У перші три дні роботи системи автофіксації знижується кількість порушень ПДР, - Геращенко
За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості простежується стабільне зниження кількості порушень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
01.06.2020 зафіксовано – 57 880;
02.06.2020 зафіксовано – 44 319;
03.06.2020 зафіксовано – 37 211.
"І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, оскільки перша партія була передана "Укрпошті" лише вчора вдень", - зазначив Геращенко.
Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.
Топ коментарі
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Как отбивать будут?
https://twitter.com/45956888
https://twitter.com/45956888 Татьяна Боровская
"Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости."
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала. Треба камери на мишів ставити. Охфіс простих рішень, не дякуйте.
https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець
Порахували, щоб зжерти зникле зерно з держрезерва треба колона мишей в 2.5 екватора довжиною
або одна компактна командюсечка Зеленського без лави запасних...
в разных местах бываем, значит.
Еслешто.