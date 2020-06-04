Сільський голова на Львівщині розбив ніс і зламав руку колишньому солдату Нацгвардії

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький взяв під особистий контроль розслідування інциденту в селі Жирівка Пустомитівського району за участю сільського голови Миколи Пущака і колишнього солдата Нацгвардії Ярослава Білика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В результаті "спілкування" з посадовою особою органу місцевого самоврядування у Ярослава розбитий ніс і зламана рука! Розслідування цієї справи я негайно взяв на особистий контроль. І я, як глава ЛОДА, вимагаю від поліції швидко і об'єктивно розслідувати цю справу", - цитує Козицького пресслужба.

Зазначається, що інцидент стався 3 червня.

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