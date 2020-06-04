УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7423 відвідувача онлайн
Новини
9 637 44

Затриманого у США водія вантажівки Вечірка, який в'їхав у натовп у Міннесоті, відпустили, не висунувши обвинувачень

Затриманого у США водія вантажівки Вечірка, який в'їхав у натовп у Міннесоті, відпустили, не висунувши обвинувачень

Богдана Вечірка звільнили з ув'язнення у вівторок, так і не висунувши обвинувачень. Утім, за даними правоохоронців, розслідування триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

У штаті Міннесота підозрюваних можуть утримувати без офіційно висунутих обвинувачень протягом 36 годин. У разі Вечірка цей термін закінчився.

35-річного американця українського походження заарештували за підозрою в скоєнні нападу та утримували у в'язниці графства Геннепін.

У неділю ввечері Вечірко, перебуваючи за кермом порожнього бензовоза, на великій швидкості в'їхав у натовп протестувальників, що рухалися у бік швидкісної автостради I-35W. Місцеві ЗМІ в Міннесоті повідомляють, що він заздалегідь сигналив протестувальникам, втім не зменшував швидкість. Протестувальники встигли втекти, і під час події ніхто з них не постраждав. Коли водій зупинився, його вантажівку оточили протестувальники.

На фотографіях помітно, що Вечірка побили. Його обличчя та передня частина тіла мають синці та сліди крові. Офіційно не підтверджено, хто це зробив. Перед ув'язненням правоохоронці відвезли водія до лікарні, у Вечірка діагностували поранення, які не загрожують його життю.

Також читайте: У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко

Прокурори можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості. "Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення", - повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитися, що це трапилося не навмисно, додав Гаррінгтон.

У Міннесоті, як і в інших містах США, вже понад тиждень тривають масові протести після смерті чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда, якого перед тим затримали поліцейські. Обурення громадськості викликав той факт, що під час затримання один із поліцейських тривалий час тиснув коліном вкладеному на бруківку Флойду на шию. Чоловік повторював, що не може дихати. Поліцейського який притиснув Флойда коліном звільнено, йому висунули обвинувачення у вбивстві.

Також дивіться: Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція. ВIДЕО

Богдан Вечірко працює як незалежний контрактор на компанію із перевезення вантажів Ken Advantage.

У компанії заявили, що готові повністю співпрацювати зі слідством: "Наша перша і головна турбота - це безпека громадськості, нашим працівників і наших клієнтів".

"Ми будемо повністю співпрацювати в рамках розслідування. Це було б некоректно коментувати ситуацію, поки у нас немає додаткових фактів, бо розслідування перебуває на початковому етапі".

В українській громаді штату Міннесота описують Вечірка як "українця, мирного християнина, хорошого сім'янина, чесну і порядну людину". В українській громаді розповіли, що Богдан Вечірко виховувався в родині євангельських християн.

За словами джерел в українській громаді, сім'я Вечірко імігрувала до США, коли Богданові було 5 років, у статусі релігійних біженців. Його родина - з Червонограда, Львівської області.

За словами джерел, Богдан Вечірко наразі очікує первістка, його дружина Людмила - на восьмому місяці вагітності, вона родом з Придністров'я.

Як розповів Голосу Америки приятель Богдана Артем Логінов, у Вечірка під час затримання хтось із натовпу вкрав гаманець і мобільний телефон. З цього вкраденого телефона тепер невідомі телефонують дружині та друзям Вечірка із погрозами. Вагітна дружина змушена була тимчасово змінити місце проживання.

Друзі розповідають, що Богдан має доброго приватного адвоката, утім не змогли сказати, хто фінансує адвокатські послуги.

Друзі Вечірка також додають, що Богдан не воював на сході України, не служив в українській армії, не був у Вінниці і не має сторінки на Фейсбуці, як про це повідомляють окремі російські ЗМІ.

За словами друзів, Богдан Вечірко після імміграції один раз відвідував Україну - м.Одесу - два роки тому.

