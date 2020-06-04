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За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 103 медпрацівники, загалом 1 829 дітей і 4 888 медиків, - Степанов
За добу в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли 38 дітей і 103 медичні працівники.
Про це під час онлай-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 588 осіб, з них 38 дітей та 103 медпрацівники", - зазначив міністр.
Госпіталізували 141 людину.
"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників", - додав Степанов.
Крім того, за минулу добу було здійснено 14 301 тестування. З них 10 563 методом ПЛР, а 3 738 - методом ІФА.
Топ коментарі
+1 Ali Hasan
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на передньому фронті завжди"прилітає"..
"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників"Джерело: https://censor.net/ua/n3199942https://censor.net/ua/n3199942
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
Дышите просто полной грудью, побольше будьте на природе, просто живите без страха и упрека.
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