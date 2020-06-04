УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10945 відвідувачів онлайн
Новини
26 816 185

Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть"

Зеленський про ситуацію на ПП

Президент Володимир Зеленський пояснив недавні заворушення на кордоні в Закарпатській області успішною операцією проти контрабандистів, яким потрібно "зламати хребет".

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що призначив головою Закарпатської ОДА колишнього чиновника Служби безпеки Олексія Петрова. За словами Зеленського, попередніх керівників "або купували, або залякували", а цього главу регіону "бояться і обходять стороною".

У підсумку, як каже президент, операція Петрова спрацювала і з-за кордону перестали пропускати "звичайних нормальних українців", які говорять, що "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю". ВIДЕО

Саме ці контрабандисти, за словами Зеленського, і пригрозили влаштувати проблеми на кордоні, зокрема створивши черги на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

"А ми не будемо пропускати. І це відбувалося на всіх митницях. Перевірка на міцність, хто кого, чи зможемо ми витримати ... Ми підтягнули туди Національну гвардію, війська на Закарпатті. Ви таке бачили, щоб маршрутники викручували руки Національній гвардії України? "тому що ми вас тут зараз рознесемо". Ось, що відбувалося на Закарпатті", - сказав Зеленський.

Він додав, що в результаті було близько 5 машин "змовників", а інші зрозуміли, що їх ніхто не пропустить.

"І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", - підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) контрабанда (1822) Закарпатська область (2045)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Ладно заграница.
А как местные мыши сожрали десятки тысяч тонн местного, не привезенного из-за бугра зерна?
показати весь коментар
04.06.2020 09:34
+27
Ти навіть не уявляєш як порохоботи потішаються з вас, зелених довбнів.
показати весь коментар
04.06.2020 09:38
+27
Июнь 2019: "Зеленский заявил, что контрабанду в Украине могут побороть до конца 2019 года ... "
Июнь 2020. Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью....".

Слово "пшик" наиболее полно отражает результаты работы бубочки на всех направлениях.
показати весь коментар
04.06.2020 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Читая про "сломанный хребет" и представляя ЗЕ - просто ржу. Карманный Рембо!!! Ссохшийся Терминатор!!!

Вован, может тебе и придётся терпеть отсутствие хамона, лосося, икры. Нам к этому не привыкать при таком уровне жизни в Украине, которую грабит стая ЗЕленых обезьян.
показати весь коментар
04.06.2020 09:55 Відповісти
ну що тут скажеш?!! най іще більше наліпок "зе-*****" на буси наліплять(((
показати весь коментар
04.06.2020 09:56 Відповісти
Невже він хочаб на секунду повірив у БЕЗКОРИСНОГО, ЧЕСНОГО,НЕПІДКУПНОГО генерала та ще й СБУ?? Він дослужився до заступника СБУ та на 10- 15 тисяч гривень жив? Їздив у метро та жрав сою? Жінка його та діти купували одяг на ринку, щоб дешевше? За кордоном були раз у житті на відпочинку, а не на заробітках?? Хай оприлюднить декларацію свою та своїх близьких!! Засекретили?? Боротися з контробандою ТРЕБА ТА ДУЖЕ ВАЖЛИВО, але промивати мозг українцям про вдалі призначення та ЧЕСНОГО ГУБЕРНАТОРА - неповажати себе та народ. Краще б найшов інші порівняння до чиновника...Поставлять своїх та перенаправлять потоки...Раньших - посадять та поразгоняють. Все. Хабарі тільки стануть більше, як по всій Україні. А Хенерал буде їздити на черговому майбаху, а його жінка на лексусі, як зараз, до речі...
показати весь коментар
04.06.2020 09:57 Відповісти
Спорить трудно, да. Но хочется надеяться. Или вам и надеяться уже не хочется?
показати весь коментар
04.06.2020 10:30 Відповісти
На ринку дорожче, в магазинах дешевше ніж на сьомому.
показати весь коментар
04.06.2020 12:28 Відповісти
Зеленский тупой, как валенок.
показати весь коментар
04.06.2020 09:57 Відповісти
"Италия" шла через Тису при всех президентах. Если Зеленскому удастся узаконить перемещение этих грузов, то я буду премного удивлён. Такого не удавалось сделать никому!
Первый президент-неклоун!
показати весь коментар
04.06.2020 09:57 Відповісти
правильно главные воры в стране итальянские заробитчане вот кто милиарды из бюджета ворует!!
показати весь коментар
04.06.2020 10:00 Відповісти
Та да...этот презЕдент клоун теперь по крупняку работает...мрией из Китая...напрямую в эпицентры...
показати весь коментар
04.06.2020 10:00 Відповісти
Тогда ты будешь первый избиратель вовочки-недебил
показати весь коментар
04.06.2020 10:01 Відповісти
https://censor.net/user/28399

