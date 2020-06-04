Затриманого у США водія вантажівки Вечірка, який в'їхав у натовп у Міннесоті, відпустили, не висунувши обвинувачень

Богдана Вечірка звільнили з ув'язнення у вівторок, так і не висунувши обвинувачень. Утім, за даними правоохоронців, розслідування триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

У штаті Міннесота підозрюваних можуть утримувати без офіційно висунутих обвинувачень протягом 36 годин. У разі Вечірка цей термін закінчився.

35-річного американця українського походження заарештували за підозрою в скоєнні нападу та утримували у в'язниці графства Геннепін.

У неділю ввечері Вечірко, перебуваючи за кермом порожнього бензовоза, на великій швидкості в'їхав у натовп протестувальників, що рухалися у бік швидкісної автостради I-35W. Місцеві ЗМІ в Міннесоті повідомляють, що він заздалегідь сигналив протестувальникам, втім не зменшував швидкість. Протестувальники встигли втекти, і під час події ніхто з них не постраждав. Коли водій зупинився, його вантажівку оточили протестувальники.

На фотографіях помітно, що Вечірка побили. Його обличчя та передня частина тіла мають синці та сліди крові. Офіційно не підтверджено, хто це зробив. Перед ув'язненням правоохоронці відвезли водія до лікарні, у Вечірка діагностували поранення, які не загрожують його життю.

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Прокурори можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості. "Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення", - повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитися, що це трапилося не навмисно, додав Гаррінгтон.

У Міннесоті, як і в інших містах США, вже понад тиждень тривають масові протести після смерті чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда, якого перед тим затримали поліцейські. Обурення громадськості викликав той факт, що під час затримання один із поліцейських тривалий час тиснув коліном вкладеному на бруківку Флойду на шию. Чоловік повторював, що не може дихати. Поліцейського який притиснув Флойда коліном звільнено, йому висунули обвинувачення у вбивстві.

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Богдан Вечірко працює як незалежний контрактор на компанію із перевезення вантажів Ken Advantage.

У компанії заявили, що готові повністю співпрацювати зі слідством: "Наша перша і головна турбота - це безпека громадськості, нашим працівників і наших клієнтів".

"Ми будемо повністю співпрацювати в рамках розслідування. Це було б некоректно коментувати ситуацію, поки у нас немає додаткових фактів, бо розслідування перебуває на початковому етапі".

В українській громаді штату Міннесота описують Вечірка як "українця, мирного християнина, хорошого сім'янина, чесну і порядну людину". В українській громаді розповіли, що Богдан Вечірко виховувався в родині євангельських християн.

За словами джерел в українській громаді, сім'я Вечірко імігрувала до США, коли Богданові було 5 років, у статусі релігійних біженців. Його родина - з Червонограда, Львівської області.

За словами джерел, Богдан Вечірко наразі очікує первістка, його дружина Людмила - на восьмому місяці вагітності, вона родом з Придністров'я.

Як розповів Голосу Америки приятель Богдана Артем Логінов, у Вечірка під час затримання хтось із натовпу вкрав гаманець і мобільний телефон. З цього вкраденого телефона тепер невідомі телефонують дружині та друзям Вечірка із погрозами. Вагітна дружина змушена була тимчасово змінити місце проживання.

Друзі розповідають, що Богдан має доброго приватного адвоката, утім не змогли сказати, хто фінансує адвокатські послуги.

Друзі Вечірка також додають, що Богдан не воював на сході України, не служив в українській армії, не був у Вінниці і не має сторінки на Фейсбуці, як про це повідомляють окремі російські ЗМІ.

За словами друзів, Богдан Вечірко після імміграції один раз відвідував Україну - м.Одесу - два роки тому.