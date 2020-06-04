За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 77 осіб. Серед них 15 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

​​"Друзі! Всі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей", - написав він.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

- 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв

- 26 чоловіків від 24 до 82 рокiв

- 9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Загалом коронавірус перемогли 849 киян.

"Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 випадків, у Подільському - 12, у Шевченківському - 10", - повідомив Кличко.

"Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе", - додав мер Києва.