтоні: Не ховався, а перевіряв, вдень, а не вночі

Трамп заперечує, що перебував у бункері під час протестів у Вашингтоні: Не ховався, а перевіряв, вдень, а не вночі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не ховався в бункері під час акцій протесту під Білим домом, а спускався туди ненадовго для перевірки приміщень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Трамп вчергове звинуватив провідні ЗМІ в дезінформації.

"Це помилкові повідомлення. Я спускався туди протягом дня і перебував там протягом дуже невеликого, короткого проміжку часу, і це переважно стосувалося перевірки", - сказав Трамп.

Він також уточнив, що акції протесту під Білим домом почалися вночі, а він відвідував бункер вдень.

Видання зазначає, що відповідну інформацію оприлюднили The New York Times і Fox News.

Крім того, Трамп заявив, що не просив розганяти демонстрантів, щоб він зміг пройти до церкви неподалік Білого дому для проведення фотосесії з Біблією в руках.

"Вони не використовували сльозогінний газ, - сказав президент США. - І коли я туди вирушив, я не говорив, щоб їх розігнали. Я не знав, хто там був".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.

Автор: 

протест (2397) США (22590) Вашингтон (81) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+13
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
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04.06.2020 06:51
+9
В США все працює так,що рішення на підтримку України приймаються всупереч Трампу. І добре що все там так працює.
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04.06.2020 03:34
+8
Здравия всем! Хорош мандеть если вы не знаете что такое протокол спец служб по охране Президента. После убийства Кеннеди, отказ от выполнения протокола равносильно заявлению об отставке. Решение, о нахождении Президента США, в Бункере, в воздухе или в других предусмотренных Этим протоколом местах, как то специальные резиденции на военных базах, кораблях и т.д.- принимается руководством охраны Президента а не им самим! Все точка! Если ему сказали эвакуироваться в бункер, значит - эвакуироваться! " И я не пойду, я никого не боюсь!" - в Американском Законодательстве не проходят!!!! Перестаньте молоть чушь! Президент США- это не физическое лицо, а реальное Должностное Лицо с определенными функциями и обязанностями! И должно подчиняться действию Протоколов, составленные на определенные обстоятельства!
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04.06.2020 05:28
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Я тебе больше скажу, я сегодня смотрел стрим местного русского блогера из Лос Анжелеса, который задавал вопросы этим " идейным" ********* из Черного Мира. Он задает им вопрос- А как быть с мародерством? Вот вы выходите за идею - закон, справедливость, нет рассизму и т.д. а тут же в вашей среде находятся люди, которые тупо грабят магазины, крушат здания , воруют из грузовиков товары. Они на машинах ездят за вами, и тупо нарушают закон? И знаешь что этот юный революционэр сказал- мы не виноваты в том что эти люди эгоисты, и используют наши идеи для прикрытия своих эгоистических желаний! Все это торба! Это ******! Значит получается так, сегодня по моей улице , где стоит мой дом или моя квартира или мой ресторан или моя машина или мой трак, и какие то мудаки из толпы захотят его разграбить, я должен стдеть сложа руки и терпеть этот беспредел????!!! А может мне просто достать мою Биррету, мой Вепрь и мое помповое ружье, все это тупо зарядить, и сидеть в середине дома. И как только молодые девушки решат запастись тампонами из моего частного магазина на три года вперед тупо их положить на территории моего магазина, или этих черных братушек. А у меня нет больше другого выбора!
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04.06.2020 05:52 Відповісти
А что, разве руки кремля нет? Правда- правда? Они сами? 👹
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04.06.2020 06:23 Відповісти
а зелебобики с засцаными очами везде гения бубачку видят?)))))
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04.06.2020 07:34 Відповісти
Ну да, это всьо охрана насрала ему в штаны, как, например, проклятый порошенко срет в штаны нашему бубачке
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04.06.2020 07:35 Відповісти
Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью - Цензор.НЕТ 6483
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04.06.2020 05:30 Відповісти
А ты шо ещё за чмо ? Иди на работу. Чернокожие больше тебя работают.
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04.06.2020 07:03 Відповісти
Какая левацкая идиллия на нижнем фото. Если вместо голубя мира подставить на фото ким чен ира, то разницы и не заметишь. Благодаря этому голубю мира кацапы голову подняли и сейчас имеем в разных точках планеты то, что имеем. В том числе и эту ******* в США.
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04.06.2020 17:13 Відповісти
"Леопольд,подлый трус,выходи!"-визжали мыши из под водосточной решётки.Красава!
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04.06.2020 05:37 Відповісти
Трамп молодец, всё верно делает.
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04.06.2020 05:44 Відповісти
Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью - Цензор.НЕТ 5698
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04.06.2020 05:57 Відповісти
Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью - Цензор.НЕТ 1201...
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04.06.2020 05:59 Відповісти
А это мысль! Теперь каждый, кто обосрался, может заявить, что он проверял работоспособность ануса.
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04.06.2020 06:22 Відповісти
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04.06.2020 06:23 Відповісти
https://www.dialog.ua/world/208566_1591020752 "Беспорядки проходят как по сборнику русских пьес"
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04.06.2020 06:33 Відповісти
За одного "битого"- 5-ть лет отсидевшего-47-м сожённых машин "небитых" полициантов нынче дают?Ну и дела-прямо байданутая партия ККК под новым назанием "Антифа".
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04.06.2020 06:44 Відповісти
Нарешті ви перейшли на свою рідну російську мову!
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04.06.2020 07:10 Відповісти
А стукач-це відповідальний громадянин України?
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04.06.2020 07:33 Відповісти
Он " не прятался" он просто сходил туда по нужде. когда "дохлая белка" обоср-лась.
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04.06.2020 06:46 Відповісти
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
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04.06.2020 06:51 Відповісти
Дай вгадаю, ти за Зеленського, Трампа і *****?
Бо вигідно це саме *****.
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04.06.2020 07:03 Відповісти
в мене не має сечі таких ідіотів терпіти)))))) шо, соросята серуть в штанці трампулі як порох бубачці?))
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04.06.2020 07:39 Відповісти
Ти смішний.
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04.06.2020 07:36 Відповісти
Порошенке?
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04.06.2020 08:39 Відповісти
Системі Влади у США нічого не загрожує..
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04.06.2020 09:28 Відповісти
https://censor.net/ua/user/111138 Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.

Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?

Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.

Кому потрібен безлад в Україні?

Хто перший здогадається?
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04.06.2020 13:43 Відповісти
В США при температуре 39 к врачу не обращаются.Вот и результат.
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04.06.2020 07:21 Відповісти
Да куда уж США, до "демократической" РФ, особенно Москвы.
Скажите, у вас там, на Московии, только электоронный пропуск пока нужен для существования нормального или бирки в уши уже пробили, как коровам, то есть скоту?
И правда ли, что этим решением об электронных пропусках Собянин себе устроил на 12-20 лет на нарах согласно УК, за нарушение Конституции РФ?
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04.06.2020 07:33 Відповісти
В Екатеринбурге росгвардейцы вломились в квартиру к парню, которого заподозрили в краже четырёх рулонов обоев, и застрелили его
Че, пацаны, мусорское насилие в США?
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04.06.2020 09:29 Відповісти
Это "того, кого надо было нога обои"(С)
Лох какой-то россиянин, нужно было, как Минцу, весь пенсионный фонд РФ зарубеж вывезти, а он какие то "особо важные" 4 рулона обоев...
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04.06.2020 10:50 Відповісти
По твоему пример расия?
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04.06.2020 07:36 Відповісти
Трамп забил на американскую систему здравоохранения и больницы не справлялись с защитой от коронавируса, не хватало защитных средств, аппаратов ИВЛ, тощо... выборщики вспомнят это Трампу на выборах
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04.06.2020 07:59 Відповісти
А вот про систему здравоохранению соглашусь, да вот Дональд Фредпвич ни при чем.
Полное разрушение системы здравоохранения США началось при Клинтоне.
После того, как прогрессивное мировое человчество покончило с СССР, то освободившиеся у прогрессивного мирового человечества денежные средства, тратившиеся ранее на финасирование будущей российской илитки, оно смогло направить на уничтожение США.
В документальном фильме PBS (это гос канал, если мне не изменяет память), показан график рости стоимости инсулина для больных диабетом 1-го (инсулинозависимого) типа, с 1992 года кривая идет резко вверх. За эти годы инсулин подорожал в 10 (!) раз, и годовая его стоимость сейчас доходит до 35 тысяч баксов в год.
Да, 35 тысяч баксов, посленалоговых, конечно. То есть не каждый работающий человек может позволить себе инсулин. И опять, как до открытия Бантинга и Беста, диабетики умирают потому, что не могут себе позволить купить нужное количество инсулина, экономят.
Кому нужны "смарт" инсулиновые помпы, кому нужны "смарт" глюкозометры, которые с помпой и смартфоном разговаривают, если недоступен сам инсулин.
Эх, как же ошиблись Бантинг и Бест, которые, из-за боязни спекуляций на инсулине, для защиты больных, продали свой патент компании Элай Лилли за 1 доллар. За миллиард (по тем деньгам) нужно было продавать и ройялти драть с фармы колоссальные, а полученные деньги тратить на компенсацию инсулина диабетикам. Забыли ученые Бантинг и Бест, с какими наперсточниками они дело имеют, куда там мышебратьям до них.
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04.06.2020 10:59 Відповісти
Ага. Трамп уже показал- вся США в огне и карантине. Сначала не хотел вводить карантин и дал распространиться по всей стране, а потом ввел строгий, и многие потеряли работу, и Флойд тоже. А теперь вот дал возможность российской разведке раздуть такой пожар. А ведь это - ошибка американской контрразведки.
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04.06.2020 07:26 Відповісти
Что не так?
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04.06.2020 07:52 Відповісти
Вряд ли республиканская партия выставит Трампа на второй срок. Посмотрим.
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04.06.2020 07:53 Відповісти
что. думаешь Помпео рискнут выдвинуть?
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04.06.2020 08:00 Відповісти
Да, не нравится Дональд Фредович, пусть получат Майка Rичардовича, он им быстро мозги прочистит...
