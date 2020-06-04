У разі зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ рекомендуватиме додаткові карантинні заходи, - Степанов
МОЗ рекомендуватиме запроваджувати додаткові карантинні заходи, якщо кількість захворюваності на COVID-19 зростатиме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"Щоб знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендацій МОЗ. Інакше ми можемо бачити збільшення кількості хворих", - зазначив міністр.
Степанов додав, що в разі зростання захворюваності міністерство буде рекомендувати запровадження якихось додаткових заходів.
"Застосовуючи адаптивний карантин, у нас було розуміння, що буде збільшення хворих. МОЗ повністю контролює ситуацію і щодо кожного випадку проводяться епідрозслідування", - пояснив Степанов.
Міністр охорони здоров'я попросив дотримуватися рекомендацій, які дає МОЗ.
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Неужели? А обещали к 22 июня 0 заболевших, говорили что вирус выдохся и все такое . Или не было такого?
по улице идёшь, уже мало кто соблюдает дистанцию, приходится самому проявлять "сноровку"
да и транспорта пускать больше надо, шоб люди не толпились
не хочу я его тебе вынимать, с ним и ходи
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
та порівняйте з інформацією МОЗ, що офіційно проголошується
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1