На Рівненщині за добу виявили 33 нові випадки COVID-19, загалом - 1903, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 3 червня, підтвердили 33 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 3 червня в Рівненській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 3 червня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 2 до 90 років.
Загалом в області зареєстровано 1903 випадки захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 40 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1012 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 188 зразків.
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