Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв'язку із запланованими масовими акціями
Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.
"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - йдеться в повідомленні.
Водночас поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
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Портнов написав, що за 5 місяців 2020 року він заробив в Україні близько 13 млн. гривень.
Приблизно 2,3 млн. на місяць. Чим він займається?
Більше 10 справ проти Пороха, Парубія, справи проти Майдану, Стерненко та інше.
Хто ж може платити за таку фігню?....
вчитись ще треба у Бацьки :
Очевидец заснял на видео работы в официальной резиденции президента Беларуси под Минском.
На видео видно, как рабочие укрепляют забор вокруг территории и достраивают новый уровень с системами видеонаблюдения и колючей проволокой. Судя по кадрам, работы в самом разгаре и затронут весь периметр.
Беларусь головного мозга, [04.06.20 09:34]
С третьего раза после третьей смены понятых ночью на даче Тихановского нашли $900 000
Сразу вспоминаются другие "шокирующие" находки после разгонов: топоры и ледорубы на плошчы, гранатомёты в гаражах, бомбы, взрычатка и автоматы "Белого легиона". Правда потом оказалось, что всё это подбросили.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
а ну пшло нах...