Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських сил неподалік Павлополя, використавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Богданівки - з великокаліберних кулеметів.
"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використали чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - йдеться в повідомленні.
Втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.
За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
Слава Украине!
Наша арта пол дня отутюжила орков под Мариком. Результат - орки забились по щелям и они не стреляют!!! Важно именно это!!! Чтоб не мы стреляли, а чтоб не стреляли они!!! тогда и мы их не трогаем... пока)