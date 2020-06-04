У МВС сподіваються, що в найближчі 5 років смертність на дорогах України знизиться вдвічі
У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що в найближчі 5 років показник смертності на дорогах України вдасться знизити вдвічі.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Разом з реформуванням системи дорожньої інфраструктури, підвищенням якості освіти в наших школах і університетах, разом з тим, що ми мають змінювати культуру ставлення водіїв до інших учасників дорожнього руху, ми вважаємо, що за найближчі 5 років можемо дсягти зниження смертності на українських дорогах удвічі", - сказав Геращенко.
Він уточнив, що торік на дорогах України загинуло 3454 особи, в тому числі 166 дітей.
"В європейських країнах рівень смертності на дорогах у 5-6 разів нижчий, ніж в Україні. Тому наша мета – шляхом втілення системи контролю за швидкістю, яка надалі буде контролювати проїзд на червоне світло світлофора, проїзд смугою для громадського транспорту, факти порушення правил зупинки та стоянки – ми вважаємо, що ця система приведе до значного зниження кількості загиблих на наших дорогах", - наголосив заступник міністра.
Як приклад Геращенко навів ситуацію у Польщі, де після запровадження такої системи кількість загиблих за кілька років зменшилася на 30 відсотків.
Як повідомлялося, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.
Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
Нагадаємо також, що в МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.
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- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
Как и в любой ситуации есть три решения:
- Сознательность граждан, забота об окружающих. За 28 лет не улучшилось!
- Жесткие и неотвратимые наказания. Щтраф 10% от годового дохода, переэкзаменовка как в Австралии.
- Неисправимых лишать прав на вождение пожизненно..
Это как в анекдоте:
-Сейчас е.нет!
-Не должно...
Всякий раз, когда повышали штрафы, они "надеялись", но ничего не вышло. И сейчас "надеются"..... но опять ничего не выйдет, потому-что опять сидит человек и отправляет квитанции всем, кому нужно. Кому не нужно - тому не отправляет.