За добу на COVID-19 захворіли 38 дітей і 103 медпрацівники, загалом 1 829 дітей і 4 888 медиків, - Степанов

За добу в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли 38 дітей і 103 медичні працівники.

Про це під час онлай-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 588 осіб, з них 38 дітей та 103 медпрацівники", - зазначив міністр.

Госпіталізували 141 людину.

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"За весь час пандемії захворіло 25 411 осіб, з них 1 829 дітей, а також 4 888 медпрацівників", - додав Степанов.

Крім того, за минулу добу було здійснено 14 301 тестування. З них 10 563 методом ПЛР, а 3 738 - методом ІФА.