У перші три дні роботи системи автофіксації знижується кількість порушень ПДР, - Геращенко

За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості простежується стабільне зниження кількості порушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

01.06.2020 зафіксовано – 57 880;

02.06.2020 зафіксовано – 44 319;

03.06.2020 зафіксовано – 37 211.

"І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, оскільки перша партія була передана "Укрпошті" лише вчора вдень", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.

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