Первый президент-неклоун!Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть" - Цензор.НЕТ 4998
показати весь коментар
04.06.2020 11:10 Відповісти
Вован, ты хоть разберись почему посылки отправляют так!

1. Дешевле
2. Быстрее
3. Никакая падла с Укрпочты не украдет.
показати весь коментар
04.06.2020 09:57 Відповісти
Вы знаете, что такое таможенный лимит? Это когда надо платить всем. 100 евро. Принимался с подач Цитруса, Алло и т.д. Хотели, правда, 22 евро. Но дело даже не в налоге. Можно за пару вещей заплатить 300-500 грн. Но проблема, что к этой сумме прилагается "работа брокера" за ту же и большую сумму. То есть к двум парам обуви на семью чуть выше лимита, на сотню две грн, надо на почте заплатить тысячу. Или покупать у модных "неконтрабандистов" здесь на 2000-3000 грн. дороже за одну. Касается ВСЕХ посылок "обычных рабов". Поэтому и везут. А жратву везут потому что у нас она дороже чем в Европе. И со всеми накрутками здесь качественная еда обходится дешевле. Если коротко - везут потому что экономика в заднице и никто разбираться с этим не будет.
показати весь коментар
04.06.2020 10:21 Відповісти
Слышал как то о сухом законе и борьбе со спиртным и чем закончилось!?)))... Ничему история не учит.
показати весь коментар
04.06.2020 09:59 Відповісти
...говорит "эту страну". Четкий маркер приезжего
показати весь коментар
04.06.2020 10:02 Відповісти
як жиж плять yся Європа живе без тої контрабанди і без всяких 500 американських грошей митникам (! ??), до речі чому баксами платять ?? Це як менi здається не кордони з Америкою? Тут євро ходять (поки)
показати весь коментар
04.06.2020 10:06 Відповісти
вся эта контрабанда как раз и везется в Европу)))
показати весь коментар
04.06.2020 13:24 Відповісти
Я так зрозумів що В Украіну , бо кому тут у Європі потрібна укр кава , хамрон та непоньятний лосось ?
показати весь коментар
04.06.2020 13:28 Відповісти
невірно зрозумів, спробуй проїхати через пункти пропуску в Закарпатті на авто, тоді, може і правильно зрозумієш...
показати весь коментар
04.06.2020 15:00 Відповісти
Опять недогода порохососам,они все на бусах шастают,а Пеца кто защищать будет 10-го июня?
показати весь коментар
04.06.2020 10:08 Відповісти
ты такой же идиот, как и твой преЗедент? Ты же не общался с перевозчиками. Они всегда двумя руками были "За", платить ту же сумму в кассу (то есть в бюджет).
Так что ты "чув дзвін, та не знаєш звідки він"... Скандал начался именно тогда, когда таможенники вообще перестали пропускать бусы. Никто из них не хотел сутками стоять на границе. Им по хер куда платить, в карман или в кассу, лишь бы побыстрее домой. Так что ты не из той оперы песню затянул...
показати весь коментар
04.06.2020 10:26 Відповісти
Правильно бубочка возмущается, дал 500 баксов и поехал. А когда-же бубочке принасут с таможни? ЗЕбыдло проголосовало, что у бубочки будет конец. Его бедности. Так где бабло, ЗЕбыдло? Сколько можна вашего приписдента обижать?
показати весь коментар
04.06.2020 10:09 Відповісти
а потім пі..дьож про непоборну корупцію в Україні (((

