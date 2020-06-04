Трамп - перший президент, який не намагається об'єднати американський народ, а розділяє його, - ексглава Пентагону Меттіс
Колишній міністр оборони США Джим Меттіс звинуватив Дональда Трампа в тому, що президент наказує американським військовим порушувати конституційні права громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Меттіс написав у публічній заяві, опублікованій The Atlantic.
"Я спостерігав за подіями цього тижня сердитим і враженим. "Слова "Рівне правосуддя згідно із законом" вирізані на фронтоні Верховного суду США. Це саме те, чого протестуючі справедливо вимагають. Це корисна і об'єднуюча вимога, яку всі ми повинні бути в змозі задовольнити ... Ми повинні відкидати і притягати до відповідальності тих, хто, перебуваючи при владі, висміюють нашу Конституцію", - написав Меттіс.
Меттіс звинувачує президента в тому, що він налаштовує американців один проти одного. "Дональд Трамп - перший в моєму житті президент, який не намагається об'єднати американський народ - навіть не претендує на це. Замість цього він намагається розділити нас. Ми є свідками наслідків трьох років цих навмисних зусиль. Ми спостерігаємо наслідки трьох років без зрілого керівництва", - пише він.
Ексміністр також протиставляє американський дух єдності з нацистською ідеологією.
"Інструкції, дані військовими відомствами нашим військам до вторгнення в Нормандію, нагадували солдатам, що "нацистським гаслом знищення нас...було "Розділяй і володарюй". Наша американська відповідь: "У Союзі є Сила". Ми повинні закликати до єдності, щоб подолати цю кризу - бути впевненими, що ми краще, ніж наша політика", - написав він.
Нагадаємо, Меттіс пішов у відставку з поста міністра оборони США у грудні 2018 року через розбіжності з поглядами Трампа, зокрема, щодо Сирії.
Після цього Трамп зіткнувся з труднощами у пошуках нового очільника Пентагону, оскільки кандидати йому відмовляли. Лише у липні 2019-го Сенат США затвердив нового міністра оборони, яким став Марк Еспер.
Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. У самій Міннесоті вперше після Другої світової війни в повному складі активована Нацгвардія штату – понад 10 тис. осіб.
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круто, чо.
"Равное правосудие по закону" это точно требования мародёров, грабящих втупую среди белого дня?
Меттис вторит словам коррупционера Джо Байдена. Похоже эта старая собака продалась дерьмократам.
И вот наиболее ярыми радикалами сегодня становятся именно леваки, зараженные чумной идеей коммунизма.
Отождествляя правительство США, капиталистов и буржуазных националистов с фашистами, они называют себя "Антифа" ибо идеологически в их понимании это так и есть.
Они выступают против собственников "буржуев" , уничтожая их частную собственность, магазины, лавочки, машины.
Они выступают против национальных символов и ценностей. Они выступают против американской нации.
И тут надо признать они очень толерантны, они жгут и разоряют магазины как белых так и черных американцев, ибо для них он "буржуй", "прислужник капитализма", "фашист".
Эти погромы сегодня захватили америку, и это действительно терроризм. Ибо никакой другой цели разъяренные радикалы не преследуют.