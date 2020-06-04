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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 103 медпрацівники, загалом 1 829 дітей і 4 888 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 103 медпрацівники, загалом 1 829 дітей і 4 888 медиків, - Степанов

За добу в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли 38 дітей і 103 медичні працівники.

Про це під час онлай-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 588 осіб, з них 38 дітей та 103 медпрацівники", - зазначив міністр.

Госпіталізували 141 людину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 388 тис.: тільки в США померли 109 тис. осіб, в Британії - 39,7 тис. і в Італії - 33,6 тис.

"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників", - додав Степанов.

Крім того, за минулу добу було здійснено 14 301 тестування. З них 10 563 методом ПЛР, а 3 738 - методом ІФА.

Автор: 

діти (5052) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
4888 інфікованих медика, а Степанов продовжує керувати. Чому його не знімають?
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04.06.2020 09:24
+1
тому що дофуя медиків інфікується у всьому світі..

на передньому фронті завжди"прилітає"..
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04.06.2020 09:27
+1
«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Среди населения стали распространяться панические страхи. В каждом медработнике начали видеть вредителя. Посещаемость поликлиник резко упала, аптеки пустовали, возникали слухи о случаях ухудшения здоровья после приема медикаментов, якобы содержавших яд. В ЦК и редакцию «Правды» шли потоки «писем трудящихся», которые предлагали наказать «убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого» и «продажных псов американского империализма». Многие полагали, что после суда над «еврейскими националистами» начнется массовая депортация евреев в Сибирь, а к Москве и другим крупным городам уже подгоняются товарные поезда для их перевозки.
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04.06.2020 09:28
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4888 інфікованих медика, а Степанов продовжує керувати. Чому його не знімають?
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04.06.2020 09:24 Відповісти
тому що дофуя медиків інфікується у всьому світі..

на передньому фронті завжди"прилітає"..
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04.06.2020 09:27 Відповісти
Вы может не в курсе но большая участь мед персонала в той же инфекционке заражены гепатитом . И ниче, работают.
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04.06.2020 09:29 Відповісти
Як можна втратити статус захворівшого на кові-19 за час пандемії? В статті написано
"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників"Джерело: https://censor.net/ua/n3199942https://censor.net/ua/n3199942
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04.06.2020 10:14 Відповісти
Вони хоч одужують?
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04.06.2020 09:39 Відповісти
Лучше скажите когда тесты на антитела начнут делать. А то уже все переболели этим ковидом, а болел ты или нет не докажешь.
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04.06.2020 09:27 Відповісти
Для младшего школьного возраста:
https://medium.com/@mdubakov/immune-system-for-mere-mortals-74de44bdb733
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04.06.2020 09:40 Відповісти
Когда ты перебалеваешь ковидом организм вырабатывает антитела и при специальном тесте как тест на ковид, только тест на антитела ковида, показывает что ты переболел уже. Только вот у нас этот тест сделать 150 баксов стоит в частной больнице.
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04.06.2020 09:41 Відповісти
Мы работали весь период карантина, были те кто ходил в больницу и им ставили ковид, давали лекарства от гриппа и отправляли домой лечиться и сидеть 2 недели. А большенство не ходило по больницам. Так что переболели все. Те кто приводил детей с симптомами расказывали, симптомы у ребенка температура и понос, давли лекарство и говорили- идите себе домой, если будут ухудшения тогда приходите. Вот и весь ко вид и его лечение.
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04.06.2020 09:46 Відповісти
В моєї дитини таке було в січні. Температура погано збивалася. 3 дні 39 та все пройшло.
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04.06.2020 10:00 Відповісти
Я и спрашиваю когда будут делать эти тесты бесплатно? Раз так озабочены этим ковидом
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04.06.2020 09:42 Відповісти
Переболел или не переболел, какая разница.
Дышите просто полной грудью, побольше будьте на природе, просто живите без страха и упрека.
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04.06.2020 09:43 Відповісти
Так жить мешают, 2 месяца ограничений и убийство экономики .
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04.06.2020 09:47 Відповісти
«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Среди населения стали распространяться панические страхи. В каждом медработнике начали видеть вредителя. Посещаемость поликлиник резко упала, аптеки пустовали, возникали слухи о случаях ухудшения здоровья после приема медикаментов, якобы содержавших яд. В ЦК и редакцию «Правды» шли потоки «писем трудящихся», которые предлагали наказать «убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого» и «продажных псов американского империализма». Многие полагали, что после суда над «еврейскими националистами» начнется массовая депортация евреев в Сибирь, а к Москве и другим крупным городам уже подгоняются товарные поезда для их перевозки.
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04.06.2020 09:28 Відповісти
Жизненно.
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04.06.2020 09:43 Відповісти
Становится видна брехня зе-гниды Степанова, так оно, падло, по жалости к детям начало бить...
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04.06.2020 09:47 Відповісти
 
 