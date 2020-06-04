На Рівненщині за добу виявили 33 нові випадки COVID-19, загалом - 1903, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 3 червня, підтвердили 33 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 3 червня в Рівненській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 3 червня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

Також читайте: Якщо регіон не відповідає вимогам послаблення карантину три дні поспіль, пом'якшення скасовуються рішенням місцевої влади, - Степанов

За його словами, новим хворим від 2 до 90 років.

Загалом в області зареєстровано 1903 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 40 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1012 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 188 зразків.







