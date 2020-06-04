УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7455 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 044 10

Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських сил неподалік Павлополя, використавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Богданівки - з великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використали чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО

Втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
На ділянці ;розведення; під Петрівським лугандонці повернулися на старі позиції і облаштовують укріплення, застосовуючи важку землерийну техніку.
Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
показати весь коментар
04.06.2020 07:41
+8
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показати весь коментар
04.06.2020 08:03
+7
Сподіваюсь, що втрат дійсно(!) не має........
показати весь коментар
04.06.2020 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ділянці ;розведення; під Петрівським лугандонці повернулися на старі позиції і облаштовують укріплення, застосовуючи важку землерийну техніку.
Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
показати весь коментар
04.06.2020 07:41 Відповісти
то братья клоуна по сивохе
показати весь коментар
04.06.2020 19:23 Відповісти
Сподіваюсь, що втрат дійсно(!) не має........
показати весь коментар
04.06.2020 07:53 Відповісти
гідність та честь щодня втрачаємо...з таким главкомом.
показати весь коментар
04.06.2020 08:52 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показати весь коментар
04.06.2020 08:03 Відповісти
Московия должна убраться со всех оккупированных её земель. Оккупированными можно считать все земли за пределами города Москвы. Москва много столетий занималась и по сей день занимается тем что выжимает все соки из людей и земель находящихся под её властью. Земли носящие сейчас название Россия были Москвой оккупированы, это совершенно очевидно при трезвом анализе исторических источников. Киевская Русь как наиболее сопротивляющаяся княжество было почти полносью уничтожено, геноцид был прикрыт так называемым монголотатарским игом. Украинцев тогда убивали не татары, это делали москали.
Слава Украине!
показати весь коментар
04.06.2020 08:47 Відповісти
Бубачка дасть особливий статус ордло і фсьо буде добре. Військових розпустять по домівках, а сепарню по всій Україні
показати весь коментар
04.06.2020 09:39 Відповісти
Господин Зеленский, делайте выводы!
Наша арта пол дня отутюжила орков под Мариком. Результат - орки забились по щелям и они не стреляют!!! Важно именно это!!! Чтоб не мы стреляли, а чтоб не стреляли они!!! тогда и мы их не трогаем... пока)
показати весь коментар
04.06.2020 11:58 Відповісти
Товарищ Зе і його команда "прислуги РФ " розвели всіх як кошенят і зараз думають яку ділянку на Донбасі ще подарувати ворогу ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:00 Відповісти
 
 