якщо такий собі Алєкс звик давати хабарі..
бо це менше грошей і мороки,як заплатити офіційно ((
показати весь коментар
04.06.2020 10:17 Відповісти
Тормоз, ты, видимо, пропил свои мозги, убогий ЗЕбил. Есть такая штука, стеб называется. Или на твоем хуторе Задрочинск ничего не слыхали? Хотя, о чем это я, вас, ЗЕбанутых давно уже признали больными ЗЕленой чумой, а это лечится только гильйотиной.
показати весь коментар
04.06.2020 12:11 Відповісти
А слишал кто нибудь про контрабанду,например, между Бельгией и Голландией? Год назад у Украины был выбор - открытый рынок ЕС или лобзание с козломордыми братушками.
Выбрали жрите...
показати весь коментар
04.06.2020 10:11 Відповісти
не пи..ди ,порохоботе..
відкритий ринок з ЄС і в наступний термін Порошенко(Бариги) нам не "світив"
показати весь коментар
04.06.2020 10:19 Відповісти
Тепер не світить. А ти просто йди нюхни під хвостом у мокшів, мудь зелена)
показати весь коментар
04.06.2020 10:24 Відповісти
Ну ,зараз в тебе ,Зєбот, на все зелене світло,хоч у стіну,хоч у прірву, аби не Порошенко ! Наснаги, до речі, тільки б потім не скиглив,як завжди!
показати весь коментар
04.06.2020 11:33 Відповісти
"Открытый рынок ЕС" Украине не сввтил ни год назад ни через 10 лет. ЕС свой рынок очень тщательно охраняют от товаров из других стран.
показати весь коментар
04.06.2020 10:24 Відповісти
Рынок ЕС открыт для членов ЕС)
показати весь коментар
04.06.2020 10:29 Відповісти
и что, Украину приглашали в члены ЕС?
показати весь коментар
04.06.2020 10:32 Відповісти
безвиз тоже не особо хотели давать. Двери открывают тем кто стучится
показати весь коментар
04.06.2020 10:35 Відповісти
Про безвиз договоренности были давно. Про членство в ЕС - нет.
показати весь коментар
04.06.2020 11:09 Відповісти
kakoje davno, takzhe davno kak i pro prinjatije v ES, jesli chto, to iz za demogogiji prorasseiskih idiotov i v Niderlandah referendum organizovali da i zapisali chto partnjorstvo ne garantirujet cjlenstvo v ES - tak chto ne nado lja lja ljaa.
показати весь коментар
04.06.2020 13:46 Відповісти
Безвиз проистекает из договора "Про ассоциацию с ЕС", который как известно еще при Януковиче должен был быть подписан. А теперь попрошу предъявить какие есть соглашения про полноправное членство в ЕС?
показати весь коментар
04.06.2020 13:55 Відповісти
у этого "мурчика" никак в голове не складывается причинно-следственная связь, что с перевозчика требуют мзды, вот он и платит. Он хочет ламать хребет ребятам, которые за рулём в бусе или системе взяточничества?
Убеждаюсь (уже в который раз) что преЗедентом выбрали идиота, у которого в голове нет понятия первоочерёдности: сначала причина, а затем идет следствие...
показати весь коментар
04.06.2020 10:19 Відповісти
Ну а как же в других странах живут, без мзды с перевозчика? Или мы -безнадёжные? В системе там много народа, и Бус-ники, и пиджаки, и подвозчики, и таможники с погранцами и СБУшниками, и менты наши, и венгерские полицаи, которые охраняют базы перегрузки в Дебрецене и Захони.
показати весь коментар
04.06.2020 10:35 Відповісти
зеленский и его мусорские судьи решили сломать хребет
водителям бусов и украинцам посылающим посылки
мусора хотят жрать , пытать и насиловать ,
нужны дикие поборы для удовлетворения запросов мусоров,
у которых зелу°а прокурором подрабатывает
показати весь коментар
04.06.2020 10:43 Відповісти
