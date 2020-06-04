За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 77 осіб. Серед них 15 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.
"Друзі! Всі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей", - написав він.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв
- 26 чоловіків від 24 до 82 рокiв
- 9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Загалом коронавірус перемогли 849 киян.
"Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 випадків, у Подільському - 12, у Шевченківському - 10", - повідомив Кличко.
"Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе", - додав мер Києва.
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Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.
Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
Все видят - у того ком заболел, у того - колега, у знакомого - теща и т.п.
Все видят эти случаи, обсуждают.
А здесь - ты видел хоть одного заболевшего?
Уверен, что нет.
Я тоже не видел.
И не знаю никого, кто бы видел.
Впечатление, что "богоизбранные" просто вальнули промышленность, чтоб ихние собратья из Израиля все скупили за копейки и пустили на металл.
Кста, и продажа земли - в это самое время...
Совпадение?
если нарид хочет быть голодным, голожопым и лизать сапоги чеченских освободителей - ну, это его, нарида, выбор...
"вопреки".
"клятый барыха" так мешал росту, ну так мешал!
особенно хорошо это стало заметно, когда Пороха с его политикой высокоумный нарид убрал.
Сразу все "барыжные препятствия" упали.
И сразу начался ну такоооой взлет, ну так все поперло вверх, шо аж волосы на жопе дыбом встаЮт.
Но результат - на сегодняшний день - у него лучший из всех президентов.
Сухие цифры, без эмоций и т.д.
Делаю ставку на конячку, которая реально способна вытащить воз из дерьма - хоть эта конячка и с плохим экстерьером.