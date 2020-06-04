УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7455 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
1 176 17

У МВС сподіваються, що в найближчі 5 років смертність на дорогах України знизиться вдвічі

У МВС сподіваються, що в найближчі 5 років смертність на дорогах України знизиться вдвічі

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що в найближчі 5 років показник смертності на дорогах України вдасться знизити вдвічі.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Разом з реформуванням системи дорожньої інфраструктури, підвищенням якості освіти в наших школах і університетах, разом з тим, що ми мають змінювати культуру ставлення водіїв до інших учасників дорожнього руху, ми вважаємо, що за найближчі 5 років можемо дсягти зниження смертності на українських дорогах удвічі", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що торік на дорогах України загинуло 3454 особи, в тому числі 166 дітей.

"В європейських країнах рівень смертності на дорогах у 5-6 разів нижчий, ніж в Україні. Тому наша мета – шляхом втілення системи контролю за швидкістю, яка надалі буде контролювати проїзд на червоне світло світлофора, проїзд смугою для громадського транспорту, факти порушення правил зупинки та стоянки – ми вважаємо, що ця система приведе до значного зниження кількості загиблих на наших дорогах", - наголосив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Як приклад Геращенко навів ситуацію у Польщі, де після запровадження такої системи кількість загиблих за кілька років зменшилася на 30 відсотків.

Як повідомлялося, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо також, що в МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

Автор: 

ДТП (4465) МВС (3500) ПДР (475) смерть (6742) реформи (3206) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
кто знает, с кем это Ермак общается?
В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза - Цензор.НЕТ 4329
показати весь коментар
04.06.2020 07:33
+1
"Зустрілися, якось, Єльцин з японським прем"єр-міністром. Єльцин питає:
- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
показати весь коментар
04.06.2020 07:31
+1
А за прошлые 5 лет во сколько раз снизилась? Что, рюкзАваков за одну ночь стал "новым лицом" "слуг урода" или "совсем новым лицом", а еще через 5 лет обещает стать "новейшим лицом"?
показати весь коментар
04.06.2020 07:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зустрілися, якось, Єльцин з японським прем"єр-міністром. Єльцин питає:
- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
показати весь коментар
04.06.2020 07:31 Відповісти
Для цього потрібен німецький поліцай з дубцем. З тієї ж серії.
показати весь коментар
04.06.2020 07:52 Відповісти
Мені, про це сказав старий гуцул, у Чопі, на вокзалі, ще в 1995-му: "Е, паночку, нема на нас німця з нагайкою... Був би порядок... Я ж ще австріяків пам"ятаю...". І практично, те саме я почув у Болграді, від діда-болгарина: "Были румыны, до Советов, так на улицах порядок был... Прошёл полицай, сделал хозяйке замечание, что окна грязные, или бурьян у забора. На другой день пришёл - не устранено. Врезал дубинкой по стёклам, и ушёл... А попробовали-бы "рот открыть" - так и по спине заработали-бы...".
показати весь коментар
04.06.2020 08:07 Відповісти
"в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза" --- а до того лет 6 она только росла??
показати весь коментар
04.06.2020 09:02 Відповісти
Это Вы МЕНЯ спрашиваете? Задавайте вопрос Авакову - это в его ведомстве имеется целый "статистический отдел"...
показати весь коментар
04.06.2020 09:18 Відповісти
кто знает, с кем это Ермак общается?
В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза - Цензор.НЕТ 4329
показати весь коментар
04.06.2020 07:33 Відповісти
А за прошлые 5 лет во сколько раз снизилась? Что, рюкзАваков за одну ночь стал "новым лицом" "слуг урода" или "совсем новым лицом", а еще через 5 лет обещает стать "новейшим лицом"?
показати весь коментар
04.06.2020 07:37 Відповісти
Погибли 3454 человек, это непосредственно в ДТП или по дороге в больницу. Сюда не входят смерти в больнице или через некоторое время.
Как и в любой ситуации есть три решения:
- Сознательность граждан, забота об окружающих. За 28 лет не улучшилось!
- Жесткие и неотвратимые наказания. Щтраф 10% от годового дохода, переэкзаменовка как в Австралии.
- Неисправимых лишать прав на вождение пожизненно..
показати весь коментар
04.06.2020 07:43 Відповісти
О чем разговор. Во всем нормальном мире система наказаний за нарушение пдд гораздо жеще. Только вот действует она на всех. И там права человека в приоритете, поэтому дерут вежливо и с уважением. 😀
показати весь коментар
04.06.2020 08:01 Відповісти
А слабо как в Европе ввести правила ездить с дневным светом круглосуточно. Сразу на 20 процентов аварийность уменьшается
показати весь коментар
04.06.2020 08:26 Відповісти
Диференційований штраф треба вводити . Як в Швеції . Бо за однакове порушення з однаковий штраф А для одного той штраф не попити чаю в "Велюр"і, а для іншого тиждень голодним сидіти. Та і це не все. З того хто у "Велюр" ходить і на чай не візьмуть.
показати весь коментар
04.06.2020 08:35 Відповісти
Нарешті МВС визнало злочин Аваковава!!! Що через його бездіяльність, недбалість і злочиний умисел при його керівництві за остані шість років було вбито на дорогах більше людей ніж за шість років війни!!! За це і судити його потріно!
показати весь коментар
04.06.2020 08:35 Відповісти
без наказания правонарушителей, хоть каждому колесу, по четыре видеокамеры пришпандерить, толку не будет и через 1000 лет
показати весь коментар
04.06.2020 09:03 Відповісти
ПОЛИЦИЯ должна осуществлять надзор за соблюдением водителями и пешеходами ПДД, И подход ко всем должен быть одинаковый до каждого нарушителя, В не зависимости статуса нарушителя, И штрафные санкции должны быть разные; в зависимости от тяжести нарушения, А вот тут как раз со статусом - денежного кармана должны платить больше - А так для мажоров такие штрафы, как укус комара - В новостях мы уже видим и слышим, что такие шумахеры ложили свой "кардан" на правила ПДД.
показати весь коментар
04.06.2020 09:26 Відповісти
И +500 тыс рабочих мест исчо, да
показати весь коментар
04.06.2020 09:33 Відповісти
А в Польше в 2019 76 смертей в ДТП на миллион, так што хтото звиздит с неудачными примерами.
показати весь коментар
04.06.2020 09:39 Відповісти
Отлично работает МВД - "надеются".
Это как в анекдоте:
-Сейчас е.нет!
-Не должно...
Всякий раз, когда повышали штрафы, они "надеялись", но ничего не вышло. И сейчас "надеются"..... но опять ничего не выйдет, потому-что опять сидит человек и отправляет квитанции всем, кому нужно. Кому не нужно - тому не отправляет.
показати весь коментар
04.06.2020 11:08 Відповісти
 
 