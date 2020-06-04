За добу на Львівщині виявили 85 нових випадків COVID-19, загалом 1915 інфікованих і 62 померлих, - міськрада

Станом на ранок 4 червня на Львівщині підтвердили 1915 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4932 особи, госпіталізовані - 731, на амбулаторному лікуванні - 4201 особа, виписані - 571 особа. Зараз у лікарні перебуває 160 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1915 осіб, 62 людей померли. 490 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 516 ПЛР-тестів, з яких 85 - позитивні (з них 43 - це мешканці Львова).

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Водночас, як повідомила Слічна, 1 червня на Львівщині померла пацієнтка 1947 року народження, мешканка с. Дубляни Жовківського району. Вона перебувала на лікуванні у госпіталі імені Юрія Липи. Підтверджений результат інфікування коронавірусом отримали 2 червня. Серед супутніх захворювань - ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, цукровий діабет.

Також 1 червня померла мешканка с. Бірки Яворівського району, 1965 року народження. Вона перебувала на лікуванні у госпіталі імені Юрія Липи. Підтверджений результат інфікування коронавірусом отримали 2 червня. Серед супутніх захворювань - ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, цукровий діабет.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксували 25 411 випадків.