Зеленский о ситуации на ПП "Тиса": Перестали пропускать "обычных украинцев", которые "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут" - https://censor.net/news/3199882/rada_svoim_resheniem_zapretila_proveryat_na_granitse_bagaj_genprokurora_sudeyi_verhovnogo_suda_i_chlenov
показати весь коментар
04.06.2020 10:43 Відповісти
вот и ответ для кого эта страна и кто в этой стране главный!!
показати весь коментар
04.06.2020 11:03 Відповісти
Коли пару років тому читав соціологію,то виявилось що 54% простого наріду не проти вирішить свої проблеми за допомогою хабарів.І коли писав,що як люди перестануть давать,то брать не будуть,треба тільки не порушувать закони, у відповідь чув-прхбот. Ось поміняєм барих на чесних,новиє ліца і всьо такоє.Ко-ко-корупції не буде. Поміняли.Навіть до тупого клоуна дійшло,що знайти фахового і чесного митника,поліцейського,чиновника і т.д. не проста задача.В нас вже покоління виросли на контрабасі,браконьєрстві,бурштині і т.п.Бухають за кермом і відкупляються за любої влади.Це почалось до Кравчука,і на Зєлі не закінчиться.Скоріше при імпотенції влади клоунів, хаосі і безгрошівї всі негативні явища тільки підсиляться.
показати весь коментар
04.06.2020 11:05 Відповісти
смотрите, хабари, вы не пройдёте медкомиссию, пока не заплатите,
для работы, обыкновенной
мусора содали систему - не платишь - идешь на °°°
показати весь коментар
04.06.2020 11:57 Відповісти
Я проходив мед.комісію на роботу цієї зими.Принципово не даю хабарів,але це ж треба самому бігать кабінетами пару днів.Хоча знаю,що за 400грн. можна на другий день забрать готовий обхідний лист з висновками.Шо там мутять мусора-не в курсі.Не стикався,але і на них можна знайти управу(прокуратура,свб,розголос і т.д.)
показати весь коментар
04.06.2020 12:12 Відповісти
иногда мусора спасают жизни и защищают от бандитов, но то иногда
обойти можно за день, но есть масса мелочей, которые пока Вас не коснулись
показати весь коментар
04.06.2020 12:44 Відповісти
Власть видит простых людей на бусиках, которые самостоятельно выживают, и упорно не видит депутатов и разных власть имущих, которые ввозят (вывозят) контрабанду на миллиарды. К великому сожалению, Зеленский оказался слабаком, во всем. Позор.
показати весь коментар
04.06.2020 11:10 Відповісти
Влада рассписалась в своей никчемности что либо сделать для страны.Но и уступать место у корыта без боя не будет другому стаду свиней. Обсуждать новый суспильный договор полезней чем новых марадеров. При сложившейся системе других не будет.
показати весь коментар
04.06.2020 11:12 Відповісти
Ну разве умный президент себя так ведёт?Он в натуре воюет со своей страной?Или делает вид ,что воюет? Как профессиональный комик ?Не можешь победить-возглавь .Трудяге влепили 61.5% налогов -,а себе и 5% нету -это как понимать -двойные стандарты?Ну вот поставил Саакашвили решалой и что? Где реформа налоговой системы?Как в Сингапуре !
показати весь коментар
04.06.2020 11:15 Відповісти
шо он бредит?
он реально думает, что хамон, кофе и лосось возят бусами через пп тиса?
это просто мелкие комерсы.
пусть про держрезерв пустой лучше расскажет.
показати весь коментар
04.06.2020 11:16 Відповісти
Проблема клоуна в том что он клоун и мыслит как клоун.
И продолжает бороться... с системой.
А с ней нужно не бороться. Ее нужно менять!
Петров не вечен, ему на смену придет другой и все вернётся.
Вот этого и не понимает клоун.
показати весь коментар
04.06.2020 11:19 Відповісти
Ай, обложили "посылки" данью, ой не пропускают бусы!

