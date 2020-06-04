Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 388 тис.: тільки в США померли 109 тис. осіб, в Британії - 39,7 тис. і в Італії - 33,6 тис.
Станом на ранок 4 червня у світі зареєстрували 6,57 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 6 574 317 випадків інфікування і 388 047 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 109 142 (+ 1 083 за добу), хворих - 1 901 783 (+ 20 578 за добу).
На другому місці за кількістю хворих Бразилія - 583 980 інфікованих (+27 312 за добу) і 32 547 (+ 1 269 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 432 277 осіб (+ 8 536 за добу), кількість смертей - 5 215 (+ 178 за добу).
В Іспанії зареєстрували 287 406 (+ 394 за добу) пацієнтів, померли 27 128 (+1 за добу) людина.
У Великій Британії - 279 856 хворих (+ 1 871 за добу), померли 39 728 пацієнтів (+ 359).
В Італії зафіксували COVID-19 у 233 836 (+ 321) осіб. Померли 33 601 (+ 71) осіб.
Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, всього зафіксували 25 411 випадків
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Але лише дебіл буде заперечувати пандемію..
як і те,що смертність від ковід більша як від грипу..
нет накрутки только в таких честних и прогрессивних странах как Туркменистан и КНДР )))
рад? без особых эмоций я.
немного раздражает автоматическое зачисление антидуранинщиков в агенты кремля. ведь по логике всё должно быть наоборот. впрочем, ожидать хорошо работающей логики от вусмерть перепуганных... нелогично это как-то...
Новоприбулого ольгінського..!!
відчувається неофіт..
по тому,як "рве жопу" ))) у кожній темі про ковід..))
Видно новачка в цензорі..
))
більш досвідчені "товаріщі" так не паляться на відвертій ..уйні...
Крисолов сприймає аргументи виключно знайдені Яндексом ....
Андрей ДидовикА раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.ua Поедатель ЗябликовНа один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?ru Александр Лукашенко 3db64a91 Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
а попытаться опровергнуть то, что ты процитировал из меня, слабО?