Автор: 

арешт (2520) протест (2397) США (22590) українці (2537) Вечірко Богдан (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
А парашенские и наши говносми, извинятся за лож про участника АТО, фашиста и карателя? Хотя, кого я спрашиваю...
показати весь коментар
04.06.2020 07:58
+8
Значит есть ещё на свете справедливость. Боже, храни Америку.
показати весь коментар
04.06.2020 08:10
+7
А запаребрік розганяє фейк про махровго бандерівця.
показати весь коментар
04.06.2020 08:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А парашенские и наши говносми, извинятся за лож про участника АТО, фашиста и карателя? Хотя, кого я спрашиваю...
показати весь коментар
04.06.2020 07:58 Відповісти
кацапские пропагандоны как раз акцентируют что за рулем был украинец то есть убийца террорист каратель хотя по американским сми вообще не упоминается этническое происхождение водителя например здесь https://www.youtube.com/watch?v=aMhbUTQjfR8 Tanker truck drives into crowd in Minneapolis и здесь https://www.msnbc.com/msnbc/watch/video-captures-moment-semi-truck-drives-into-crowd-of-minneapolis-protesters-84161605868 Video captures moment semi-truck drives into crowd of Minneapolis protesters
показати весь коментар
04.06.2020 08:04 Відповісти
Это кацапы для внутреннего потребления... так же разводили лохов с эшелонами бЕндеровцев, рвущимися в Крым, после победы Ющенко на выборах, такие же байки про стр-р-ашный "правый сектор " в лугандонии в 2014г... Кацап должен жить в страхе и с одной только надеждой на кремлевского мерзавчика-спасителя....
показати весь коментар
04.06.2020 08:23 Відповісти
Ты кацап перепутал. Не порошенковские, а ******** или сми недобитых рыговских отрыжек.
показати весь коментар
04.06.2020 08:53 Відповісти
Прочитайте уважніше. Там написано парашенські від назви сусідньої держави - параша.
показати весь коментар
04.06.2020 09:01 Відповісти
Я сам через неувагу так прочитав
показати весь коментар
04.06.2020 09:33 Відповісти
Я в таких випадках ще дивлюся хто пише.

А особливо (не у цьому випадку) буває, що напише людина щось і не розумієш - це сарказм, чи дійсно така позиція.
показати весь коментар
04.06.2020 11:47 Відповісти
Да уж, смайлика "сарказм" явно не хватает.
показати весь коментар
04.06.2020 12:06 Відповісти
А запаребрік розганяє фейк про махровго бандерівця.
показати весь коментар
04.06.2020 08:00 Відповісти
Значит им уже кошмары про бандеровцев ночами снятся... Боятся, скоты....
показати весь коментар
04.06.2020 08:14 Відповісти
...А там вместо бандерівця обычная ватка. Жена с приднестровья-это диагноз,ездил единожды только в Одессу.
И повод свалить с Украины тоже примечательный - по религиозным убеждениям...
показати весь коментар
04.06.2020 10:55 Відповісти
Останній раз він був в Україні коли йому було 5 років.
показати весь коментар
04.06.2020 10:59 Відповісти
Значит есть ещё на свете справедливость. Боже, храни Америку.
показати весь коментар
04.06.2020 08:10 Відповісти
Что за бред
показати весь коментар
04.06.2020 08:19 Відповісти
Ну,не знаю... Чувак їхав собі,не порушуючи правил і законів,загальмував перед лежачими протестантами,його побили,обікрали,кинули в тюрму,й за це має бути вдячним ?
показати весь коментар
04.06.2020 08:28 Відповісти
Є таке поняття "політична доцільність". В ішнший країні його б вже замкнули заради примарного спокою. Ну це як "пєрєстать стрєлять". Зрозуміло, чому він має бути вдячним?
показати весь коментар
04.06.2020 08:46 Відповісти
есть законы штата Миннесота, четкие и внятные, ВРЕМЯ и СТЕКЛО
показати весь коментар
04.06.2020 08:30 Відповісти
В мусорный бак гаденыша, чтоб знал как на активистов наезжать
показати весь коментар
04.06.2020 08:23 Відповісти
Та да! Паниковского бьют!
показати весь коментар
04.06.2020 08:25 Відповісти
В мусорный бак вашу плешивую кремлёвскую крысу
показати весь коментар
04.06.2020 09:06 Відповісти
Правильно сделали, он не виновен, он не хотел никого давить, все прекрасно видно на видео, просто обезумевшая толпа приняла его за террориста.
показати весь коментар
04.06.2020 08:24 Відповісти
Террористы и мародёры приняли за своего?
показати весь коментар
04.06.2020 08:41 Відповісти
Кстати, *******, которая громила и грабила магазины, не важно черная или белая, будет найдена и наказана, по всем сьемкам, по показаниям сообщников, по камерам видеонаблюдения, вся эта ******* будет найдена и наказана, это аксиома, на этом стоит США, рано или поздно, за все будет наказание!
показати весь коментар
04.06.2020 08:29 Відповісти
хорошо бы...

