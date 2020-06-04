Справа про вбивство волонтера Мирошниченка з Бахмута: обвинувачені провину не визнають, суд оголосив перерву до 11 червня через неявку свідка

3 травня в міському суді Слов'янська розглядалася справа зі смертельного побиття волонтера Артема Мирошниченка. Підсудні - 2 підлітки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вільне Радіо".

На засіданні 3 червня мали слухати свідків. Зараз суд вже розглядає справу по суті, тож має підтвердити слова тих людей, чиї покази надали в матеріалах справи поліцейські.

Свідчити в залі засідань мають 5 людей. Двоє з них — це батьки Артема Мирошниченка. Ще одна зі свідків — сусідка, яка помітила Артема на вулиці. Нададуть свої свідчення також дівчина, яка гуляла з собакою в той вечір і бачила нападників, та одна з подруг підсудних. Але не всі змогли з’явитися 3 червня до Слов’янська, тож засідання перенесли.

"Оголошена технічна перерва до 11 червня через те, що не з’явився ще 1 свідок", — розповідає Вільному радіо брат загиблого Сергій Мирошниченко.

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Разом з тим, на вчорашнє засідання приїхав Сергій Мирошниченко, як сторона потерпілого, прокурор, деякі свідки та друзі загиблого Артема Мирошниченка. Обвинувачені Микола Барабаш та Олександр Баришок перебували в СІЗО, тож вони та їхні адвокати підключилися до розгляду в режимі відеоконференції.

Фото: сайт "Вільне Радіо"

В залі засідань часто були проблеми зі зв’язком, тож через це були затримки під час розгляду.

На засіданні обвинувачені вкотре заявили, що своєї провини не визнають. Однак, в інтерв’ю ЗМІ обидва нападники казали, що Артема Мирошниченка все ж били.

Нагадаємо, волонтера й активіста з Бахмута Артема Мирошниченка знайшли побитим та непритомним неподалік від свого будинку. Слідство встановило, що на нього напали двоє неповнолітніх хлопців Микола Барабаш та Олександр Баришок. За версією правоохоронців вони наздогнали чоловіка та почали його бити. Мирошниченко отримав тяжку травму головного мозку і більш ніж тиждень був у комі, але лікарі не змогли його врятувати. 6 грудня Мирошниченко помер від завданих побоїв.

Обох хлопців затримали та відправили в СІЗО без можливості внести заставу. Якщо суд доведе їхню провину, нападникам загрожує до 10 років тюрми. Справу побиття спочатку розглядали в Артемівському міськрайонному суді. Але через те, що в суді в Бахмуті не вистачило суддів, справу передали до Слов’янського міськрайонного суду.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова висловила свою позицію стосовно причини вбивства волонтера й активіста Артема Мирошниченка. На її думку, мовне підґрунтя у цій справі має довести слідство. Однак, деякі активісти продовжують використовувати лозунги "вбили за мову".

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.