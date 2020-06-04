Трамп заперечує, що перебував у бункері під час протестів у Вашингтоні: Не ховався, а перевіряв, вдень, а не вночі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не ховався в бункері під час акцій протесту під Білим домом, а спускався туди ненадовго для перевірки приміщень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Трамп вчергове звинуватив провідні ЗМІ в дезінформації.

"Це помилкові повідомлення. Я спускався туди протягом дня і перебував там протягом дуже невеликого, короткого проміжку часу, і це переважно стосувалося перевірки", - сказав Трамп.

Він також уточнив, що акції протесту під Білим домом почалися вночі, а він відвідував бункер вдень.

Видання зазначає, що відповідну інформацію оприлюднили The New York Times і Fox News.

Крім того, Трамп заявив, що не просив розганяти демонстрантів, щоб він зміг пройти до церкви неподалік Білого дому для проведення фотосесії з Біблією в руках.

"Вони не використовували сльозогінний газ, - сказав президент США. - І коли я туди вирушив, я не говорив, щоб їх розігнали. Я не знав, хто там був".

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Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Пентагон стягнув у федеральний округ Колумбія близько 1,6 тис. військовослужбовців армії США.