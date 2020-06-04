Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 388 тис.: тільки в США померли 109 тис. осіб, в Британії - 39,7 тис. і в Італії - 33,6 тис.

Станом на ранок 4 червня у світі зареєстрували 6,57 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 6 574 317 випадків інфікування і 388 047 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 109 142 (+ 1 083 за добу), хворих - 1 901 783 (+ 20 578 за добу).

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На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​583 980 інфікованих (+27 312 за добу) і 32 547 (+ 1 269 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 432 277 осіб (+ 8 536 за добу), кількість смертей - 5 215 (+ 178 за добу).

В Іспанії зареєстрували 287 406 (+ 394 за добу) пацієнтів, померли 27 128 (+1 за добу) людина.

У Великій Британії - 279 856 хворих (+ 1 871 за добу), померли 39 728 пацієнтів (+ 359).

В Італії зафіксували COVID-19 у 233 836 (+ 321) осіб. Померли 33 601 (+ 71) осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, всього зафіксували 25 411 випадків