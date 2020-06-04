Трамп про залучення армії для придушення протестів у США: "Не думаю, що нам доведеться це робити"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вважає за необхідне використання військових для придушення протестів у країні. При цьому раніше глава Білого дому погрожував залучити військових для розгону демонстрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляє Newsmax TV.

"Це залежить (від ситуації, - ред). Не думаю, що нам доведеться це робити", - сказав він, переконуючи, що поліція не застосовувала гумові кулі проти протестувальників біля Білого дому 1 червня.

"Нічого цього не було, їх просто відсунули", - сказав Трамп.

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Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполісі для придушення протестів і заворушень. У самій Міннесоті вперше після Другої світової війни в повному складі активована Нацгвардія штату – понад 10 тис. осіб.