Что это вообще за трагедия. Шо там слать в этих посылках из Италии? Сейчас глобализация и все везде одинаковое (китайский ширпотреб).
Два раза за все время работы в море хотелось выслать посылку на родину - это был гобелен из шерсти вигоня в Уругвае и резной тикового дерева метровый Будда в Сингапуре.
показати весь коментар
04.06.2020 11:20 Відповісти
Президент Владимир Зеленский объяснил недавние беспорядки на границе в Закарпатской области успешной операцией против контрабандистов, которым нужно "сломать хребет". Источник: https://censor.net/n3199943

Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть" - Цензор.НЕТ 2191
показати весь коментар
04.06.2020 11:45 Відповісти
Ага,ага , оно без лосося и хамона проживет! Да ты за три месяца, так устал, что тебя жена за ручку и за свои бабки на лакшери в Оман отвезла. Кофе он пить не будет! Эй,73процентные, как вам такая зелёная Мивина, уши не оттягивает или ничего,втянулись ?
показати весь коментар
04.06.2020 11:50 Відповісти
Голобородька хамонов не ест, не клевещи на него, порохобот!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:23 Відповісти
Ага и кофе только по большим праздникам, если зарплата преЗедента позволит.🙄
показати весь коментар
04.06.2020 18:59 Відповісти
Ребята из секты "святаго Пятра",вы уж определитесь,боремся мы с контрабасом или не боремся.А то вас бедолаг не поймешь.Тут вы все скопом за Европу,а стоило 50 видеокамер на улицах Киева поставить,как вы подняли кипишь не шуточный против ущемление прав, и поборы с не законопослушных граждан,которые привыкли безнаказанно правила дорожного поведения нарушать.Хочется всей вашей секте напомнить,что в ЕС ,про которую вы все тут нам уши прозужжали,таких камер тысячи.И с контрабасом там долго не рассусоливают.Изымают и уничтожают,а нарушителей сажают,и надолго.А у нас привыкли,что крупные и мелкие товарные партии дорогой итальянской обуви или брендовой одежды из Европы дробят и вот такими мелкими партиями на бусах за копейки перевозят как посылки или секонд хенд,а потом ноют,почему таможня вся поголовно коррумпированная,и мало дает денег в бюджет.А когда "лавочку" прихлопнули,и кормушка прикрылась,то куда там та Европа подевалась?Давай власть,возвращай все схемы на таможне взад,ну и заодно все камеры с улиц Киева убирайте.
показати весь коментар
04.06.2020 12:33 Відповісти
Ты идиот или шершнем ужаленный?
Расскажы ещё про то, что порохоботы евробляхеров поддерживают!
показати весь коментар
05.06.2020 11:25 Відповісти
Первый сектант отозвался.Надеюсь не последний.
показати весь коментар
05.06.2020 14:58 Відповісти
Шурик, ну нет у тибя пока мастерства лепки гавна...
Схема, конечно, проста и давно известна - обвинить оппонента в любой придуманной фигне и тут же его разоблачить. Но вот обвинение должно быть или достаточно чудовищным, или правдоподобным. А у тибя - "порохоботы за нарушение правил дорожного движения!" - ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Незачёт!
показати весь коментар
05.06.2020 18:50 Відповісти
Амфушка Прослушав тебя,я изменил свою точку зрения,и понял,что порохоботы за борьбу с контрабандой,как в данном случае с бусами,за видеофиксацию нарушений правил дорожного движения,за справедливую растаможку евроблях,да вообще за все то,что проводит правительство Зеленского.
показати весь коментар
05.06.2020 20:10 Відповісти
Шурик, дорогой, да ты почти голова! Осталось сделать последнее усилие!
Как только ты поймёшь, что порохоботы не считают Порошенко своим кумиром, а выступают от имени чистого разума - кроманьёнец превратится в человека!
показати весь коментар
06.06.2020 10:17 Відповісти
Це вже схоже на конструктивний підхід. Але не треба сподіватися на легкі перемоги.
Тільки рухатися вперед, хоча б, по міліметру, і ніяких "три кроки вперед і шість кроків назад".
Інакше систему не зламати і паразити будуть жити, а держава - гнити.
показати весь коментар
04.06.2020 12:34 Відповісти
