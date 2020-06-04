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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 77 осіб. Серед них 15 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

​​"Друзі! Всі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей", - написав він.

За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко 01

За його словами, на сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

- 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв
- 26 чоловіків від 24 до 82 рокiв
- 9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Також читайте: Тестування мешканців Києва на COVID-19: охоплення в п'ять разів перевищило норму

Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Загалом коронавірус перемогли 849 киян.

"Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 випадків, у Подільському - 12, у Шевченківському - 10", - повідомив Кличко.

"Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе", - додав мер Києва.

За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
На весь Киев (порядка 4 000 000 человек) - 3 000 заболевших.
0,0075 %....

Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.

Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
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04.06.2020 08:50
+3
ты думаешь если сделать тыщу тестов, из которых 800 всяким депутатам и попам, и найти 70 заболевших, то это "охренеть "эпидемия"?"
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
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04.06.2020 08:55
+2
А Бубачка підвозе нові порції вірусу.
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04.06.2020 08:48
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А Бубачка підвозе нові порції вірусу.
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04.06.2020 08:48 Відповісти
Я вже не один раз казав що по чужим посиланням не ходжу.
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04.06.2020 08:53 Відповісти
На весь Киев (порядка 4 000 000 человек) - 3 000 заболевших.
0,0075 %....

Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.

Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
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04.06.2020 08:50 Відповісти
ты думаешь если сделать тыщу тестов, из которых 800 всяким депутатам и попам, и найти 70 заболевших, то это "охренеть "эпидемия"?"
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
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04.06.2020 08:55 Відповісти
Вот обычный грипп - который никто пандемией не называет.
Все видят - у того ком заболел, у того - колега, у знакомого - теща и т.п.
Все видят эти случаи, обсуждают.
А здесь - ты видел хоть одного заболевшего?
Уверен, что нет.
Я тоже не видел.
И не знаю никого, кто бы видел.

Впечатление, что "богоизбранные" просто вальнули промышленность, чтоб ихние собратья из Израиля все скупили за копейки и пустили на металл.
Кста, и продажа земли - в это самое время...
Совпадение?
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04.06.2020 09:07 Відповісти
ну, если рост промышленности, зарплат, пенсий, усиление армии и т.п. нариду не нужно - то, разумеется, не придет!

если нарид хочет быть голодным, голожопым и лизать сапоги чеченских освободителей - ну, это его, нарида, выбор...
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04.06.2020 08:58 Відповісти
да-да-да!
"вопреки".
"клятый барыха" так мешал росту, ну так мешал!
особенно хорошо это стало заметно, когда Пороха с его политикой высокоумный нарид убрал.
Сразу все "барыжные препятствия" упали.
И сразу начался ну такоооой взлет, ну так все поперло вверх, шо аж волосы на жопе дыбом встаЮт.
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04.06.2020 09:03 Відповісти
Рожей Порох таки не вышел. Соглашусь.
Но результат - на сегодняшний день - у него лучший из всех президентов.
Сухие цифры, без эмоций и т.д.
Делаю ставку на конячку, которая реально способна вытащить воз из дерьма - хоть эта конячка и с плохим экстерьером.
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04.06.2020 09:09 Відповісти
Вот такие как Вы и выбрали Клоуна! ЗЕбилы.
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04.06.2020 09:10 Відповісти
А хто заслуговує бути президентом?
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04.06.2020 09:11 Відповісти
Бачу, що ви ще той кловун! Зрозуміло, що ви і обрали кловуна!
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04.06.2020 09:15 Відповісти
Який у вас нік був раніше?
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04.06.2020 09:18 Відповісти
Її теж можна задіяти, її русня боїться, та ніяк не президентом.
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04.06.2020 09:48 Відповісти
чого б русня боялась свого власного агента?
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04.06.2020 09:50 Відповісти
Не знаю.
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04.06.2020 09:52 Відповісти
2020 рік - вони щось знали?... https://filmix.co/drama/142584-strah-na-ozere-2020.html
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04.06.2020 08:58 Відповісти
А Степанов продовжує інфікувати медиків?
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04.06.2020 08:51 Відповісти
они сами: сидели бы дома - на заразились бы...
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04.06.2020 08:59 Відповісти
Є професійні обов'язки, тома дома сидіти не мають права!
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04.06.2020 09:03 Відповісти
не учёл. что врачи - они почти как военные... тогда Вы однозначно правы: по командиру степашке военно-полевой плачет
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04.06.2020 09:05 Відповісти
ничё не понял.
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04.06.2020 09:15 Відповісти
А тут ніхто не зрозуміє, коли його брехня переплітається із стрибками в інші питання🤗
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04.06.2020 09:16 Відповісти
Ви Саша днепр?
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04.06.2020 09:20 Відповісти
Моя баба-лікар була військовозобов'язана!
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04.06.2020 09:12 Відповісти
 
 