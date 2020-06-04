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Новини Коронавірус і карантин
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У разі зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ рекомендуватиме додаткові карантинні заходи, - Степанов

У разі зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ рекомендуватиме додаткові карантинні заходи, - Степанов

МОЗ рекомендуватиме запроваджувати додаткові карантинні заходи, якщо кількість захворюваності на COVID-19 зростатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Щоб знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендацій МОЗ. Інакше ми можемо бачити збільшення кількості хворих", - зазначив міністр.

Степанов додав, що в разі зростання захворюваності міністерство буде рекомендувати запровадження якихось додаткових заходів.

"Застосовуючи адаптивний карантин, у нас було розуміння, що буде збільшення хворих. МОЗ повністю контролює ситуацію і щодо кожного випадку проводяться епідрозслідування", - пояснив Степанов.

Міністр охорони здоров'я попросив дотримуватися рекомендацій, які дає МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні: пом'якшення карантину і недотримання рекомендацій МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Всех перепуганных поздравляю: мы вошли в стадию перманентного запугивания - если властям что-то не понравится, всех отправят в бессрочный голодный домашний арест без суда и следствия.
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04.06.2020 10:10
+4
ты чё на нехилом пособии сидишь, да?
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04.06.2020 10:11
+2
Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших.

Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
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04.06.2020 10:06
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Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших.

Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
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04.06.2020 10:06 Відповісти
ты чё на нехилом пособии сидишь, да?
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04.06.2020 10:11 Відповісти
ну у нас и народ уверен, шо его разводят и никакого вируса нет.
по улице идёшь, уже мало кто соблюдает дистанцию, приходится самому проявлять "сноровку"
да и транспорта пускать больше надо, шоб люди не толпились
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04.06.2020 10:13 Відповісти
засунь ка себе свой совет в одно место, на свой выбор
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04.06.2020 10:18 Відповісти
идиот, тебе шо, с первого раза не доходит?
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04.06.2020 10:29 Відповісти
Термометр из задницы выйми...
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07.07.2020 10:44 Відповісти
а зачем ты его себе так глубоко засунул?
не хочу я его тебе вынимать, с ним и ходи
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07.07.2020 12:16 Відповісти
Всех перепуганных поздравляю: мы вошли в стадию перманентного запугивания - если властям что-то не понравится, всех отправят в бессрочный голодный домашний арест без суда и следствия.
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04.06.2020 10:10 Відповісти
Как только властям разных периодов пригорает ВЕЗДЕ, так то путен нападал, то вот теперь каронавирус авспыхивает. Задрали ***.
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04.06.2020 10:21 Відповісти
Последнему идиоту уже понятно, что "карантин" - это чисто поводок, зак который зебилы будут дергать когда им будет нужно
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04.06.2020 10:47 Відповісти
Заставь ЗЕбилов с вирусом бороться, так они и лоб расшибут!
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04.06.2020 10:53 Відповісти
Вже десять днів реальне зростання. Проти статистики не попреш. У час піку епідемії в Україні було 3,2% смертність від вірусу, на початку травня - 2,4%, зараз вже на протязі десяти днів 3%. Моніторю ситуацію по швидкості розповсюдження цієї зарази. Зростання є. Але минулого максимуму ще не досягли. Називати це другою хвилею мабуть поки рано.
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04.06.2020 11:42 Відповісти
Статистика, що надається МОЗ України - брехлива і занижує реальний рівень захворюваності. Дивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

та порівняйте з інформацією МОЗ, що офіційно проголошується
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
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04.06.2020 14:04 Відповісти
 
 