Да, платить, наверное надо, но не с того начали. Нашли "крайних" - заробитчан, которые кормят пол-страны? И это решили отнять у народа? Моя знакомая, работавшая в Италии, рассказывала, что первый год приходилось спать на автобусных остановках между работами так как не могла себе позволить снять комнату. А между прочим с высшим образованием и в возрасте более 50 лет. Что вы, идиоты делаете? Народ за это голосовал? Вы посадили хоть одного коррупционера и забрали награбленное у народа?????
показати весь коментар
04.06.2020 12:35 Відповісти
пока вы все будете голосовать за "снижения тарифов и посадки коррупционеров", а тем более за "забирание награбленного у народа", так и будете всю жизнь сосать и иметь то говно, что мы щас все благодаря вам имеем
показати весь коментар
04.06.2020 13:20 Відповісти
О, наімудрєйшій із наімудрєйшіх, зниження тарифів відбуваються після посадки корупціонерів.
Ти вже тридцять років винаходиш колесо і не забуваєш красти і брати хабарі.
показати весь коментар
04.06.2020 16:30 Відповісти
рагули будут полюбэ возить контрабас и создавать очереди на таможнях. Заработок самого конченого пиджака - от 500 до 1000 грн в день. Я конечно за то что бы их нагнули рылом в асфаль и на границах пропадут очереди, но это практически невозможно- йо-йо-ко-ко будет бунтовать- адекватно оплачиваемой работы в приграничных районах просто нет плюс они нихрена делать не умеют, а на контрабасе живут достаточно неплохо.
показати весь коментар
04.06.2020 12:36 Відповісти
зачем ему где-то работать, если он за выезд туда-сюда минимум 50 евро привозит...это как на Донбассе с шахтами и шахтерами...другого ничего не знают и не умеют
показати весь коментар
04.06.2020 13:17 Відповісти
Цікаво...
Вивіз через кордони під час Пандемії 983,5 тонн медичних масок з держрезервів це узаконено зе-владою.
Зе-новиє ліца при владі гордо звітували, що експортовано рекордну кількість зерна в історії України, а виявлений, як прогнозований експертами наслідок, дефіцит зерна в держрезерві це -"з'їли миші".
Повернення заробітчан з сумками - це незаконна контрабанда. Бо зе-ліцам мало грошей для дерибану, і потрібно заробітчан обкласти митом, і злупити три шкіри. До речі, Зе про це заявляв ще в передвиборчому піар інтерв'ю Гарндону.
показати весь коментар
04.06.2020 12:42 Відповісти
ой, зеля, да не писди...там кроме наших таможенников есть еще венгерские/словацкие. И когда шмон авто происходит, все всё видят...Наши-то как раз почти ничего не проверяют. Еще одна область жизни, с познаниями зеро для зели...
показати весь коментар
04.06.2020 13:15 Відповісти
очень я сомневаюсь что контрабанда существует на пустом месте, задайте себе вопрос почему продукты питания за границей в два раза дешевле чем у нас? от сюда и ответ... импорт выгоднее, и люди на западной Украине долго терпеть не будут это не восток дырявый, хотя не исключаю что именно такой план выполняют некоторые политики по заказу кремля... вообще это все мутная история. наводить порядок нужно на границе но не за счет этих граждан которые выживают... глядите на госмонополии ... но туда ж нельзя это ж олигархи они и яйца оторвать могут с башкой
показати весь коментар
04.06.2020 13:15 Відповісти
где именно за границей и какие именно продукты в два раза дешевле?
показати весь коментар
04.06.2020 13:18 Відповісти
Хдє ваші даказатєльства?
показати весь коментар
04.06.2020 16:32 Відповісти
В Чехии приблизительно такие же цены на некоторые продукты, в других странах выше.
Ниже точно нет.
показати весь коментар
05.06.2020 07:14 Відповісти
Какая отвратительная рожа
показати весь коментар
04.06.2020 13:38 Відповісти
Вообще-то вава опять врет. Бунтовали из--за повышения размера дани: было от 200 до 500, стало 700-800 евриков за проезд без досмотра.
но зебилы скушают ослиную версию)))
показати весь коментар
05.06.2020 00:51 Відповісти
С контрабандой можно бороться только если создать такие условия, при которых не невыгодно возить, например уменьшить растаможку товара или дать преференции местному производителю...но лучше сразу ломать хребет...сломал бы ты себе хребет, Зеля, но у тебя его нет.
показати весь коментар
07.06.2020 00:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 