Трамп заперечує, що перебував у бункері під час протестів у Вашингтоні: Не ховався, а перевіряв, вдень, а не вночі
Президент США Дональд Трамп заявив, що не ховався в бункері під час акцій протесту під Білим домом, а спускався туди ненадовго для перевірки приміщень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Трамп вчергове звинуватив провідні ЗМІ в дезінформації.
"Це помилкові повідомлення. Я спускався туди протягом дня і перебував там протягом дуже невеликого, короткого проміжку часу, і це переважно стосувалося перевірки", - сказав Трамп.
Він також уточнив, що акції протесту під Білим домом почалися вночі, а він відвідував бункер вдень.
Видання зазначає, що відповідну інформацію оприлюднили The New York Times і Fox News.
Крім того, Трамп заявив, що не просив розганяти демонстрантів, щоб він зміг пройти до церкви неподалік Білого дому для проведення фотосесії з Біблією в руках.
"Вони не використовували сльозогінний газ, - сказав президент США. - І коли я туди вирушив, я не говорив, щоб їх розігнали. Я не знав, хто там був".
Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.
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Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
Бо вигідно це саме *****.
Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в Україні?
Хто перший здогадається?
Скажите, у вас там, на Московии, только электоронный пропуск пока нужен для существования нормального или бирки в уши уже пробили, как коровам, то есть скоту?
И правда ли, что этим решением об электронных пропусках Собянин себе устроил на 12-20 лет на нарах согласно УК, за нарушение Конституции РФ?
Че, пацаны, мусорское насилие в США?
ногаобои"(С)
Лох какой-то россиянин, нужно было, как Минцу, весь пенсионный фонд РФ зарубеж вывезти, а он какие то "особо важные" 4 рулона обоев...
Полное разрушение системы здравоохранения США началось при Клинтоне.
После того, как прогрессивное мировое человчество покончило с СССР, то освободившиеся у прогрессивного мирового человечества денежные средства, тратившиеся ранее на финасирование будущей российской илитки, оно смогло направить на уничтожение США.
В документальном фильме PBS (это гос канал, если мне не изменяет память), показан график рости стоимости инсулина для больных диабетом 1-го (инсулинозависимого) типа, с 1992 года кривая идет резко вверх. За эти годы инсулин подорожал в 10 (!) раз, и годовая его стоимость сейчас доходит до 35 тысяч баксов в год.
Да, 35 тысяч баксов, посленалоговых, конечно. То есть не каждый работающий человек может позволить себе инсулин. И опять, как до открытия Бантинга и Беста, диабетики умирают потому, что не могут себе позволить купить нужное количество инсулина, экономят.
Кому нужны "смарт" инсулиновые помпы, кому нужны "смарт" глюкозометры, которые с помпой и смартфоном разговаривают, если недоступен сам инсулин.
Эх, как же ошиблись Бантинг и Бест, которые, из-за боязни спекуляций на инсулине, для защиты больных, продали свой патент компании Элай Лилли за 1 доллар. За миллиард (по тем деньгам) нужно было продавать и ройялти драть с фармы колоссальные, а полученные деньги тратить на компенсацию инсулина диабетикам. Забыли ученые Бантинг и Бест, с какими наперсточниками они дело имеют, куда там мышебратьям до них.
В ответ рыжий клоун что-то там пропердел из бункера в твиттере.
Против рыжего уже высказываются даже люди, которые являются героями в глазах республиканцев.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2020/06/03/jim-mattis-blasts-trump-message-that-defends-protesters-says-president-tries-divide-us/ THE WASHINGTON POST: Mattis accuses Trump of trying to divide Americans
Он, вроде, в отставке, то есть отставной генерал, и потому свободен от служебых обязанностей?
Чернож*пым уголовникам очень нужно правильное руководство.
Сколько корабликов вывели русские в Черное море намедни?
С чего бы это они так?
Неужто под заварушку в США Юго-Восток Украины отжать собираются?
А ведь отожмут, если Америке будет не до других, ей-ей, отожмут.
Ну раз вы именно этого хотите, радуясь проблемам (и ослаблению США), то что же мне то возражать...