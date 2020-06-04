В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 588, померли 12 осіб, загалом зафіксували 25 411 випадків

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу - 588 нових випадків. Це найвищий показник від початку пандемії. 12 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу виявили 588 нових хворих (добою раніше - 483). До цього найвищим показником було 578 хворих 23 квітня.

За добу померли 12 пацієнтів (добою раніше - вісім), загалом - 747.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 77 нових випадків COVID-19, серед них 15 медиків, загалом 3210 інфікованих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За останню добу одужали 602 особи. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу зменшилася на 26 осіб - до 13 622.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області (85), Києві (77), Житомирській (53), Чернівецькій (39), Харківській (35), Чернігівській (35) і Рівненській (32) областях.

У Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях нових хворих на COVID-19 немає.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 1077 випадків;

Волинська область — 986 випадків;

Дніпропетровська область — 957 випадків;

Донецька область — 174 випадки;

Житомирська область — 833 випадки;

Закарпатська область — 1257 випадків;

Запорізька область — 469 випадків;

Івано-Франківська область — 1491 випадок;

Кіровоградська область — 526 випадків;

м. Київ — 3210 випадків;

Київська область — 1673 випадки;

Львівська область — 1915 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 933 випадки;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1905 випадків;

Сумська область — 177 випадків;

Тернопільська область — 1220 випадків;

Харківська область — 1166 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 497 випадків;

Чернівецька область — 3481 випадок;

Черкаська область — 429 випадків;

Чернігівська область — 238 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 62 300 повідомлень про підозру на COVID-19.











