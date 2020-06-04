Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть"

Президент Володимир Зеленський пояснив недавні заворушення на кордоні в Закарпатській області успішною операцією проти контрабандистів, яким потрібно "зламати хребет".

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що призначив головою Закарпатської ОДА колишнього чиновника Служби безпеки Олексія Петрова. За словами Зеленського, попередніх керівників "або купували, або залякували", а цього главу регіону "бояться і обходять стороною".

У підсумку, як каже президент, операція Петрова спрацювала і з-за кордону перестали пропускати "звичайних нормальних українців", які говорять, що "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть".

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Саме ці контрабандисти, за словами Зеленського, і пригрозили влаштувати проблеми на кордоні, зокрема створивши черги на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

"А ми не будемо пропускати. І це відбувалося на всіх митницях. Перевірка на міцність, хто кого, чи зможемо ми витримати ... Ми підтягнули туди Національну гвардію, війська на Закарпатті. Ви таке бачили, щоб маршрутники викручували руки Національній гвардії України? "тому що ми вас тут зараз рознесемо". Ось, що відбувалося на Закарпатті", - сказав Зеленський.

Він додав, що в результаті було близько 5 машин "змовників", а інші зрозуміли, що їх ніхто не пропустить.

"І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", - підсумував президент.