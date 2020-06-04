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Новини
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Сільський голова на Львівщині розбив ніс і зламав руку колишньому солдату Нацгвардії

Сільський голова на Львівщині розбив ніс і зламав руку колишньому солдату Нацгвардії

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький взяв під особистий контроль розслідування інциденту в селі Жирівка Пустомитівського району за участю сільського голови Миколи Пущака і колишнього солдата Нацгвардії Ярослава Білика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В результаті "спілкування" з посадовою особою органу місцевого самоврядування у Ярослава розбитий ніс і зламана рука! Розслідування цієї справи я негайно взяв на особистий контроль. І я, як глава ЛОДА, вимагаю від поліції швидко і об'єктивно розслідувати цю справу", - цитує Козицького пресслужба.

Зазначається, що інцидент стався 3 червня.

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Автор: 

побиття (928) Національна гвардія (1521) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+7
Ну и при чем тут, что потерпевший когда-то служил в НГУ? А еще у него в школе была пятерка по поведению. Новость для помойки
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04.06.2020 10:18
+5
Також він ще й бувший школяр... Не беріть приклад із росЗМІ, що пишуть "Стєрнєнко убіл бившєго дєсантніка", хоча той проходив там строкову службу років 15 тому.
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04.06.2020 10:03
+3
или глава сельсовета рембо или не такой "боец" боец нацгвардии
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04.06.2020 10:07
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Також він ще й бувший школяр... Не беріть приклад із росЗМІ, що пишуть "Стєрнєнко убіл бившєго дєсантніка", хоча той проходив там строкову службу років 15 тому.
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04.06.2020 10:03 Відповісти
Може той голова теж з "бивших" десантників-прикордонників-краснопогонників....
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04.06.2020 11:00 Відповісти
или глава сельсовета рембо или не такой "боец" боец нацгвардии
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04.06.2020 10:07 Відповісти
а может, он пьяный был?
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04.06.2020 10:24 Відповісти
а, может, ета страус бил? (С)
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04.06.2020 10:26 Відповісти
кто? ремба-глава или боец НГ?
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04.06.2020 10:30 Відповісти
Обычная бытовуха, к чему она тут...
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04.06.2020 10:08 Відповісти
Опять АТОшник права начал качал, и снова получил по морде. Ничего не меняется.
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04.06.2020 10:12 Відповісти
значит ты оправдываешь бандеровского сельского голову?
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04.06.2020 10:14 Відповісти
а чо бандеровского? на периферии они все такие в любом углу страньі. а некоторьіе и в раду залезли
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04.06.2020 12:38 Відповісти
про АТО там ні слова - просто служив у нацгвардії
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04.06.2020 10:28 Відповісти
Ти на нік цього опудала подивись, і проглянь яке чмо його лайкає))
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04.06.2020 11:54 Відповісти
ойц! йа на ніки не дивлюсь, тим паче в лайки не заглядую, а тра'
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04.06.2020 12:05 Відповісти
чего так мало новостей кто кому за сутки нос разбил в Украине? Неужто єто только один(!) нос был?
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04.06.2020 10:13 Відповісти
От такі у нас суворі голови сільради на Львівщині. Як не чорний пояс по карате, то 10 річний досвід в монастирях Шаоліня.
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04.06.2020 10:14 Відповісти
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04.06.2020 10:25 Відповісти
Ну и при чем тут, что потерпевший когда-то служил в НГУ? А еще у него в школе была пятерка по поведению. Новость для помойки
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04.06.2020 10:18 Відповісти
Взяти за дупу чінушу, відправити до побратимів воїна, а вони вміють виxовувати всяку ватну сволоту
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04.06.2020 10:23 Відповісти
Та 100пудово. Есть инсайдерская информация, что пукин лично через бубочку назначил Пущака сельским головой в Жировке Пустомитовского района. ФСБ не дремлет
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04.06.2020 10:47 Відповісти
причина драки не указана.
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04.06.2020 10:25 Відповісти
бывший бывший зам зам зам полотера стололовой и хлебореза--чи ни должностть бывшая
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04.06.2020 10:35 Відповісти
Отак ні за шо нам попадає. Даремно вони взагалі влізли в слловесну перепалку. А на відео таки спроба викрадення зафіксована. Не має права навіть селищний голова на подцібні дії. Це лише прерогатива працівників органів. Він вже бив не раз тих, хто чимось йому перечив.
Колись у нас проголосували за одного (вже покійний) здоровяка із абсолютно диким доводом: всім гадам морду набьє. Причому часто голосували люди з вищою освітою (вища виходить не означає наявність здорового глузду). Вийшло як і мало бути: "гади" самі товкли пику йому регулярно.
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04.06.2020 10:43 Відповісти
не знаю, "кто прав и кто виноват", но конфлик тем и исчерпан, нечего его "брать на контроль" и ворошить свжие обиды, спор решен "по-мужки" (стороны должны успокоится и утихомирится)!
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04.06.2020 10:46 Відповісти
там була спроба цивільними насильно запхати побитого у лендровер. У нас мер вже поставив камери ( не кругом звісно). Тобто якщо машина їде зашвидко, то хоч законної фіксації не буде (все ж таки не Київ), але оцінити швидкість все одно можливо. А у тому селі попри наявність лендкрузерів на камери грошей не було. І чи їхали ті швидко, чи просто голова не похмелився - ніхто не знає.
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04.06.2020 11:27 Відповісти
Призвать "боевого" преда в Нацгвардию - и на передовую, нечего в тылу "воевать".
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04.06.2020 11:38 Відповісти
Бо це тепер зедержавницька політика!
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04.06.2020 12:23 Відповісти
https://zaxid.net/u_seli_bilya_lvova_viyt_pobivsya_z_vodiyem_cherez_perevishhennya_shvidkosti_n1503148 ось тут в подробицях
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04.06.2020 14:57 Відповісти
 
 