Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських сил неподалік Павлополя, використавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Богданівки - з великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використали чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - йдеться в повідомленні.

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Втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.