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04.06.2020 11:01 Відповісти
немає у них зараз інших рейтингових кандидатур....
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04.06.2020 09:30 Відповісти
Пожар раздули члены секты " Антифа" , думаю что не без помощи кацапов . . Но клоун Донни упорно продолжает считать ***** своим союзником .
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04.06.2020 08:46 Відповісти
Генерал Мэттис выступил против рыжего клоуна.
В ответ рыжий клоун что-то там пропердел из бункера в твиттере.
Против рыжего уже высказываются даже люди, которые являются героями в глазах республиканцев.
Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью - Цензор.НЕТ 5201
https://www.washingtonpost.com/national-security/2020/06/03/jim-mattis-blasts-trump-message-that-defends-protesters-says-president-tries-divide-us/ THE WASHINGTON POST: Mattis accuses Trump of trying to divide Americans
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04.06.2020 07:01 Відповісти
Может, генералу следует возглавить чернож*пые банды?
Он, вроде, в отставке, то есть отставной генерал, и потому свободен от служебых обязанностей?
Чернож*пым уголовникам очень нужно правильное руководство.
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04.06.2020 07:35 Відповісти
Помню как критиковал Трампа сенатор Маккейн , ещё до вступления его на должность президента ,, и оказался прав . . Тряпка , а не президент США . !!
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04.06.2020 08:38 Відповісти
А мені "Скажений Пес" Меттіс подобається. Дуже тверезий, розумний і патріотичний генерал. Сьогодні саме такий потрібний Америці, як на мене. Дарма він не має президентських амбіцій.
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04.06.2020 09:01 Відповісти
Какая-то до боли знакомая риторика. Где-то я ее уже слышал...А! На Донбассе - там тоже всех разъединяли, не хотели слышать и запрещали говорить на рузке языке...
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04.06.2020 17:17 Відповісти
Трамп показал себя сцыкуном . Спрятался в бункере ,шоб по морде не получить.
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04.06.2020 07:11 Відповісти
Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью - Цензор.НЕТ 7784
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04.06.2020 07:13 Відповісти
придурок мокшанский.
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04.06.2020 07:18 Відповісти
Ипаный шизик и психопатический нарцисс.
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04.06.2020 07:20 Відповісти
Якщо мишей багато розвелося-рік видався врожайним.Чи буде кіт ситий-залежить від кота.
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04.06.2020 07:20 Відповісти
Эта рыжая проститутка завидует диктаторам КНДР и Передации, потому, что хочет быть как они, потому, что привык в своей компании так поступать(шото не нравится, пошел накуй, я тут главный) но этот любитель диктаторов одного не учел - если он плюнет в общество(а он уже плюнул), то оно утрется, а если общество плюнет в него - он захлебнется!
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04.06.2020 08:21 Відповісти
Ось що буває, коли президент - расист! Якби не ця руда курва з чубчиком - всього цього би не сталося в Америці. *********** подвійний агент та по сумісництву президент Америки Дональд Трамп, повинен зникнути з політичної арени світу.
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04.06.2020 09:17 Відповісти
Вот Майдан и до самих США добрался.)
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04.06.2020 09:36 Відповісти
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04.06.2020 09:44 Відповісти
А где будет Украина, если в США начнется гражданская война?
Сколько корабликов вывели русские в Черное море намедни?
С чего бы это они так?
Неужто под заварушку в США Юго-Восток Украины отжать собираются?
А ведь отожмут, если Америке будет не до других, ей-ей, отожмут.
Ну раз вы именно этого хотите, радуясь проблемам (и ослаблению США), то что же мне то возражать...
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04.06.2020 11:04 Відповісти
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