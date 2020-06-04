У разі зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ рекомендуватиме додаткові карантинні заходи, - Степанов

МОЗ рекомендуватиме запроваджувати додаткові карантинні заходи, якщо кількість захворюваності на COVID-19 зростатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Щоб знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендацій МОЗ. Інакше ми можемо бачити збільшення кількості хворих", - зазначив міністр.

Степанов додав, що в разі зростання захворюваності міністерство буде рекомендувати запровадження якихось додаткових заходів.

"Застосовуючи адаптивний карантин, у нас було розуміння, що буде збільшення хворих. МОЗ повністю контролює ситуацію і щодо кожного випадку проводяться епідрозслідування", - пояснив Степанов.

Міністр охорони здоров'я попросив дотримуватися рекомендацій, які дає МОЗ.

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