Зеленський про ситуацію на ПП "Тиса": Перестали пропускати "звичайних українців", які "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть"
Президент Володимир Зеленський пояснив недавні заворушення на кордоні в Закарпатській області успішною операцією проти контрабандистів, яким потрібно "зламати хребет".
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він нагадав, що призначив головою Закарпатської ОДА колишнього чиновника Служби безпеки Олексія Петрова. За словами Зеленського, попередніх керівників "або купували, або залякували", а цього главу регіону "бояться і обходять стороною".
У підсумку, як каже президент, операція Петрова спрацювала і з-за кордону перестали пропускати "звичайних нормальних українців", які говорять, що "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть".
Саме ці контрабандисти, за словами Зеленського, і пригрозили влаштувати проблеми на кордоні, зокрема створивши черги на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.
"А ми не будемо пропускати. І це відбувалося на всіх митницях. Перевірка на міцність, хто кого, чи зможемо ми витримати ... Ми підтягнули туди Національну гвардію, війська на Закарпатті. Ви таке бачили, щоб маршрутники викручували руки Національній гвардії України? "тому що ми вас тут зараз рознесемо". Ось, що відбувалося на Закарпатті", - сказав Зеленський.
Він додав, що в результаті було близько 5 машин "змовників", а інші зрозуміли, що їх ніхто не пропустить.
"І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", - підсумував президент.
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Вован, может тебе и придётся терпеть отсутствие хамона, лосося, икры. Нам к этому не привыкать при таком уровне жизни в Украине, которую грабит стая ЗЕленых обезьян.
Первый президент-неклоун!
Первый президент-неклоун!
1. Дешевле
2. Быстрее
3. Никакая падла с Укрпочты не украдет.
Так что ты "чув дзвін, та не знаєш звідки він"... Скандал начался именно тогда, когда таможенники вообще перестали пропускать бусы. Никто из них не хотел сутками стоять на границе. Им по хер куда платить, в карман или в кассу, лишь бы побыстрее домой. Так что ты не из той оперы песню затянул...
якщо такий собі Алєкс звик давати хабарі..
бо це менше грошей і мороки,як заплатити офіційно ((
Выбрали жрите...
відкритий ринок з ЄС і в наступний термін Порошенко(Бариги) нам не "світив"
Убеждаюсь (уже в который раз) что преЗедентом выбрали идиота, у которого в голове нет понятия первоочерёдности: сначала причина, а затем идет следствие...
водителям бусов и украинцам посылающим посылки
мусора хотят жрать , пытать и насиловать ,
нужны дикие поборы для удовлетворения запросов мусоров,
у которых зелу°а прокурором подрабатывает
для работы, обыкновенной
мусора содали систему - не платишь - идешь на °°°
обойти можно за день, но есть масса мелочей, которые пока Вас не коснулись
он реально думает, что хамон, кофе и лосось возят бусами через пп тиса?
это просто мелкие комерсы.
пусть про держрезерв пустой лучше расскажет.
И продолжает бороться... с системой.
А с ней нужно не бороться. Ее нужно менять!
Петров не вечен, ему на смену придет другой и все вернётся.
Вот этого и не понимает клоун.
Что это вообще за трагедия. Шо там слать в этих посылках из Италии? Сейчас глобализация и все везде одинаковое (китайский ширпотреб).
Два раза за все время работы в море хотелось выслать посылку на родину - это был гобелен из шерсти вигоня в Уругвае и резной тикового дерева метровый Будда в Сингапуре.
Расскажы ещё про то, что порохоботы евробляхеров поддерживают!
Схема, конечно, проста и давно известна - обвинить оппонента в любой придуманной фигне и тут же его разоблачить. Но вот обвинение должно быть или достаточно чудовищным, или правдоподобным. А у тибя - "порохоботы за нарушение правил дорожного движения!" - ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Незачёт!
Как только ты поймёшь, что порохоботы не считают Порошенко своим кумиром, а выступают от имени чистого разума - кроманьёнец превратится в человека!
Тільки рухатися вперед, хоча б, по міліметру, і ніяких "три кроки вперед і шість кроків назад".
Інакше систему не зламати і паразити будуть жити, а держава - гнити.
Ти вже тридцять років винаходиш колесо і не забуваєш красти і брати хабарі.
Вивіз через кордони під час Пандемії 983,5 тонн медичних масок з держрезервів це узаконено зе-владою.
Зе-новиє ліца при владі гордо звітували, що експортовано рекордну кількість зерна в історії України, а виявлений, як прогнозований експертами наслідок, дефіцит зерна в держрезерві це -"з'їли миші".
Повернення заробітчан з сумками - це незаконна контрабанда. Бо зе-ліцам мало грошей для дерибану, і потрібно заробітчан обкласти митом, і злупити три шкіри. До речі, Зе про це заявляв ще в передвиборчому піар інтерв'ю Гарндону.
Ниже точно нет.
но зебилы скушают ослиную версию)))