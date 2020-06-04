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Новини
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Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв'язку із запланованими масовими акціями

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв'язку із запланованими масовими акціями

Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - йдеться в повідомленні.

Водночас поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1452) Кабмін (14072) Київ (19424) Нацполіція (15138)


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Топ коментарі
+13
Бубочки боятся Народа Украины???
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04.06.2020 09:48
+11
Просто ему мешают на работу на велике ехать 😀😀😀
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04.06.2020 09:56
+8
ПреЗедент бункер проверять будет?
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04.06.2020 09:48
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Бубочки боятся Народа Украины???
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04.06.2020 09:48 Відповісти
Просто ему мешают на работу на велике ехать 😀😀😀
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04.06.2020 09:56 Відповісти
6 червня 2020 - Щорічна акція на підтримку виключно добровільної інформованої згоди або відмови від вакцинації.
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04.06.2020 10:39 Відповісти
ПреЗедент бункер проверять будет?
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04.06.2020 09:48 Відповісти
Ответете зеледятлы за свои деяния
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04.06.2020 09:49 Відповісти
ЗЕмразей на нары!!
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04.06.2020 09:52 Відповісти
Сепары кремлевские раскачивают ситуацию в Украине. Сажать по просьбе трудящихся.
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04.06.2020 09:53 Відповісти
Хто ж Сивоху посадить? Свої зелені?
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04.06.2020 09:54 Відповісти
Жирная свинина Сивоха уже в Миротворце
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04.06.2020 09:57 Відповісти
Его не пустят на территорию Украины?
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04.06.2020 09:58 Відповісти
А Портнова - агента ФСБ ?
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04.06.2020 09:57 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Портнов написав, що за 5 місяців 2020 року він заробив в Україні близько 13 млн. гривень.
Приблизно 2,3 млн. на місяць. Чим він займається?

Більше 10 справ проти Пороха, Парубія, справи проти Майдану, Стерненко та інше.
Хто ж може платити за таку фігню?....
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04.06.2020 09:58 Відповісти
Не розгойдуйте ночви, щурів нудить.
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04.06.2020 09:56 Відповісти
Шо за акція? Невже прихильники нелоха оманського прийдуть з подякою?
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04.06.2020 09:54 Відповісти
Может Саваков организовал , ШОБ завтра не сняли ?
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04.06.2020 10:01 Відповісти
смотрю прямой эфир. евробляхеры негодуют. гудят болезные. халявы хочется
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04.06.2020 10:05 Відповісти
Я магу пасвідєтільсиврвать! А шо праісходіт?
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04.06.2020 10:08 Відповісти
Слабеньке посилення.. )

вчитись ще треба у Бацьки :
Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв'язку із запланованими масовими акціями - Цензор.НЕТ 7354


Очевидец заснял на видео работы в официальной резиденции президента Беларуси под Минском.
На видео видно, как рабочие укрепляют забор вокруг территории и достраивают новый уровень с системами видеонаблюдения и колючей проволокой. Судя по кадрам, работы в самом разгаре и затронут весь периметр.

Беларусь головного мозга, [04.06.20 09:34]

С третьего раза после третьей смены понятых ночью на даче Тихановского нашли $900 000
Сразу вспоминаются другие "шокирующие" находки после разгонов: топоры и ледорубы на плошчы, гранатомёты в гаражах, бомбы, взрычатка и автоматы "Белого легиона". Правда потом оказалось, что всё это подбросили.
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04.06.2020 10:10 Відповісти
"Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький..." - Alex Drone

Відео:
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
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04.06.2020 10:11 Відповісти
А так вот почему бубочка аж 2 дня "поехал" с "рабочим"визитом в Хмельницкую область я думала ему скучно в Киеве, а воно таке сцикливе.Оце то народный ПреЗЕдент.Кто скажет какая тематика проведения массовых акций?
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04.06.2020 10:15 Відповісти
Пеца должен давать показания 10-го июня в ДБР ,засуетились порохоботы
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04.06.2020 10:18 Відповісти
обосранный почитатель х.йла вылез...
а ну пшло нах...
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04.06.2020 10:29 Відповісти
а забыли написать какие акции
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04.06.2020 10:29 Відповісти
Зассали, ато вдруг кто не знал ломанутся
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04.06.2020 10:40 Відповісти
лгбт, евробляхеры и т.п. - протесты? это шапито))) власть давно научилась дескридетировать любой реальный протест вовремя подключая карманных педиков
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04.06.2020 10:34 Відповісти
А что за акции то??
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04.06.2020 10:38 Відповісти
Неужто на поддержку найвелычнишого? По примеру в Черкассах?
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04.06.2020 11:46 Відповісти
мусора охраняют поживление зеленских гнид
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04.06.2020 12:16 Відповісти
 
 