В 1980-х годах в рамках плана REX 84 на территории штатов были построены и законсервированы 600 лагерей, со всеми атрибутами вроде вышек и периметра из колючей проволоки. За каждым лагерем закреплены сотрудники, который каждые день занимаются тем, что поддерживают его в рабочем состоянии. Для кого же эти лагеря?

Стандартные лагеря рассчитаны на содержание 20,000 человек.

А на Аляске построили огромный лагерь для размещения сразу пяти миллионов человек...
показати весь коментар
04.06.2020 08:36 Відповісти
Для таких как ты дебилов!
показати весь коментар
04.06.2020 08:38 Відповісти
Ваша аргументация --- очень убедительна! Просто боюсь, места мне не останется --- все места будут заняты, такими как Вы..))
показати весь коментар
04.06.2020 08:52 Відповісти
Координаты на g.maps в студию! Омереговопазнозде!
показати весь коментар
04.06.2020 09:04 Відповісти
https://cont.ws/uploads/pic/2015/6/image055.png
слуг нет, ищите здесь
показати весь коментар
04.06.2020 10:02 Відповісти
Підскажи Трампу як позбавити громадянства і вислати з Америки негра,пращури якого були рабами в Америці,а грабують,в більшості,чорні.
показати весь коментар
04.06.2020 09:03 Відповісти
Или как в Ленинграде во время блокады --- мародеров расстреливали на месте....
показати весь коментар
04.06.2020 08:50 Відповісти
що таке Ленинград, блокада? це десь в Китаї? слова якісь угорські
показати весь коментар
04.06.2020 09:04 Відповісти
Не намагайтеся вимірювати патріотизм шириною шароварів.
Дякую за увагу....
показати весь коментар
04.06.2020 09:12 Відповісти
то у мене таки ширші? ))
шириною шароварів вимірють не патріотизм, а хто більше козак ))
показати весь коментар
04.06.2020 09:14 Відповісти
ну навіщо весь час повторюють цю брехню, ніби той нігра говорив, що не може дихати, ну хоч хтось чув, що він це говорив, я впевнений, що він матюкав поліцейського відбірною нігерською лайкою?
показати весь коментар
04.06.2020 09:00 Відповісти
ні хера,він казав хелп
показати весь коментар
04.06.2020 09:04 Відповісти
ти чув?
показати весь коментар
04.06.2020 12:41 Відповісти
Та й справа вже не в тому нігері, а в тому що кольорове населення США перетворилося в кримінальний тягар для нації.. Без радикальних дій влади, причиною розпаду країни, буде саме воно, з своїми танцями на руїнах цивілізації...
показати весь коментар
04.06.2020 09:19 Відповісти
Ну, приблизно, як зараз в Південно-Африканській республіці....
показати весь коментар
04.06.2020 09:24 Відповісти
Он пытался проехать через толпу хулиганов, которые его избили и ограбили. Так должно квалифицироватся событие, а хулиганов надо найти и судить. В противном случае американский суд не будет отличатся от украинского.
показати весь коментар
04.06.2020 09:19 Відповісти
Яка ж все таки сильна структура СБУ. Закинути свого агента у Сполучені Штати та привселюдно нагнути федеральну систему правосуддя - та який там моссад?
показати весь коментар
04.06.2020 09:58 Відповісти
 
 